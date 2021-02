Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo ismét csepegtetett némi információt feltekerhető kijelzős mobiljáról, az Oppo X 2021-ről. Ezúttal konkrétan a szerkezet működéséről.","shortLead":"Az Oppo ismét csepegtetett némi információt feltekerhető kijelzős mobiljáról, az Oppo X 2021-ről. Ezúttal konkrétan...","id":"20210225_oppo_feltekerheto_kijelzos_telefon_oppo_x_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c54581-b688-4e0e-88a9-d927fdeda08a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_oppo_feltekerheto_kijelzos_telefon_oppo_x_2021","timestamp":"2021. február. 25. 17:03","title":"Videón a titok: így működik az Oppo feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096534d7-1d5c-41ec-96f4-9d935f4ec4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer szupermasszív fekete lyukat tettek láthatóvá.","shortLead":"A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer...","id":"20210223_szupermassziv_fekete_lyuk_terkep_leideni_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096534d7-1d5c-41ec-96f4-9d935f4ec4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c38064-1547-4a25-bbbb-550c2b19c2ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_szupermassziv_fekete_lyuk_terkep_leideni_egyetem","timestamp":"2021. február. 23. 20:03","title":"Segítségül hívták a tudósok a szuperszámítógépeket, 25 ezer szupermasszív fekete lyukról készítettek térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A herceg reagál a fertőzésére kapott kezelésre, jól érzi magát, de még néhány napig kórházban marad.","shortLead":"A herceg reagál a fertőzésére kapott kezelésre, jól érzi magát, de még néhány napig kórházban marad.","id":"20210223_fulop_herceg_korhaz_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b221ec0b-c8db-4f3e-a84c-9955fa4a74f7","keywords":null,"link":"/elet/20210223_fulop_herceg_korhaz_fertozes","timestamp":"2021. február. 23. 20:13","title":"Elárulták, hogy miért került kórházba Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Mars-szonda, a Tienven-1 már a Mars körül kering, és adatokat gyűjt a vörös bolygóról. Ha minden a tervek szerint halad, májusban jöhet a landolás is.","shortLead":"A kínai Mars-szonda, a Tienven-1 már a Mars körül kering, és adatokat gyűjt a vörös bolygóról. Ha minden a tervek...","id":"20210224_mars_kinai_marsszonda_tienven_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=743a8000-81f8-4d10-8b59-bee4d05f372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e11a6-dc7e-4d37-b401-5ddba1f56b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_mars_kinai_marsszonda_tienven_1","timestamp":"2021. február. 24. 15:03","title":"Parkolási pályára állt a kínai Mars-szonda, előkészíti a májusi landolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Felpörgetik az oltóanyaggyár építését.","shortLead":"Felpörgetik az oltóanyaggyár építését.","id":"20210224_Kiemelt_beruhazas_lett_a_debreceni_oltoanyaggyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2a9bd7-6cf7-4502-bd52-27a2b19e5dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Kiemelt_beruhazas_lett_a_debreceni_oltoanyaggyar","timestamp":"2021. február. 24. 21:28","title":"Kiemelt beruházás lett a debreceni oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság alelnöke közölte, hogy a testület átfogóan kívánja megvizsgálni a magyarországi jogállam helyzetét.","shortLead":"Az Európai Bizottság alelnöke közölte, hogy a testület átfogóan kívánja megvizsgálni a magyarországi jogállam helyzetét.","id":"20210225_vera_jourova_magyarorszag_beteg_demokracia_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a668b88-a613-4390-8130-4cbfbdff30f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ce937b-ddfd-46b8-a1b1-4a585c4392c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_vera_jourova_magyarorszag_beteg_demokracia_europai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 25. 06:08","title":"Megint beteg demokráciának nevezte a magyart Vera Jourová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot pumpálni a mobilba, ha az nincs a töltőpadon.","shortLead":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot...","id":"20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b5b43-18ef-42b9-9849-ce1cf4805e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","timestamp":"2021. február. 23. 18:03","title":"Videó: Az Oppo is megmutatta, hogyan tölti távolról a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Több európai parlamenti képviselő a jogállamisági mechanizmus beindtását tartja szükségesnek a rendkívül szigorú lengyel abortusztörvény miatt.","shortLead":"Több európai parlamenti képviselő a jogállamisági mechanizmus beindtását tartja szükségesnek a rendkívül szigorú...","id":"20210224_Az_abortusztorveny_miatt_tamadtak_a_lengyel_kormanyt_az_EPben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392865ae-3a62-4a70-958c-2e883cc2636e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210224_Az_abortusztorveny_miatt_tamadtak_a_lengyel_kormanyt_az_EPben","timestamp":"2021. február. 24. 19:38","title":"Az abortusztörvény miatt támadták a lengyel kormányt az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]