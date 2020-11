Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2edc18f8-9c55-410d-945f-9278d13631fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt.","id":"20201123_Gyujtogatas_XV_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2edc18f8-9c55-410d-945f-9278d13631fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e37cf1-1207-4ade-b3ee-8683de9f0ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Gyujtogatas_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 14:08","title":"Elfogták a férfit, aki rágyújtotta a lakást három emberre a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","shortLead":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","id":"20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306cdd06-1ab4-4717-ad03-5c53d89f09fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","timestamp":"2020. november. 22. 17:42","title":"Füstölt a Kútvölgyi kórház ablaka, a tűzoltók is kivonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaságvédelmi operatív törzs további húsz javaslata kerülhet be a jogszabályok közé – mondta el a pénzügyminiszter.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi operatív törzs további húsz javaslata kerülhet be a jogszabályok közé – mondta el a pénzügyminiszter.","id":"20201123_Varga_Mihaly_bejelentes_gazdasag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c7694b-1d2f-4cb1-bd48-bf53e0848cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Varga_Mihaly_bejelentes_gazdasag_jarvany","timestamp":"2020. november. 23. 10:06","title":"Varga Mihály bejelentette, hogy kedden majd bejelentenek valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d40d96-5d42-41f6-aa34-1cc8d4c9b4c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar személyzet bérköltségei a nyitás óta 34 millió forintra rúgnak. ","shortLead":"A magyar személyzet bérköltségei a nyitás óta 34 millió forintra rúgnak. ","id":"20201123_turk_tanacs_iroda_ybl_villa_budakeszi_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91d40d96-5d42-41f6-aa34-1cc8d4c9b4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79577f84-5bfd-414a-98cd-0ab52bb5a3a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_turk_tanacs_iroda_ybl_villa_budakeszi_ut","timestamp":"2020. november. 23. 16:29","title":"Közel félmilliárdba került eddig a Türk Tanács budapesti irodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pillanatok alatt körbejárt a kép, amin látszólag a füvet öntik le aszfalttal.","shortLead":"Pillanatok alatt körbejárt a kép, amin látszólag a füvet öntik le aszfalttal.","id":"20201123_Elmagyarazta_az_utepito_miert_van_rendben_a_Facebookon_terjedo_kep_egy_furcsa_aszfaltozasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acd729e-cdd6-4559-b9d2-8f18ae21ad20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Elmagyarazta_az_utepito_miert_van_rendben_a_Facebookon_terjedo_kep_egy_furcsa_aszfaltozasrol","timestamp":"2020. november. 23. 16:45","title":"Elmagyarázta az útépítő, miért van rendben a Facebookon terjedő kép a furcsa aszfaltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már a második probléma merült fel a fejlesztéssel kapcsolatban.","shortLead":"A Twitter november 17-én jelentette be, hogy globálisan is bevezeti a Fleets nevű funkciót, ám rövid időn belül már...","id":"20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e79b61-e8e2-4626-a55a-e576c8882164","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_twitter_bejegyzes_fleets_hiba_bug","timestamp":"2020. november. 23. 17:03","title":"Baj van a Twitter új funkciójával: nem tűnnek el a 24 óra után az eltűnős bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6abeb-722d-4ae4-89c7-bd224d4da9bd","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Komoly vizsgálatokon mennek keresztül, két évig gyűjtik az adataikat, és még azt sem tudják, pontosan mit kaptak. A koronavírus elleni oltóanyagot tesztelő önkéntesek csak egy dologban biztosak: kötelességüknek érezték, hogy tegyenek valamit a járvány megállításáért. A hvg360-nak most hárman mesélték el, milyen érzés volt, amikor a klinikai kísérletek harmadik fázisában karjukba kapták az AstraZeneca, a Pfizer és a Moderna oltóanyagát – vagy placebóját. ","shortLead":"Komoly vizsgálatokon mennek keresztül, két évig gyűjtik az adataikat, és még azt sem tudják, pontosan mit kaptak...","id":"20201123_onkentes_tesztelo_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6abeb-722d-4ae4-89c7-bd224d4da9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c68c49d-ec3d-4840-be53-47267979904b","keywords":null,"link":"/360/20201123_onkentes_tesztelo_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 23. 06:30","title":"Akik vállalták a kockázatot: Covid-oltást tesztelőkkel beszéltünk első tapasztalataikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek, ami megvédené a felhasználóját és a környezetében lévőket is.","shortLead":"Az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai egy rézhálóval és akkumulátorral szerelt arcmaszkot terveztek...","id":"2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ada7479-c3da-4aa3-bc50-bf7a5ac1690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26415fd-8339-4577-9f23-b713e26f6553","keywords":null,"link":"/tudomany/2020124_massachusettsi_muszaki_egyetem_koronavirus_jarvany_hevitheto_arcmaszk","timestamp":"2020. november. 24. 08:03","title":"Az újfajta arcmaszk szanaszét süti a beáramló koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]