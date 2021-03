Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"093099a5-e439-4663-af4a-7e7bd93a6482","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A whisky különösen rosszul járt, de mások sem dicsekedhetnek a szektorban, ahol 75,5 százalékos volt a csökkenés egyetlen év alatt – számolt be a The Guardian a legfrissebb statisztikai adatok alapján.","shortLead":"A whisky különösen rosszul járt, de mások sem dicsekedhetnek a szektorban, ahol 75,5 százalékos volt a csökkenés...","id":"20210323_Szinte_osszeomlott_a_brit_elelmiszer_es_italexport_az_EU_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093099a5-e439-4663-af4a-7e7bd93a6482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1d9411-6afb-4d42-8b91-8047978405f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Szinte_osszeomlott_a_brit_elelmiszer_es_italexport_az_EU_fele","timestamp":"2021. március. 23. 17:13","title":"Szinte összeomlott a brit élelmiszer- és italexport az EU felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem játszottak. Látható lesz a Jubileumi beszélgetések című, kétéves előadás is.","shortLead":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem...","id":"20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e77f9f-15ff-402d-a6f2-d8be1019b4f5","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Béla újra bemutatja a legelső előadását, a neten lesz látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80034325-bc5d-4648-a71d-e0a030a8453c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez is köthető Magyar Bankholding hivatalosan is elindította az összeolvadás folyamatát.","shortLead":"A Mészáros Lőrinchez és Vida Józsefhez is köthető Magyar Bankholding hivatalosan is elindította az összeolvadás...","id":"20210324_2023ban_indulhat_az_uj_magyar_gigabank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80034325-bc5d-4648-a71d-e0a030a8453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94993716-696d-4083-8f56-199008fae1a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_2023ban_indulhat_az_uj_magyar_gigabank","timestamp":"2021. március. 24. 19:08","title":"2023-ban indulhat az új magyar gigabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak a veszteséget termeli az LG mobilos részlege, így a gyártó sürgősen megszabadulna tőle. De egyelőre senkinek sem kell.","shortLead":"Csak a veszteséget termeli az LG mobilos részlege, így a gyártó sürgősen megszabadulna tőle. De egyelőre senkinek sem...","id":"20210324_lg_mobiltelefon_gyartas_uzletag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6ae66d-f025-40da-bd70-ef1d0f98db5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_lg_mobiltelefon_gyartas_uzletag","timestamp":"2021. március. 24. 11:03","title":"Itt a vége? Az LG végleg eltűnhet a mobilos piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnak az elvonások miatt nincs pénze a bérfejlesztésre, a munkavállalók viszont 6 százalékos emelésért küzdenek.","shortLead":"A fővárosnak az elvonások miatt nincs pénze a bérfejlesztésre, a munkavállalók viszont 6 százalékos emelésért küzdenek.","id":"20210324_bkv_beremeles_targyalas_szakszervezet_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124b19ea-1263-48e1-bd1a-1c6b23b66c5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_bkv_beremeles_targyalas_szakszervezet_sztrajk","timestamp":"2021. március. 24. 07:51","title":"Továbbra is 0 százalékos béremelést kínál a főváros a BKV dolgozóknak, sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","shortLead":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","id":"20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1115846d-ad4d-478f-8ce2-73d7b22de227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:30","title":"A kórházak adósságán is meglátszik, hogy tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Azonkívül, hogy a legvitatottabb tervet hétfő este törölte a kormány, kedden későn este a többi balatonvilágosi szállodatervnél is megengedte, hogy szakemberek mondjanak róluk véleményt.","shortLead":"Azonkívül, hogy a legvitatottabb tervet hétfő este törölte a kormány, kedden későn este a többi balatonvilágosi...","id":"20210324_szalloda_balatonvilagos_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72543758-2746-465d-a50c-97e95d3408b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_szalloda_balatonvilagos_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 08:46","title":"Balatonvilágosi szállodaépítések: újabb kis engedményt tett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai napi statisztikák alapján már csak az a Csehország teljesít nálunk rosszabbul, ahol már leszállóágban van a harmadik hullám.","shortLead":"A mai napi statisztikák alapján már csak az a Csehország teljesít nálunk rosszabbul, ahol már leszállóágban van...","id":"20210324_koronavirus_halalozasi_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db3ae67-29b7-4039-9b0d-aed052ffc9e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_koronavirus_halalozasi_arany","timestamp":"2021. március. 24. 15:06","title":"Magyarország a második legrosszabb a Covid-halálozásban a járvány kezdetétől számítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]