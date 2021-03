Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentéssel, egy, a szoptatást igazoló papírral, valamint háziorvosi beutalóval lehet kérni az oltást.","shortLead":"A szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentéssel, egy, a szoptatást igazoló papírral, valamint háziorvosi...","id":"20210330_szoptatasi_igazolas_oltopont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2aee65c-9c84-46b2-aede-ca8b26d55d45","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_szoptatasi_igazolas_oltopont","timestamp":"2021. március. 30. 07:08","title":"Közzétették a szoptatási igazolást, amit az oltópontra kell vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1352a-23e7-4b49-ab8f-5b72d97b2815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A StackSmashing nevű YouTube-videós összepakolt egy pár ezer forintos konfigurációt, amivel bitcoint tud bányászni. Igaz, nagyjából 125 billiószor lassabban, mint egy dedikált céleszköz.","shortLead":"A StackSmashing nevű YouTube-videós összepakolt egy pár ezer forintos konfigurációt, amivel bitcoint tud bányászni...","id":"20210330_game_boy_kriptovaluta_bitcoin_banyaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e1352a-23e7-4b49-ab8f-5b72d97b2815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a155cf-a731-497e-b143-71be98f7e759","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_game_boy_kriptovaluta_bitcoin_banyaszat","timestamp":"2021. március. 30. 19:03","title":"Videó: Már Game Boy-jal is lehet bitcoint bányászni, csak türelem kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az állami dolgozók béremelése húzta fel a magyar átlagkereseti adatot januárban.","shortLead":"Az állami dolgozók béremelése húzta fel a magyar átlagkereseti adatot januárban.","id":"20210331_atlagkereset_KSH_fizetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e18ce6e-b0d4-4acc-b3c4-c8674ac13110","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_atlagkereset_KSH_fizetesek","timestamp":"2021. március. 31. 09:11","title":"411 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött","shortLead":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött","id":"20210329_baleset_torlodas_m0","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455d711a-2e05-4b45-8f21-96584543309c","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_baleset_torlodas_m0","timestamp":"2021. március. 29. 13:44","title":"Baleset miatt lezárták az M0-s autóutat Halászteleknél, kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ravasz módszerrel igyekszik megfertőzni a mobiltelefonokat egy új androidos kártevő.","shortLead":"Ravasz módszerrel igyekszik megfertőzni a mobiltelefonokat egy új androidos kártevő.","id":"20210329_android_malware_kartevo_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e5682e-81b1-4bf6-b028-59752212cf58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_android_malware_kartevo_frissites","timestamp":"2021. március. 29. 16:03","title":"Vigyázat, fontos rendszerfrissítésnek álcázza magát a legújabb androidos vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe75e950-bc05-45cf-9859-2068457873e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első csillagok és galaxisok előtti időből származó fekete lyukra bukkantak ausztrál tudósok. A mintegy 55 ezer naptömegű fekete lyuk adhatja a ma létező szupernagy tömegű fekete lyukak magját és segíthet a kutatóknak felbecsülni az univerzumban lévő ilyen objektumok számát.","shortLead":"Az első csillagok és galaxisok előtti időből származó fekete lyukra bukkantak ausztrál tudósok. A mintegy 55 ezer...","id":"20210331_elso_csillagok_es_galaxisok_elottrol_szarmazo_fekete_lyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe75e950-bc05-45cf-9859-2068457873e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66990b18-cbed-4bea-a334-3a07df39bcb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_elso_csillagok_es_galaxisok_elottrol_szarmazo_fekete_lyuk","timestamp":"2021. március. 31. 07:03","title":"30 éve megjósolták, most megvan: az első csillagok és galaxisok előttről származó fekete lyukra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor milliárdos barátjának borászati vállalkozása egy cégvezető személyén keresztül fonódik össze a focival.","shortLead":"Orbán Viktor milliárdos barátjának borászati vállalkozása egy cégvezető személyén keresztül fonódik össze a focival.","id":"202112_eszakmagyarorszagi_fejlesztesi_meszaros_regioban_gondolkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805461cb-d0c0-4b15-b02a-e6af227adc88","keywords":null,"link":"/360/202112_eszakmagyarorszagi_fejlesztesi_meszaros_regioban_gondolkozik","timestamp":"2021. március. 30. 10:00","title":"Mészáros Lőrinc közelít a DVTK-hoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, idén ősszel mutatja be új telefonjait az Apple. Az új iPhone-okról kiderült már, hogy valószínűleg kisebb lesz a képernyőjük tetején meghúzódó szenzorsziget, de néhány újabb pletyka is előkerült.","shortLead":"Ha minden jól megy, idén ősszel mutatja be új telefonjait az Apple. Az új iPhone-okról kiderült már, hogy valószínűleg...","id":"20210330_uj_iphone_13_pletykak_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef7837a-f0e6-4c50-8196-227c4ad4699f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_uj_iphone_13_pletykak_kamera","timestamp":"2021. március. 30. 12:03","title":"Hogy milyen lesz az iPhone 13? Egy sor újdonság szivárgott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]