Május 4-én ünnepeljük a nemzetközi Star Wars-napot. A rajongók egy szójáték miatt szentelnek kitüntetett figyelmet e dátumnak.

A filmek visszatérő mondata, legendás jókívánsága a „May the force be with you!” („Az erő legyen veled!”). Ez pedig nagyon hasonlít ahhoz, hogy „May the fourth be with you!” (Május 4-e legyen veled!)

Ez utóbbinak nem sok értelme van, de jól hangzik. És ez már elég ahhoz, hogy ez legyen a nemzetközi Star Wars-nap dátuma.

A szójátéknak egyébként van konkrét politikai utalása is. 1979. május 4-én választották meg az Egyesült Királyság első női miniszterelnökének Margaret Thatchert, a győzelem után a pártja a következő hirdetéssel köszöntötte a London Evening News-ban: "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations." (Május negyedike legyen veled, Maggie. Gratulálunk.) A közhiedelem szerint konkrétan innen eredeztethető a nemzetközi Star Wars-nap, de erre nemigen találni bizonyítékot. Mindenesetre mára már a hivatalos Star Wars-univerzumban is megemlékeznek az ünnepről.

Hivatalosan van egy másik napja is a Star Warsnak, május 25-e, amit a Los Angeles-i Városi Tanács 2007-ben nyilvánított ki annak emlékére és tiszteletére, hogy 1977-ben ezen a napon mutatták be a Csillagok háborúja filmek első részét.

2011-ben rendezték az első Star Wars-napot a kanadai Torontóban, a Toronto Underground Cinemaban. A fesztiválon sor került az eredeti trilógiával kapcsolatos játékokra, jelmezversenyre; valamint kisfilmeket, paródiákat és remixeket vetítettek. Azóta sok más városban, Budapesten is volt jelmezes felvonulás.

Ha a Google-ba beírjuk a kifejezést, akkor láthatjuk, hogy a fejlesztők is szeretik a Star Warst és a szójátékokat.

