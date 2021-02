Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs után azt is bevallotta a magyar teniszező, hogy nem szeret Milos Raonic ellen játszani. Hiányérzete így sem marad.","shortLead":"A meccs után azt is bevallotta a magyar teniszező, hogy nem szeret Milos Raonic ellen játszani. Hiányérzete így sem...","id":"20210212_fucsovics_australian_open","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8755af6-d2bd-40f4-ae51-ee2f8c60e4d4","keywords":null,"link":"/sport/20210212_fucsovics_australian_open","timestamp":"2021. február. 12. 12:54","title":"Australian Open: Fucsovics most sem bírt Raoniccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3bb423-056f-4518-bf99-49354b395742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó lóra tett az Asus a ZenFone sorozattal egy olyan világban, ami telítve van különféle okostelefonokkal. Talán ezért is gondolhatja úgy a vállalat, érdemes megpróbálkozni egy minimodellel, amely a mai androidos világban a fehér hollónál is ritkább.","shortLead":"Jó lóra tett az Asus a ZenFone sorozattal egy olyan világban, ami telítve van különféle okostelefonokkal. Talán ezért...","id":"20210212_zenfone_mini_varhato_meret_es_specifikaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3bb423-056f-4518-bf99-49354b395742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f98ac1-48f2-4840-83d5-ff3d118c3a11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_zenfone_mini_varhato_meret_es_specifikaciok","timestamp":"2021. február. 12. 09:03","title":"Sokan akarnak kisebb, de erős androidos telefont – úgy tűnik, az Asus meghallotta a kérést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","shortLead":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","id":"20210211_veszprem_iskola_beazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b6033a-47f2-4e1a-aa2b-0c5bba4521ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_veszprem_iskola_beazas","timestamp":"2021. február. 11. 19:22","title":"Víz folyik a konnektorokból egy veszprémi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Dénes első mozifilmje, a Természetes fény és Fliegauf Bence Rengeteg - Mindenhol látlak című alkotása is meghívást kapott a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. A 71 éves fesztivál történetében most először lesz két magyar alkotás világpremierje a versenyben.","shortLead":"Nagy Dénes első mozifilmje, a Természetes fény és Fliegauf Bence Rengeteg - Mindenhol látlak című alkotása is meghívást...","id":"20210211_Arany_Medve_Nagy_Denes_Termeszetes_feny_Fliegauf_Bence_Rengeteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4450f686-2045-4eeb-95fe-7a98d1acf931","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Arany_Medve_Nagy_Denes_Termeszetes_feny_Fliegauf_Bence_Rengeteg","timestamp":"2021. február. 11. 11:53","title":"Két magyar rendező filmje is versenybe száll a berlini Arany Medvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c2ce6f-62e6-45c7-a9c7-306884dcc17c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et. Kialakításában

a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview tavaly novemberben 19. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük.

A lista a hagyományteremtés szándékával született, s hogy rendre élénk visszhangot kelt, vitákat és egyéb, mások által összeállított rangsorokat is generál – természetes, és nem ellentétes szándékainkkal.","shortLead":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20210212_Power_25__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3c2ce6f-62e6-45c7-a9c7-306884dcc17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b151a495-969f-465f-9bf0-fd60a83e67f6","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210212_Power_25__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2021. február. 12. 11:48","title":"Power 25 – A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad23f138-bfd9-4c74-ae13-c6eada28fd7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mielőtt kórházba került tavaly októberben, még az is felvetődött, hogy lélegeztetőgépre kell tenni.","shortLead":"Mielőtt kórházba került tavaly októberben, még az is felvetődött, hogy lélegeztetőgépre kell tenni.","id":"20210213_Donald_Trumpot_sokkal_jobban_megbetegitette_a_koronavirus_mint_ahogy_azt_elarultak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad23f138-bfd9-4c74-ae13-c6eada28fd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd698ef-6ef7-4c51-a469-807e4c4d4e96","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Donald_Trumpot_sokkal_jobban_megbetegitette_a_koronavirus_mint_ahogy_azt_elarultak","timestamp":"2021. február. 13. 07:50","title":"Donald Trumpot sokkal jobban megbetegítette a koronavírus, mint ahogy azt elárulták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem megerősített hírek szerint töréseket szenvedhetett.","shortLead":"Nem megerősített hírek szerint töréseket szenvedhetett.","id":"20210211_fernando_alonso_baleset_bicikli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efb633-fbb3-482d-bb8b-6da7e11f455b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_fernando_alonso_baleset_bicikli","timestamp":"2021. február. 11. 21:14","title":"Balesetezett Fernando Alonso, biciklizés közben elgázolhatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Egy szerencsétlen időzítés és a titkolózás miatt szólhatott ekkorát Rogán Antal újabb botránya. A minisztert eddig is igyekeztek eldugni a párton belül, de a HVG forrásai szerint nem nézik jó szemmel gyarapodását, még ha az papíron törvényes is. ","shortLead":"Egy szerencsétlen időzítés és a titkolózás miatt szólhatott ekkorát Rogán Antal újabb botránya. A minisztert eddig is...","id":"202106_a_parasztgyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d98a9c-dcfe-4a7f-b32d-d253e3b93a12","keywords":null,"link":"/360/202106_a_parasztgyerek","timestamp":"2021. február. 11. 11:00","title":"Időzített bombaként kezelik Rogán Antalt a Fideszben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]