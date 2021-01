Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rovó László úgy véli, \"nyilván számos előnye van\" az egyetem átalakításának, és szerinte, ha garanciákat kérnek az intézmény függetlenségére, akkor azokat meg is fogják adni. Hozzátette: nincs semmiféle nyomás, hogy az alapítványi fenntartás mellett döntsenek. ","shortLead":"Rovó László úgy véli, \"nyilván számos előnye van\" az egyetem átalakításának, és szerinte, ha garanciákat kérnek...","id":"20210120_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_rektora_Nincs_semmilyen_nyomas_meg_az_sem_biztos_hogy_lesz_egyetemi_atalakulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974a84f2-ba07-4d3a-945a-dcd696e7f348","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_rektora_Nincs_semmilyen_nyomas_meg_az_sem_biztos_hogy_lesz_egyetemi_atalakulas","timestamp":"2021. január. 20. 10:22","title":"A Szegedi Tudományegyetem rektora: Nincs semmilyen nyomás, még az sem biztos, hogy lesz egyetemi átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült Államokban, ami a legalacsonyabb 2003 óta. A csökkenés még jelentősebb a kisebbségek körében.","shortLead":"Az amerikai tudományos akadémia előrejelzése szerint a születéskor várható élettartam 77,48 év lesz az Egyesült...","id":"20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d5c15-5c9d-4cbc-b340-2c0cfb163998","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_varhato_elettartam_covid_koronavirus_amerika_usa","timestamp":"2021. január. 19. 05:35","title":"A koronavírus 1,13 évvel csökkentette a várható élettartamot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"14,9 forintos keretből dolgozhatnak.","shortLead":"14,9 forintos keretből dolgozhatnak.","id":"20210119_meszaros_garancsi_tender_citadella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7b7a7-1265-4a4f-9013-c4e96b2f8fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c857e3bb-6608-4b85-aedc-990855fa0317","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_meszaros_garancsi_tender_citadella","timestamp":"2021. január. 19. 10:05","title":"Mészáros és Garancsi cégei újíthatják fel a Citadellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef42e47-af77-4f17-8fc7-dc0a93810987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról is többnyire találgatások vannak, a készülékek dizájnja azonban már kiszivárgott.","shortLead":"Valamikor az első félévben jelenhetnek meg a legújabb iPad Pro modellek. A pontos dátum ismeretlen, a specifikációkról...","id":"20210120_apple_ipad_pro_2021_cad_renderelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef42e47-af77-4f17-8fc7-dc0a93810987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1adc32-1b9d-4a6e-bd88-20be62da6312","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_apple_ipad_pro_2021_cad_renderelesek","timestamp":"2021. január. 20. 10:03","title":"Laptop helyett: így fog kinézni az Apple 2021-es iPad Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A laptop a Capitolium ostrom során tűnt el. Az FBI ügynökei egy 22 éves nőt keresnek miatta.","shortLead":"A laptop a Capitolium ostrom során tűnt el. Az FBI ügynökei egy 22 éves nőt keresnek miatta.","id":"20210119_fbi_orosz_hirszerzes_nancy_pelosi_lopott_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8ce389-4f57-4d29-9a99-4683755d8a82","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_fbi_orosz_hirszerzes_nancy_pelosi_lopott_laptop","timestamp":"2021. január. 19. 05:45","title":"FBI: Az orosz hírszerzésnek akarták eladni Nancy Pelosi ellopott laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91de8cdc-1df8-4eef-a1c0-60d5d0a18e0a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Gazdaságpolitikusok már jó 120 éve hivatkoznak arra, hogy ha a gazdagokat támogatja az állam, azzal az egész nemzetgazdaság nyer. Ezen először egy híres humorista poénkodott, aztán közgazdászok próbálták megcáfolni a tételt, és egy a múlt hónapban elkészült átfogó kutatással ez sikerült is. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani része ezzel a híres zombielmélettel foglalkozik.","shortLead":"Gazdaságpolitikusok már jó 120 éve hivatkoznak arra, hogy ha a gazdagokat támogatja az állam, azzal az egész...","id":"20210120_egy_masik_kozgazdasag_gazdagok_adokedvezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91de8cdc-1df8-4eef-a1c0-60d5d0a18e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb573a2-1e96-403c-b1a9-9137bc9be639","keywords":null,"link":"/360/20210120_egy_masik_kozgazdasag_gazdagok_adokedvezmenyei","timestamp":"2021. január. 20. 07:00","title":"Nem, a gazdagok adókedvezményei a gazdagokon kívül senkinek nem jók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre a legismertebb orosz ellenzéki letartóztatásának ügyét. ","shortLead":"Lengyelország kezdeményezte, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) tűzze sürgősen napirendre a legismertebb orosz...","id":"20210118_europai_bizottseg_ursula_von_der_leyen_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d1367-bb38-4bc4-a609-7375ba0b37cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_europai_bizottseg_ursula_von_der_leyen_alekszej_navalnij_orosz_ellenzek","timestamp":"2021. január. 18. 13:44","title":"Von der Leyen és Lengyelország is Navalnij azonnali szabadon engedését követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kutatók öt hónapon át monitorozták 297 egészségügyi dolgozó állapotát, hogy kiderüljön, mennyire képes jelezni a karjukon hordott Apple Watch a koronavírus-fertőződést.","shortLead":"Az amerikai kutatók öt hónapon át monitorozták 297 egészségügyi dolgozó állapotát, hogy kiderüljön, mennyire képes...","id":"20210118_koronavirus_jarvany_okosora_szivfrekvencia_variabilitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddefbf98-5c71-42aa-a283-eae4c2534c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb37568-ce5c-47e9-be07-e4648c09849e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_koronavirus_jarvany_okosora_szivfrekvencia_variabilitas","timestamp":"2021. január. 18. 20:03","title":"Már a tünetek megjelenése előtt jelezhet az okosóra, ha valaki elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]