[{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","id":"20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc977f8-e47d-4c3b-947f-b0318233429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","timestamp":"2021. február. 10. 20:31","title":"Az Egyesült Államok szankciókat vezet be a mianmari puccs elkövetőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05ab2e7-3f29-4bd1-b9a9-40c9b671e1b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képeket maga André Kertész ajándékozta Zsilák Györgynek.","shortLead":"A képeket maga André Kertész ajándékozta Zsilák Györgynek.","id":"20210210_Andre_Kertesz_soha_nem_latott_kepei_kerultek_elo_egy_vilaghiru_magyar_artista_fiokjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05ab2e7-3f29-4bd1-b9a9-40c9b671e1b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03aa02f1-b47c-414a-9140-48b218c3253c","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Andre_Kertesz_soha_nem_latott_kepei_kerultek_elo_egy_vilaghiru_magyar_artista_fiokjabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:41","title":"André Kertész soha nem látott képei kerültek elő egy világhírű magyar artista fiókjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7555fcf7-7abe-4332-acc2-e53637a56326","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság a beépített banki ember, hamis igazolások és strómanok segítségével még 18 millió forint hitelt is felvett.","shortLead":"A társaság a beépített banki ember, hamis igazolások és strómanok segítségével még 18 millió forint hitelt is felvett.","id":"20210210_rendorseg_elfogas_bunszovetseg_csalas_banki_ugyintezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7555fcf7-7abe-4332-acc2-e53637a56326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a612d78a-da8c-4cd6-9ab5-f9177b8eb8a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_rendorseg_elfogas_bunszovetseg_csalas_banki_ugyintezo","timestamp":"2021. február. 10. 11:25","title":"Banki ügyintéző segített 62 milliót lenyúlni egy ügyfél számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Lazarus csoport mögött a phenjani hírszerzés állhat.","shortLead":"A Lazarus csoport mögött a phenjani hírszerzés állhat.","id":"20210211_Majdnem_ketmilliard_dollart_nyultak_le_az_eszakkoreai_hackerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5568372-0dc5-4531-b316-d4f37089aa7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_Majdnem_ketmilliard_dollart_nyultak_le_az_eszakkoreai_hackerek","timestamp":"2021. február. 11. 13:51","title":"Majdnem kétmilliárd dollárt nyúltak le az észak-koreai hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec5301-ba75-42b8-9f0c-ab6cca3dc30b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy amerikai egyetem diákjai a magyar határkerítés szerbiai oldalán szembesülnek először a menekültválsággal. Civil szervezetek munkatársai bevezetik őket a mindennapi küzdelmeikbe, hogy milyen napi gondokat jelenthet akár csak egy zuhanyzás is. Migrációs Tanulmányok, első rész. ","shortLead":"Egy amerikai egyetem diákjai a magyar határkerítés szerbiai oldalán szembesülnek először a menekültválsággal. Civil...","id":"20210209_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ec5301-ba75-42b8-9f0c-ab6cca3dc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ecbaf4-bc86-4568-ba6f-d45a8935315b","keywords":null,"link":"/360/20210209_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_elso_resz","timestamp":"2021. február. 09. 19:00","title":"Doku360: Amikor meglátod, sokkol. Hihetetlen, hogy ide térünk vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonságos internet napja alkalmából egy magyar nyelvű oktatóvideó került fel a Facebookra, ami a gyerekeknek, szülőknek és tanároknak is megmutatja, hogyan lehet biztonságosan használni a közösségi oldalt.","shortLead":"A biztonságos internet napja alkalmából egy magyar nyelvű oktatóvideó került fel a Facebookra, ami a gyerekeknek...","id":"20210209_facebook_kiberbiztonsag_facebookozas_online_zaklatas_bullying","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5fc92-f3c5-4ef2-8ebe-54b2bca1a4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_facebook_kiberbiztonsag_facebookozas_online_zaklatas_bullying","timestamp":"2021. február. 09. 19:05","title":"Ha szeretné, hogy a gyereke biztonságban facebookozzon, vele nézze meg ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","shortLead":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","id":"20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152d322-a7b2-4329-8ca5-5161e461fae6","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","timestamp":"2021. február. 10. 11:56","title":"Szeptember óta él a minszki svéd nagykövetségen két fehérorosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy évben érezhetően javult a magyarok társas kommunikációjának színvonala az online térben – ezt mutatja a Microsoft legfrissebb, az internetes veszélyeket és azok hatásait vizsgáló nemzetközi kutatása. A hírnév károsítása, a kéretlen szexuális jellegű ajánlatok és a megfélemlítés, zaklatás terén következett be a legjelentősebb javulás Magyarországon. A gyűlöletbeszéd, a félrevezetés és a diszkrimináció ugyanakkor továbbra is hangsúlyosan van jelen az online térben és ezek súlyos, főként lelki ártalmakat okoznak az áldozatoknak.","shortLead":"Az elmúlt egy évben érezhetően javult a magyarok társas kommunikációjának színvonala az online térben – ezt mutatja...","id":"20210209_online_kommunikacio_jarvany_idejen_microsoft_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519fd4f8-0ade-4d0c-a872-fac8ae56ab32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_online_kommunikacio_jarvany_idejen_microsoft_kutatas","timestamp":"2021. február. 09. 20:03","title":"Megvan a magyar adat: nagyot javult itthon az internetes türelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]