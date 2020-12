Megrendítő videót tett közzé nemrég az Országos Mentőszolgálat: az Igazából szerelem című film egyik híres jelenete inspirálhatta őket arra, hogy táblák segítségével mondják el, hogyan küzdöttek eddig a koronavírus-járvánnyal.

Mint az Őri-Kiss Zsolt mentős felirataiból kiderült, Magyarország 255 mentőállomásán 8500 bajtársukkal egész évben készen álltak arra, hogy segíteni tudjanak több mint 1 millió bajbajutottnak, és emellett több mint félmillió Covid-mintavételt végeztek eddig.

A magánéletünkben is mindent megtettünk, hogy egészségben szolgálhassuk hivatásunkat, de sajnos a koronavírus a mentők közösségét is érintette. Több bajtársunkat is elveszítettük a harc során, ami beárnyékolja az idei karácsonyunkat. De a “harc” még nem ért véget, és mi nem adjuk fel! Fontos, hogy tartsátok be a mi Palink tanácsait, mert minden élet számít!