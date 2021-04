Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bécsi Egyetem kutatói szerint a spenót és a saláta is jót tehet bélbaktériumok fejlődésének.","shortLead":"A Bécsi Egyetem kutatói szerint a spenót és a saláta is jót tehet bélbaktériumok fejlődésének.","id":"20210409_zoldseg_belbakterium_kutatas_egeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34de08d7-70c7-4471-a1dc-428d5e3a4797","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_zoldseg_belbakterium_kutatas_egeszseg","timestamp":"2021. április. 09. 18:33","title":"Szokott zöld színű zöldséget enni? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április végéig adtak időt maguknak a szervezők, hogy kimondják, lesz vagy nem lesz idén Sziget.","shortLead":"Április végéig adtak időt maguknak a szervezők, hogy kimondják, lesz vagy nem lesz idén Sziget.","id":"20210409_Egyelore_kivar_a_Sziget_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10134093-9377-458b-8d46-37e636ff7e59","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Egyelore_kivar_a_Sziget_Fesztival","timestamp":"2021. április. 09. 13:24","title":"Egyelőre kivárnak a Sziget Fesztivállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06d8811-5d55-4ba2-aaee-5e0365464fe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több cég ismeri fel a digitális valutákban, vagyis a kriptopénzekben rejlő hasznot. Az Atari már régebb óta érdeklődik a terület iránt, de most minden korábbinál mélyebbre merülnének benne.","shortLead":"Egyre több cég ismeri fel a digitális valutákban, vagyis a kriptopénzekben rejlő hasznot. Az Atari már régebb óta...","id":"20210410_kriptopenz_atari_token_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c06d8811-5d55-4ba2-aaee-5e0365464fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2bb617d-83e6-40d2-8f16-2d7ae28f99db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_kriptopenz_atari_token_videojatek","timestamp":"2021. április. 10. 08:03","title":"Kitört a kriptoláz az Atarinál, játékokat is lehet majd venni a digitális pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16638a82-007b-496d-8f0b-a2201f36089b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Egyesült Államokban is nagyon messze van a járvány vége. A Microsoftnál is inkább óvatosak, és két hónappal eltolják a redmondi campus megnyitását.","shortLead":"Még az Egyesült Államokban is nagyon messze van a járvány vége. A Microsoftnál is inkább óvatosak, és két hónappal...","id":"20210409_microsoft_redmondi_campus_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16638a82-007b-496d-8f0b-a2201f36089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb41146d-a344-42d0-94fa-b7158a184ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_microsoft_redmondi_campus_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 09. 12:03","title":"Óvatos a Microsoft, csak szeptemberre tervezi a „nagy nyitást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint a modellváltással csorbulhat az egyetemi autonómia és nőhet a politika befolyása, ellenőrizhetetlen és átláthatatlan struktúra jön létre, és nem várható színvonalemelkedés sem az intézményekben.","shortLead":"Az ellenzék szerint a modellváltással csorbulhat az egyetemi autonómia és nőhet a politika befolyása, ellenőrizhetetlen...","id":"20210409_egyetem_modell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a12eebd-2cf7-420b-b8ff-eb6a78f5002e","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_egyetem_modell","timestamp":"2021. április. 09. 22:33","title":"Ellenzék az egyetemek modellváltásáról: A magyar állam részének jól szervezett ellopása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal elkötelezettebbek.","shortLead":"Az Egyesült Államokban továbbra is a YouTube a legnépszerűbb közösségi platform, de a Facebook felhasználói sokkal...","id":"20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a434f7-d7d9-46ed-a88b-ee2d8d40b0dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_youtube_facebook_kozossegi_oldalak_nepszerusege_pew_research_center","timestamp":"2021. április. 08. 17:10","title":"Ismét lenyomta a YouTube a Facebookot Amerikában, de nem lehet felhőtlen a Google öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány arra számít, hogy júniusra magunk mögött hagyhatjuk a járványt, mert akkor már hétmillió lehet a beoltottak száma. A kormányzat láthatóan csak a vakcinákra épít, noha az oltásokban sikersztorit író Izrael sem bízott kizárólag azokban.","shortLead":"A kormány arra számít, hogy júniusra magunk mögött hagyhatjuk a járványt, mert akkor már hétmillió lehet a beoltottak...","id":"20210408_Lehete_normalis_eletunk_juniusra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee45714-2802-441a-a6dd-be75ca8ba20f","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Lehete_normalis_eletunk_juniusra","timestamp":"2021. április. 08. 16:25","title":"Lehet-e normális életünk júniusra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint nem várták meg a tárgyalásos szakasz lezárultát, így nem is lehet tudni, mennyiért vállalta volna a szállítást a két pályázó.","shortLead":"A lap szerint nem várták meg a tárgyalásos szakasz lezárultát, így nem is lehet tudni, mennyiért vállalta volna...","id":"20210409_mav_hev_szerelvenyek_kozbeszerzes_transzmasholding","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fea24f-6a1a-407b-ab05-126aea0f3257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_mav_hev_szerelvenyek_kozbeszerzes_transzmasholding","timestamp":"2021. április. 09. 19:10","title":"Telex: Hivatalosan is lefújták a 200 milliárd forintos HÉV-beszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]