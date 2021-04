Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"551788df-b47e-498d-95a7-5d3044880e45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégi nyitás elúszott, de még megvan az esély egy erős nyári szezonra.","shortLead":"A hétvégi nyitás elúszott, de még megvan az esély egy erős nyári szezonra.","id":"20210401_Szalloda_nyitas_husvet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551788df-b47e-498d-95a7-5d3044880e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11fddd0-9096-4f13-a247-3b0c5999043a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Szalloda_nyitas_husvet_koronavirus","timestamp":"2021. április. 01. 10:55","title":"Négymilliárd forintot buknak a szállodák a húsvéti forgalom kiesése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Csak úgy tudunk spórolni idén a húsvéti nagybevásárlással, ha kevesebbet veszünk: az inflációt meghaladó élelmiszer-drágulás jelentősen érezteti a hatását az ünnepi ételeknél. Azoknak, akik még nem szembesültek az árakkal, kiszámoltuk, mire számítsanak. ","shortLead":"Csak úgy tudunk spórolni idén a húsvéti nagybevásárlással, ha kevesebbet veszünk: az inflációt meghaladó...","id":"20210401_Nemcsak_maganyos_de_draga_is_lesz_az_idei_husvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e58a48-665e-40ff-84eb-956632aa5eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Nemcsak_maganyos_de_draga_is_lesz_az_idei_husvet","timestamp":"2021. április. 01. 06:30","title":"Nemcsak magányos, de drága is lesz az idei húsvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"15 millió adag ment tönkre a Johnson and Johnson oltóanyagából egy emberi hiba miatt.","shortLead":"15 millió adag ment tönkre a Johnson and Johnson oltóanyagából egy emberi hiba miatt.","id":"20210401_Janssen_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ea6e96-8971-44f3-9169-0b0e242fd5a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_Janssen_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. április. 01. 05:20","title":"Selejtes lett a Janssen-vakcina egyik szállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten meglehet a részleges nyitáshoz szükséges 2,5 millió beoltott.","shortLead":"Jövő héten meglehet a részleges nyitáshoz szükséges 2,5 millió beoltott.","id":"20210402_Orban_Husvet_utan_12_nappal_johet_az_elso_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51cbc09-e0c4-4278-ad91-391d4bc8de64","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Orban_Husvet_utan_12_nappal_johet_az_elso_nyitas","timestamp":"2021. április. 02. 10:23","title":"Orbán szavai alapján húsvét után pár nappal nyithatnak a boltok és a szolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új, átfogó tanulmány szerint nagyon sokat számít a rendszer megerősödésében, hogy mostanra mindenhol ott vannak a NER közvetlen ügyfelei: ők azok a kistelepüléseken ismert emberek, akikhez érkeznek az uniós projektek pénzei.","shortLead":"Egy új, átfogó tanulmány szerint nagyon sokat számít a rendszer megerősödésében, hogy mostanra mindenhol ott vannak...","id":"20210401_ner_elemzes_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adefdccb-56ed-4028-9738-3345bd766743","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_ner_elemzes_fidesz","timestamp":"2021. április. 01. 10:09","title":"Elemzés a NER sikeréről: a jelenlét és a kiszámíthatóság hozza a sikert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5361d78-6490-4182-9307-21d561cc15a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Media1-ről írtak valótlanságot.","shortLead":"A Media1-ről írtak valótlanságot.","id":"20210401_hirtv_media1_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5361d78-6490-4182-9307-21d561cc15a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bd4297-f575-4a53-a543-0b3ff28750f0","keywords":null,"link":"/kkv/20210401_hirtv_media1_per","timestamp":"2021. április. 01. 21:58","title":"Újabb pert vesztett a Hír TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ea4626-839f-409b-b794-9cbac84f2eba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Május 28-ig várják a jelentkezőket. Komoly kritériumoknak kell megfelelni, ha valaki nem tud úszni, az meg se próbálja, de egy mesterdiploma is szükséges.","shortLead":"Május 28-ig várják a jelentkezőket. Komoly kritériumoknak kell megfelelni, ha valaki nem tud úszni, az meg se próbálja...","id":"20210331_urhajos_jelentkezes_europai_urugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ea4626-839f-409b-b794-9cbac84f2eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf318a1-93ac-4cda-9480-3cc1927c9a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_urhajos_jelentkezes_europai_urugynokseg","timestamp":"2021. március. 31. 17:39","title":"Mostantól lehet jelentkezni űrhajósnak az Európai Űrügynökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367bbf7d-2b30-457f-8dae-76c13bc9ad3f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A szervátültetettek különösen értékelik a jelen pillanatot, hamarabb megtanulnak a kis dolgoknak is örülni” – meséli Mocsonoky Anna, aki transzplantált emberekkel készített interjúkötetet. A halálközeli élethelyzetek és az újjászületések tanulságai mellett a szerző beszél arról is, hogy lehet-e kapcsolat a donor rokonai és a szervet befogadó között. Öt kérdés, öt válasz.","shortLead":"„A szervátültetettek különösen értékelik a jelen pillanatot, hamarabb megtanulnak a kis dolgoknak is örülni” – meséli...","id":"20210401_Egyfajta_szakralis_kapcsolodas_a_szervatultetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367bbf7d-2b30-457f-8dae-76c13bc9ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f01530-7b20-4fa7-b50e-757b41d30f33","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210401_Egyfajta_szakralis_kapcsolodas_a_szervatultetes","timestamp":"2021. április. 01. 13:30","title":"Egyfajta szakrális kapcsolódás: a szervátültetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]