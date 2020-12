Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06583130-5c83-4cfc-969c-37491b6d5f02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több lakó is problémásnak találta, mivel a szállodák legalább hosszútávon hasznot hoznának a városnak.","shortLead":"Több lakó is problémásnak találta, mivel a szállodák legalább hosszútávon hasznot hoznának a városnak.","id":"20201211_keszthely_kemping_tarsashaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06583130-5c83-4cfc-969c-37491b6d5f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a782da2d-779a-488e-9145-4606b9aa5ced","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_keszthely_kemping_tarsashaz","timestamp":"2020. december. 11. 18:23","title":"Társasházat húznának fel a keszthelyi kemping helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fda9ac-e475-42bb-833a-5841b30fe9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartanak a szökés, elrejtőzés valamint a bűnismétlés veszélyétől. ","shortLead":"Tartanak a szökés, elrejtőzés valamint a bűnismétlés veszélyétől. ","id":"20201211_kunmediator_bunugyi_felugyelet_felulvizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38fda9ac-e475-42bb-833a-5841b30fe9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1c6107-0e2b-4622-acff-40d25b5fec9b","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_kunmediator_bunugyi_felugyelet_felulvizsgalat","timestamp":"2020. december. 11. 09:01","title":"Fenntartaná Bróker Marcsi bűnügyi felügyeletét az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31287e2d-d6e5-4521-ba98-eed94c9c2ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon furcsa az idei dekoráció. ","shortLead":"Nagyon furcsa az idei dekoráció. ","id":"20201211_Koronavirus_templom_betlehem_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31287e2d-d6e5-4521-ba98-eed94c9c2ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336ff160-19b8-4eec-a643-fab04aa5445b","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Koronavirus_templom_betlehem_Nemetorszag","timestamp":"2020. december. 11. 12:45","title":"Egy hatalmas koronavírus került a kis Jézus mögé egy németországi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Dell két évente esedékes Digital Transformation Indexének friss kiadása, amely részletesen bemutatja, hogy a szervezetek hogyan gyorsították fel a digitális átalakulásukat a nem mindennapi bizonytalanság közepette. A jelentés szerint a digitális átalakulás főbb akadályai az adatvédelmi és kiberbiztonsági problémák, a korlátozott erőforrások, illetve, hogy az adatokból nem könnyű a megfelelő információt kinyerni","shortLead":"Megjelent a Dell két évente esedékes Digital Transformation Indexének friss kiadása, amely részletesen bemutatja...","id":"20201211_dell_digital_transformation_index_2020_digitalizacio_tanulmany_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a55fac-ac85-4894-9a73-200516fb70f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_dell_digital_transformation_index_2020_digitalizacio_tanulmany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 11. 07:03","title":"Dell: A jövő most már tényleg elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik szerint még akár Kubát is Magyarországhoz csatoltatta volna.","shortLead":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik...","id":"20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c9f9a7-10d6-4721-bca1-b587b12c8e99","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","timestamp":"2020. december. 11. 14:52","title":"Kubatov szerint ha Trianont Orbán tárgyalja, Magyarországhoz csatolta volna az antant országok felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen szerint fel kell készülnie az EU-nak arra is, ha nem sikerül megállapodni a kereskedelemről az Egyesült Királysággal.","shortLead":"Ursula von der Leyen szerint fel kell készülnie az EU-nak arra is, ha nem sikerül megállapodni a kereskedelemről...","id":"20201210_Brexit_Europai_Bizottsag_veszhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987e78ce-72b2-401b-8d8f-ddebb22f4d5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Brexit_Europai_Bizottsag_veszhelyzet","timestamp":"2020. december. 10. 18:55","title":"Brexit: az Európai Bizottság vészhelyzeti intézkedéseket javasolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dab96c-4227-4c9d-9736-c66dd4a595c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napi tájékoztatón viszont megerősítették, hogy négy vírusszkeptikus hangadónál tartottak házkutatást a nyomozók, rémhírterjesztés bűntette a gyanú.","shortLead":"A napi tájékoztatón viszont megerősítették, hogy négy vírusszkeptikus hangadónál tartottak házkutatást a nyomozók...","id":"20201211_operativ_torzs_virustagadok_nni_nyomozas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09dab96c-4227-4c9d-9736-c66dd4a595c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab5dd1-2eaf-422c-ba5d-c1a44c7855e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_operativ_torzs_virustagadok_nni_nyomozas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 11. 14:34","title":"Vakcinákról kérdezték az operatív törzset, a regisztrációs honlapot ajánlották helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten eső is lesz, máshol szitálásra lehet számítani. Figyelmeztetést nem adott ki péntekre a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Északkeleten eső is lesz, máshol szitálásra lehet számítani. Figyelmeztetést nem adott ki péntekre a meteorológiai...","id":"20201211_idojaras_pentek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e14f7-2179-459d-98f9-c1922a4037e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_idojaras_pentek","timestamp":"2020. december. 11. 07:46","title":"Felhős lesz a péntek, de néha azért napsütés is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]