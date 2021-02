Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","shortLead":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","id":"20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e71d6f-e23b-4143-98f9-37eb4bc7bb3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","timestamp":"2021. február. 18. 10:58","title":"Elhunyt Hegedűs Márta fotóriporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20680e9b-6a23-4565-908c-98cea2a8cec9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szokatlan természeti jelenséghez algák kellettek, és persze óriási szél.","shortLead":"A szokatlan természeti jelenséghez algák kellettek, és persze óriási szél.","id":"20210217_bunhamon_hab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20680e9b-6a23-4565-908c-98cea2a8cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc0405-21e7-4270-a4a8-b3518e2a820e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210217_bunhamon_hab","timestamp":"2021. február. 17. 16:20","title":"Hab temetett be egy írországi falut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d048bd21-8000-4305-99f0-53e5e97d7ee1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha van két, látszatra egymástól nagyon különböző intézmény, az a múzeum és a bank. Annyira azonban nem is állnak messze egymástól, mint gondolnánk. Amikor az olyan nagy alkotmányokra gondolunk, mint a mi Szépművészetink vagy a bécsi Kunsthistorisches Museum, nyugodtan odaképzelhetjük melléjük a körúti, tekintélyes, klasszikus – erős páncélszekrényekkel rendelkező – banképületeket. ","shortLead":"Ha van két, látszatra egymástól nagyon különböző intézmény, az a múzeum és a bank. Annyira azonban nem is állnak messze...","id":"20210216_Vihar_elotti_csond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d048bd21-8000-4305-99f0-53e5e97d7ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d409df6-1bdd-4034-b96b-cd67bd0e06ec","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210216_Vihar_elotti_csond","timestamp":"2021. február. 17. 12:40","title":"Vihar előtti csönd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49510272-e1db-4c76-81bf-2fdf77e571a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Roberto Saviano is megemlékezett a Klubrádió elhallgattatásáról.\r

","shortLead":"Hiába a rengeteg figyelmeztetés, megint egy érthetetlen jelenet. ","id":"20210218_Fekezes_nelkul_hajtott_egyenesen_a_lezarasba_egy_autos_az_M7esen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b8741a-3fd8-4805-ae5a-6c99e812ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270a5035-bd30-411c-8e41-a382e65b5a0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Fekezes_nelkul_hajtott_egyenesen_a_lezarasba_egy_autos_az_M7esen__video","timestamp":"2021. február. 18. 09:38","title":"Fékezés nélkül hajtott egyenesen a lezárásba egy autós az M7-esen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Mohamed Abid a kezdetektől fogva felügyeli, hogy a Perseverance marsjárón az utolsó csavarig minden a helyére kerüljön, és a szerkezet úgy működjön, ahogy azt a tervezőasztalon megálmodták. 