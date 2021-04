Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"02382dd6-5396-40fb-8076-5d755278d432","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint az élelmiszerüzletben tüzet nyitó támadó a bolt egykori alkalmazottja lehetett.","shortLead":"A rendőrség szerint az élelmiszerüzletben tüzet nyitó támadó a bolt egykori alkalmazottja lehetett.","id":"20210420_Lovoldozes_Long_Island","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02382dd6-5396-40fb-8076-5d755278d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866a68f3-2a5d-4787-bd99-6ed44e059f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Lovoldozes_Long_Island","timestamp":"2021. április. 20. 19:57","title":"Egy ember meghalt, ketten megsérültek egy lövöldözésben Long Islanden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbf4610-5d01-434e-8c90-6bf65bf550ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Coffea stenophylla jobban ellenáll a magas hőmérsékletnek, és a kávérozsda nevű betegséggel szemben is részben immunis.","shortLead":"A Coffea stenophylla jobban ellenáll a magas hőmérsékletnek, és a kávérozsda nevű betegséggel szemben is részben...","id":"20210420_kave_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fbf4610-5d01-434e-8c90-6bf65bf550ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2cad33-c0e1-45e3-84ca-530d0936b84b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210420_kave_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 20. 13:19","title":"Újra felfedezett fajta oldhatja meg a kávéhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szerették volna a közvetítők lebuktatni a szurkolókat, akik a tiltás ellenére feltehetően fent voltak a lelátón a Zalaegerszeg és a Budafok keddi meccsén. Csakhogy az erről szóló megjegyzést az adásban is hallani lehetett.","shortLead":"Nem szerették volna a közvetítők lebuktatni a szurkolókat, akik a tiltás ellenére feltehetően fent voltak a lelátón...","id":"20210421_m4_kozvetitesi_baki_zalaegerszeg_budafok_meccs_szurkolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bfa1ba-b37d-40bf-b87b-a6d0f3b9388f","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_m4_kozvetitesi_baki_zalaegerszeg_budafok_meccs_szurkolok","timestamp":"2021. április. 21. 10:48","title":"Behallatszott az M4 közvetítésébe, hogy inkább nem mutatják a szurkolókat, hogy ne bukjanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e919f3d5-7be1-4155-a28f-bae8f16622b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hulladéklerakók helyett inkább igen hasznosan folytatják életüket a régi Samsung telefonok a gyártó újrahasznosítási programjának köszönhetően.\r

\r

\r

","shortLead":"A hulladéklerakók helyett inkább igen hasznosan folytatják életüket a régi Samsung telefonok a gyártó újrahasznosítási...","id":"20210421_samsung_galaxy_upcycling_szemvizsgalo_eszkoz_regi_telefonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e919f3d5-7be1-4155-a28f-bae8f16622b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab9f78b-2139-4e16-8317-58bea833529a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_samsung_galaxy_upcycling_szemvizsgalo_eszkoz_regi_telefonbol","timestamp":"2021. április. 21. 10:03","title":"Régi telefonból így lesz olcsó szemvizsgáló eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dc433e-6282-4256-a852-6be3fa29acbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Mig–21 Lancer pilótája időben katapultált, és túlélte a balesetet.","shortLead":"A Mig–21 Lancer pilótája időben katapultált, és túlélte a balesetet.","id":"20210420_Lezuhant_roman_legiero_vadaszgep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2dc433e-6282-4256-a852-6be3fa29acbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ad60c8-c473-437f-be4a-9d3a8b5d828d","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Lezuhant_roman_legiero_vadaszgep","timestamp":"2021. április. 20. 15:35","title":"Lezuhant a román légierő egyik vadászgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28022079-5d30-4620-819b-95b1d5e1f0bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"108 megapixeles kamerával, OLED kijelzővel és szupergyors töltővel érkezett meg hazánkba a Realme 8 Pro, mely elérhető áron kínál igen korrekt szolgáltatási kört. De vajon akadnak hátulütői is? ","shortLead":"108 megapixeles kamerával, OLED kijelzővel és szupergyors töltővel érkezett meg hazánkba a Realme 8 Pro, mely elérhető...","id":"20210419_realme_8_pro_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28022079-5d30-4620-819b-95b1d5e1f0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42631152-f532-4331-8b10-bdfdbb768fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_realme_8_pro_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 19. 20:03","title":"Új ár-érték bajnok mobil Magyarországon – kipróbáltuk a Realme 8 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f45e9-aee1-40b6-a2fe-46484d3f5d36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazán nagy biztonságot sajnos csak Dél-Koreában kamatoztathatják az egyik új Galaxy telefon tulajdonosai, itt érhető majd el ugyanis a Samsung második kvantumtechnikával felszerelt okostelefonja, a Galaxy Quamtum2.","shortLead":"Az igazán nagy biztonságot sajnos csak Dél-Koreában kamatoztathatják az egyik új Galaxy telefon tulajdonosai, itt...","id":"20210420_samsung_galaxy_quantum2_kvantum_kriptografiai_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f45e9-aee1-40b6-a2fe-46484d3f5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a645c5-d6ee-462c-9c11-e9dea73efc0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_samsung_galaxy_quantum2_kvantum_kriptografiai_technologia","timestamp":"2021. április. 20. 19:03","title":"Pénteken jelenik meg a Samsung legbiztonságosabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c55eb9-c315-428b-b992-413fca9e9b4b","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári megtakarításból szerette volna előtörleszteni a moratóriumban lévő lakáshitelét.","shortLead":"Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári...","id":"20210420_Elveszitjuk_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ha_moratoriumos_lakashitelt_torlesztunk_elo_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64c55eb9-c315-428b-b992-413fca9e9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06ca71-cc73-4931-9be1-bb00e5bf33fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_Elveszitjuk_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ha_moratoriumos_lakashitelt_torlesztunk_elo_belole","timestamp":"2021. április. 20. 08:21","title":"Elveszítjük a lakástakarék állami támogatását, ha moratóriumos lakáshitelt törlesztünk elő belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]