Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"8,8 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt, legalábbis azok körében, akik 5 fősnél nagyobb cégnél dolgoznak teljes állásban.","shortLead":"8,8 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt, legalábbis azok körében, akik 5 fősnél nagyobb cégnél dolgoznak...","id":"20201130_fizetes_kereset_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5814c176-88a2-4119-b811-3063cff0f208","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_fizetes_kereset_ksh","timestamp":"2020. november. 30. 09:25","title":"392 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot mélyíti a világ egyik legsúlyosabb vírushelyzete.","shortLead":"Néhány napon belül a harmadik elnököt nevezték ki Peruban, ahol a zavargásoknak halálos áldozatai is vannak. A válságot...","id":"202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c826306-aec8-4426-b51c-71b805cf9015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ec2c0-4de2-422f-9805-39792eaaf685","keywords":null,"link":"/360/202048__fejetlenseg_peruban__megzavart_bicentenarium__elnokok__megpuccsolt_puccs","timestamp":"2020. december. 01. 15:00","title":"Megpuccsolt puccs: a több válságtól is sújtott Peru falja az elnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik filmes portál megszerezte az október végén, 90 éves korában elhunyt színész halottkémi jelentését.","shortLead":"Az egyik filmes portál megszerezte az október végén, 90 éves korában elhunyt színész halottkémi jelentését.","id":"20201130_tudogyulladas_szivproblemak_sean_connery","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0693464-0efc-442e-a8c0-63f0edcbcc02","keywords":null,"link":"/elet/20201130_tudogyulladas_szivproblemak_sean_connery","timestamp":"2020. november. 30. 13:32","title":"Tüdőgyulladása és szívproblémái voltak Sean Connerynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"És a legrosszabb forgatókönyvek szerint is csak az eddig átadott mennyiség legfeljebb háromszorosára lehet szükség. A meggondolatlanul felvásárolt berendezéspark nagy része raktárakban, logisztikai központokban várja, hogy továbbadják vagy -értékesítsék. ","shortLead":"És a legrosszabb forgatókönyvek szerint is csak az eddig átadott mennyiség legfeljebb háromszorosára lehet szükség...","id":"20201130_lelegeztetogep_kkm_aeek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624d3cdc-dc24-4a3a-a531-5ba4b9accfad","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_lelegeztetogep_kkm_aeek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 30. 11:05","title":"Ezer lélegeztetőgép sem került ki a kórházakba a beszerzett 17 ezerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227ce3c3-99d6-42da-9368-d3123a3fc68e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A ház homlokzatát is le kellett bontani, hogy kihozzák a férfit\r

","shortLead":"A ház homlokzatát is le kellett bontani, hogy kihozzák a férfit\r

","id":"20201201_Daruval_emeltek_ki_lakasabol_egy_majd_300_kilos_embert_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=227ce3c3-99d6-42da-9368-d3123a3fc68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff081825-b73c-4b5a-851e-528e2face422","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Daruval_emeltek_ki_lakasabol_egy_majd_300_kilos_embert_Franciaorszagban","timestamp":"2020. december. 01. 21:37","title":"Daruval emeltek ki lakásából egy majd 300 kilós embert Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13799d4-5b4d-45c0-ad99-fc6bcc4c3451","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"2022-ben indítanak márkacsapatot a világ legismertebb terep-rali versenyén. ","shortLead":"2022-ben indítanak márkacsapatot a világ legismertebb terep-rali versenyén. ","id":"20201201_Beszall_az_Audi_a_Dakar_raliba_raadasul_egy_elektromos_autoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13799d4-5b4d-45c0-ad99-fc6bcc4c3451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7db4a17-a64c-44d3-be1d-d4d2a60168cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Beszall_az_Audi_a_Dakar_raliba_raadasul_egy_elektromos_autoval","timestamp":"2020. december. 01. 11:50","title":"Beszáll az Audi a Dakar-raliba, ráadásul egy elektromos autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormány akár napi 100 ezer fontos, vagyis nagyjából 300 millió forintos bírsággal is sújthatja azokat a telekommunikációs cégeket, amelyek Huawei-eszközöket használnak a hálózatukban. A szigorítás egy új törvénytervezet része.","shortLead":"A brit kormány akár napi 100 ezer fontos, vagyis nagyjából 300 millió forintos bírsággal is sújthatja azokat...","id":"20201130_huawei_egyesult_kiralysag_5g_halozat_kina_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8718c9-2b2d-4d1b-990f-164c7615c222","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_huawei_egyesult_kiralysag_5g_halozat_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 30. 16:03","title":"Súlyos büntetés várhat a brit telekommunikációs cégekre, ha Huawei-eszközt használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05907b6f-5e2d-4d18-a957-1694bc9dd63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kivilágított létrás autót advent vasárnapjain tekinthetik meg az érdeklődők.","shortLead":"A kivilágított létrás autót advent vasárnapjain tekinthetik meg az érdeklődők.","id":"20201130_latvanyos_karacsonyi_diszbe_oltozott_egy_pomazi_tuzoltoauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05907b6f-5e2d-4d18-a957-1694bc9dd63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f8895-297a-4364-96e9-401c886d290a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_latvanyos_karacsonyi_diszbe_oltozott_egy_pomazi_tuzoltoauto","timestamp":"2020. november. 30. 07:59","title":"Látványos karácsonyi díszbe öltözött egy pomázi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]