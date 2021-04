Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök akkor a legbőkezűbb, ha gyerekekről vagy egészségügyről van szó.","shortLead":"A köztársasági elnök akkor a legbőkezűbb, ha gyerekekről vagy egészségügyről van szó.","id":"20210405_Ejjeliszekrenybeszerzesre_is_adomanyozott_penzt_Ader_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5fb39cb-14c9-49f7-a7a3-eefbc405355f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e291696-4a84-43d4-b7c4-c649881050b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Ejjeliszekrenybeszerzesre_is_adomanyozott_penzt_Ader_Janos","timestamp":"2021. április. 05. 15:39","title":"Éjjeliszekrény-beszerzésre is adományozott pénzt Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791fa28-0c8d-4523-8b3f-ad404094328a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon érintőpanelre cserélné az objektívek forgatható elemeit, hogy azzal állítsuk be a megfelelő élességet és zoomot.","shortLead":"A Canon érintőpanelre cserélné az objektívek forgatható elemeit, hogy azzal állítsuk be a megfelelő élességet és zoomot.","id":"20210405_canon_szabadalmi_terv_objektiv_fokuszgyuru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d791fa28-0c8d-4523-8b3f-ad404094328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79061503-70aa-4310-8ba9-2e2184bf766d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_canon_szabadalmi_terv_objektiv_fokuszgyuru","timestamp":"2021. április. 05. 10:03","title":"Megreformálná az objektíveket a Canon; ha bejön, nagyon más lesz fotózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20210406_korhaz_korterem_tuz_gondatlansag_emberoles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbfde93-4d75-4d78-adb7-c27d1800d957","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_korhaz_korterem_tuz_gondatlansag_emberoles","timestamp":"2021. április. 06. 12:13","title":"Halálos áldozata is van a hajnali budapesti kórháztűznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch Tamás a Telexnek, hogy mit szólna, ha az MTK egy focistája kiállna a szivárványcsaládok mellett.","shortLead":"A magyar sajtó helyzetéről, Mészáros Lőrinc gazdagodásáról, Orbán Viktor megtakarításairól, és arról is beszélt Deutsch...","id":"20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b40a98f-532c-41fb-aa8a-8ff1950a8210","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Deutsch_Tamas_Orban_vagyon_meszaros_media","timestamp":"2021. április. 06. 08:04","title":"Deutsch Tamás: Orbán jövedelmének felhasználása teljesen normálisan követhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","shortLead":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","id":"20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6058f9-fbde-4a4b-85ee-ecb72cc22bc2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","timestamp":"2021. április. 04. 21:40","title":"Még az idén elkezdhetik a fővárosi Corvin Áruház felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65a44f5-e81c-4189-becb-7e5c314b2d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három villanymotort felvonultató újdonság 170 lóerővel gyengébb a pickup kivitelnél.","shortLead":"A három villanymotort felvonultató újdonság 170 lóerővel gyengébb a pickup kivitelnél.","id":"20210406_830_loeros_elektromos_suvkent_itt_a_legujabb_hummer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b65a44f5-e81c-4189-becb-7e5c314b2d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2f5147-fece-4c72-bf56-d30a734d96d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_830_loeros_elektromos_suvkent_itt_a_legujabb_hummer","timestamp":"2021. április. 06. 09:21","title":"830 lóerős elektromos SUV-ként jön a legújabb Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Talán senki sem vonna párhuzamot a gyorséttermek és az egészséges táplálkozás között, mégis meglepőnek mondható egy új ausztrál kutatás eredménye. ","shortLead":"Talán senki sem vonna párhuzamot a gyorséttermek és az egészséges táplálkozás között, mégis meglepőnek mondható egy új...","id":"202113_gyorsettermek_es_szivinfarktus_elvitelre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34c241a-ed57-49d7-aefe-77774a114fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3da7d24-d314-4576-9034-9c31d87122dc","keywords":null,"link":"/360/202113_gyorsettermek_es_szivinfarktus_elvitelre","timestamp":"2021. április. 04. 16:15","title":"Megtalálták az összefüggést: ha nyílik egy új gyorsétterem, néggyel több infarktus lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f6541b-56e1-4977-ac2d-d96b0f8fdead","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszteséges volt, vevőt nem sikerült találni.","shortLead":"Veszteséges volt, vevőt nem sikerült találni.","id":"20210405_Vege_az_LG_mobiloknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9f6541b-56e1-4977-ac2d-d96b0f8fdead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089e520d-5ec0-4619-b738-e120e843b65e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_Vege_az_LG_mobiloknak","timestamp":"2021. április. 05. 10:20","title":"Vége az LG mobiloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]