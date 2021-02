Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkent az immunitás, a szakértők szerint a következő szezon súlyos lehet. ","shortLead":"Csökkent az immunitás, a szakértők szerint a következő szezon súlyos lehet. ","id":"20210221_Szakertok_szerint_a_kovetkezo_telen_nagy_erovel_terhet_vissza_az_influenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bb0ab1-ad1d-420e-8c03-0aa529d7aed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_Szakertok_szerint_a_kovetkezo_telen_nagy_erovel_terhet_vissza_az_influenza","timestamp":"2021. február. 21. 22:14","title":"Szakértők szerint a következő télen nagy erővel térhet vissza az influenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonaság figyelmeztetett, hogy akár éles lőszert is bevethetnek a tiltakozók ellen.","shortLead":"A katonaság figyelmeztetett, hogy akár éles lőszert is bevethetnek a tiltakozók ellen.","id":"20210222_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Mianmarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a97df333-5f65-4dde-ab7b-ae1ba956d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b45cd7-7038-48e8-a70b-6565f3d9a2a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Altalanos_sztrajk_kezdodott_Mianmarban","timestamp":"2021. február. 22. 06:44","title":"Általános sztrájk kezdődött Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210221_mars_perseverance_kavezas_alvas_madarinfluenza_kek_kutyak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54570bab-0b46-4952-a9bc-bdc5906f68a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_mars_perseverance_kavezas_alvas_madarinfluenza_kek_kutyak","timestamp":"2021. február. 21. 12:00","title":"Ez történt: Színes fotót kaptunk a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Remek hír, hogy a kormány kiszervezi a döntés felelősségét, ha a mindenkit érintő nyitásról van szó. De amíg nem szavazhatunk az őrült szigorítások, és persze a gazdaság bürokratikus megrendszabályozása ellen, addig nem dőlhetünk hátra! Vélemény.","shortLead":"Remek hír, hogy a kormány kiszervezi a döntés felelősségét, ha a mindenkit érintő nyitásról van szó. De amíg nem...","id":"20210221_Seres_Covid_es_allam_avagy_ut_a_szolgasaghoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7e1a67c-3d26-4f5a-a2d9-4741a3b25ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e57e724-1954-4e1c-8571-450158892a42","keywords":null,"link":"/360/20210221_Seres_Covid_es_allam_avagy_ut_a_szolgasaghoz","timestamp":"2021. február. 21. 11:00","title":"Seres: Covid és állam, avagy út a szolgasághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b924005c-9e61-480a-8a36-bedc2676e423","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán teniszező az eddigi három Grand Slam-fináléjában egyszer sem kapott ki.","shortLead":"A japán teniszező az eddigi három Grand Slam-fináléjában egyszer sem kapott ki.","id":"20210220_Naomi_Oszaka_nyerte_az_Australian_Opent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b924005c-9e61-480a-8a36-bedc2676e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df7cecd-397e-4315-ad15-e9f5e2f491e5","keywords":null,"link":"/sport/20210220_Naomi_Oszaka_nyerte_az_Australian_Opent","timestamp":"2021. február. 20. 11:58","title":"Naomi Oszaka nyerte az Australian Opent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az építőipari vállalkozások várakozásai kissé kedvezőbbek lettek februárban.","shortLead":"Az építőipari vállalkozások várakozásai kissé kedvezőbbek lettek februárban.","id":"20210222_Munkanelkuliseg_GKI_konjunkturaindex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b883138-4f3f-40a7-bc99-eefad693a096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_Munkanelkuliseg_GKI_konjunkturaindex","timestamp":"2021. február. 22. 08:32","title":"A munkanélküliségtől félnek leginkább a magyarok a GKI konjunktúraindexe szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen tiltakozó tömegbe.","shortLead":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen...","id":"20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca436b-1856-4bca-b345-d29f63f63a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","timestamp":"2021. február. 20. 14:24","title":"Már éles lőszerrel lőnek a mianmari puccsisták – többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hungast-csoport mögött álló GVC Zrt. főtulajdonos-irányítójának, György Tamás Norbertnek ez már nem az első kísérlete új üzleti terepen.","shortLead":"A Hungast-csoport mögött álló GVC Zrt. főtulajdonos-irányítójának, György Tamás Norbertnek ez már nem az első kísérlete...","id":"202107_oktogon_alapkezelo_vagyonkezelo_kozetkezteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dddb531-830c-4a39-9c43-a77ce826d694","keywords":null,"link":"/360/202107_oktogon_alapkezelo_vagyonkezelo_kozetkezteto","timestamp":"2021. február. 21. 13:45","title":"A vagyonkezelésbe is belevág a hazai közétkeztetés királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]