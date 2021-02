Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ó. Bence elismerte, hogy a maszk miatt okozott sérülést egy csepeli busz egyik utasának.","shortLead":"Ó. Bence elismerte, hogy a maszk miatt okozott sérülést egy csepeli busz egyik utasának.","id":"20210226_keses_tamadas_busz_free_szfe_rendorseg_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1dbaf0-6546-42b9-b4a1-2048e375fe7c","keywords":null,"link":"/elet/20210226_keses_tamadas_busz_free_szfe_rendorseg_video","timestamp":"2021. február. 26. 17:16","title":"Közzétették a videót a Free SZFE-s maszkot viselő nő elleni késes támadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","shortLead":"Az olasz bajnok és a Borussia Dortmund is szemet vetett a magyar válogatott kapusára.","id":"20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3492c3da-db15-47d4-b19e-baf416d811e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Gulacsi_Peter_inter_milan_igazolas","timestamp":"2021. február. 26. 09:35","title":"Gulácsi Péter az Interbe igazolhat, a világ tíz legjobban fizetett kapusa közé kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre a britek is maradnak.","shortLead":"Egyelőre a britek is maradnak.","id":"20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8d4430-8c1f-4266-a750-da2d76d7fbb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","timestamp":"2021. február. 26. 13:17","title":"Brüsszel tíz évvel meghosszabbítaná az európai roamingszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6b7b0c-9785-428e-92f1-573581d2e9a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Éjjel viszont érkezik a hidegfront.

","shortLead":"Éjjel viszont érkezik a hidegfront.

","id":"20210226_Megdolt_az_orszagos_melegrekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6b7b0c-9785-428e-92f1-573581d2e9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84797a8-0bc2-4c0e-9c3e-7fb500b3ac66","keywords":null,"link":"/zhvg/20210226_Megdolt_az_orszagos_melegrekord","timestamp":"2021. február. 26. 16:08","title":"Megdőlt az országos melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618fcdf9-f282-410f-9f13-6bcaf21dd0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung változtat az eddigi biztonsági frissítési ciklusán: a 2019 után kiadott telefonokhoz és táblagépekhez ezentúl négy éven át jár a gyártó biztonsági pakkja.","shortLead":"A Samsung változtat az eddigi biztonsági frissítési ciklusán: a 2019 után kiadott telefonokhoz és táblagépekhez ezentúl...","id":"20210225_samsung_telefon_tablagep_biztonsagi_frissites_felhasznaloi_adatok_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=618fcdf9-f282-410f-9f13-6bcaf21dd0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0b1edb-b8d4-4f89-a1ad-0d7756d413e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_samsung_telefon_tablagep_biztonsagi_frissites_felhasznaloi_adatok_vedelme","timestamp":"2021. február. 25. 18:03","title":"Négy éven át küld biztonsági frissítéseket készülékeire a Samsung – az öné köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kormány szeretne lazítani a járványügyi szabályokon, de egyre rosszabb számok érkeznek a koronavírus terjedéséről. Több házi tesztet szeretnének, hogy jobban lehessen látni, milyen a valós helyzet.","shortLead":"A német kormány szeretne lazítani a járványügyi szabályokon, de egyre rosszabb számok érkeznek a koronavírus...","id":"20210224_koronavirus_teszt_nemetorszag_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557c5e09-c393-4f8e-8ee8-ad277a389bce","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_koronavirus_teszt_nemetorszag_jarvany","timestamp":"2021. február. 24. 18:10","title":"Otthon is használható koronavírusteszteket engedélyeztek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77737a80-a55a-42ab-9a12-6bf68d4d0b9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynőt még az előző hónapban oltották be, most egy Zoom-beszélgetésben osztotta meg tapasztalatait a vakcináról. ","shortLead":"A királynőt még az előző hónapban oltották be, most egy Zoom-beszélgetésben osztotta meg tapasztalatait a vakcináról. ","id":"20210226_II_Erzsebet_kiralyno_Zoomon_keresztul_uzent_azoknak_akik_felnek_a_vakcinatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77737a80-a55a-42ab-9a12-6bf68d4d0b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3411a5b1-f83c-44b8-bc4b-a7cc0b58dade","keywords":null,"link":"/elet/20210226_II_Erzsebet_kiralyno_Zoomon_keresztul_uzent_azoknak_akik_felnek_a_vakcinatol","timestamp":"2021. február. 26. 10:41","title":"II. Erzsébet királynő Zoomon keresztül üzent azoknak, akik félnek a vakcinától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Reggel 5-kor már teherautók tolatnak a Csörsz utcai építkezésen, volt, hogy éjjel 2-ig folyt a hangos munka.","shortLead":"Reggel 5-kor már teherautók tolatnak a Csörsz utcai építkezésen, volt, hogy éjjel 2-ig folyt a hangos munka.","id":"20210225_meszaros_lorinc_epitkezes_testnevelesi_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a6b07-c2b3-4254-a0eb-6586d4f6974e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cdb28e-9cfe-4630-a2da-5ddf4b6a2176","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210225_meszaros_lorinc_epitkezes_testnevelesi_egyetem","timestamp":"2021. február. 25. 09:59","title":"Kiakadtak a lakók Mészáros Lőrinc cégének az építkezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]