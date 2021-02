Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd05664-7cf7-4b3f-8e33-69794f2ea552","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tűmentesen követhető a vércukorszintérték egy japán székhelyű egészségügyi startup, a Quantum Operation fejlesztésének köszönhetően. ","shortLead":"Tűmentesen követhető a vércukorszintérték egy japán székhelyű egészségügyi startup, a Quantum Operation fejlesztésének...","id":"202104_szurasmentes_vercukorszintmeres_csuklobol_kirazza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd05664-7cf7-4b3f-8e33-69794f2ea552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e068f1fb-f1fa-4f33-973b-8e47ff68b160","keywords":null,"link":"/360/202104_szurasmentes_vercukorszintmeres_csuklobol_kirazza","timestamp":"2021. január. 31. 08:30","title":"Szúrás nélküli, 24 órás vércukorszintmérést ígér egy új karóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő hétfőtől újra kinyitnak az iskolák és a nem alapvető cikkeket árusító üzletek is. Szigorítják viszont a határellenőrzéseket.\r

","shortLead":"A jövő hétfőtől újra kinyitnak az iskolák és a nem alapvető cikkeket árusító üzletek is. Szigorítják viszont...","id":"20210201_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416f3667-e36c-4dce-bb50-8211a3b34d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_enyhites","timestamp":"2021. február. 01. 21:30","title":"Enyhítés kezdődik Ausztriában, kinyitnak az iskolák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec6d3e7-82ca-4f73-9ecb-5f1d882449e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A példátlan tárgyismeretű, empatikus és mértéktartó, ám főbekólintóan szókimondó Heather Dune Macadam új, 999 Fogoly című számos nyelvre lefordított könyvének legnagyobb értéke az, hogy ha nem is millióknak, de legalább ezer embernek visszaadta a halálát azzal, hogy rekonstruálta az életüket.","shortLead":"A példátlan tárgyismeretű, empatikus és mértéktartó, ám főbekólintóan szókimondó Heather Dune Macadam új, 999 Fogoly...","id":"202104_konyv__sajat_halalok_heather_dune_macadam_999_fogoly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec6d3e7-82ca-4f73-9ecb-5f1d882449e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba2ba44-c83c-46e7-8f0b-77d816c9da45","keywords":null,"link":"/360/202104_konyv__sajat_halalok_heather_dune_macadam_999_fogoly","timestamp":"2021. február. 01. 12:00","title":"A kötél volt a \"méltó\" halál - Az első auschwitzi női transzport története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dbd0fc-9f39-4e20-8212-968aac5910cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdettek a délkelet-ázsiai országban. A fővárosban nem működnek a telefonvonalak, és az internet is elérhetetlen.\r

","shortLead":"Szükségállapotot hirdettek a délkelet-ázsiai országban. A fővárosban nem működnek a telefonvonalak, és az internet is...","id":"20210201_Szuksegallapot_Mianmar_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3dbd0fc-9f39-4e20-8212-968aac5910cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef50ae5b-2642-4b97-b47d-86f5ddfd1163","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_Szuksegallapot_Mianmar_hadsereg","timestamp":"2021. február. 01. 05:22","title":"Átvette az irányítást a hadsereg Mianmarban, őrizetbe vették a kormányfőt és az államelnököt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae410d3-67eb-4dcc-9c29-5f6bf8dcea05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak ellenére volt több mint 10 millió forintja városi terepjáróra a Fidesz frakciószóvivőjének, hogy előző évből nem volt megtakarítása.","shortLead":"Annak ellenére volt több mint 10 millió forintja városi terepjáróra a Fidesz frakciószóvivőjének, hogy előző évből nem...","id":"20210201_halasz_janos_terepjaro_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae410d3-67eb-4dcc-9c29-5f6bf8dcea05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca68baa-816d-43db-ae0f-d96ee750a7fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_halasz_janos_terepjaro_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 01. 12:44","title":"A fideszes Halász János drágább Mercedest vett, mint amennyit egész évben megkeresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be29a6-d33d-4fd2-a504-b40c010df313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó készült arról, hogyan találta fel a washingtoni állatkert két lakója az alpesi sí pandaváltozatát.","shortLead":"Videó készült arról, hogyan találta fel a washingtoni állatkert két lakója az alpesi sí pandaváltozatát.","id":"20210201_Irigylesre_meltoan_jol_erzik_magukat_a_hoban_a_washingtoni_allatkert_pandai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39be29a6-d33d-4fd2-a504-b40c010df313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa54b34-bfc2-454c-812b-79918432842f","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Irigylesre_meltoan_jol_erzik_magukat_a_hoban_a_washingtoni_allatkert_pandai","timestamp":"2021. február. 01. 12:37","title":"Egy panda találkozásából a hóval csak valami jó sülhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945c281-6d7d-443c-a6d1-7504261ec56c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem közölték, ki és mivel fenyegette meg az országos tisztifőorvost.","shortLead":"Azt nem közölték, ki és mivel fenyegette meg az országos tisztifőorvost.","id":"20210131_muller_cecilia_testor_szemelyi_vedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5945c281-6d7d-443c-a6d1-7504261ec56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a37e4bb-3354-43b2-b731-f39b060b34ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_muller_cecilia_testor_szemelyi_vedelem","timestamp":"2021. január. 31. 09:13","title":"Müller Cecíliát azért védik testőrök, mert fenyegetéseket kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a vasárnap éjféli határidő előtt beérkezett mindenkitől, akinek le kellett adnia.","shortLead":"Még a vasárnap éjféli határidő előtt beérkezett mindenkitől, akinek le kellett adnia.","id":"20210131_Beerkeztek_a_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feac574-b6e9-4246-9c4b-2a6ff1f42c47","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_Beerkeztek_a_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2021. január. 31. 15:03","title":"Minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]