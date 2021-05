Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel 5 millió dollárért.","shortLead":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel...","id":"20210506_andy_vajna_haz_eladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c8bd4-aa95-490d-bada-5fab2e6b2fdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_andy_vajna_haz_eladas","timestamp":"2021. május. 06. 17:53","title":"Tulajdonosi hátterét titkoló delaware-i cég vette meg Andy Vajna egykori villáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudja, mibe nyúlt - mondták a képviselőre utalva.","shortLead":"Nem tudja, mibe nyúlt - mondták a képviselőre utalva.","id":"20210506_szel_bernadett_fenyegetes_hulladektelep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3eb5c7-9171-41c8-b322-b8bc6a0e00a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_szel_bernadett_fenyegetes_hulladektelep","timestamp":"2021. május. 06. 21:15","title":"Biztonsági őrök fenyegették Szél Bernadett munkatársait, amikor egy hulladéktelepnél fényképeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5699097-0b19-4003-8ac8-4d65761e0a65","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Árverésre bocsátják John F. Kennedy leveleit, amelyeket évekkel Jacqueline Bouvierrel kötött házassága után írt svéd szerelméhez.



","shortLead":"Árverésre bocsátják John F. Kennedy leveleit, amelyeket évekkel Jacqueline Bouvierrel kötött házassága után írt svéd...","id":"20210506_Kennedy_levelek_aukcio_von_Post","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5699097-0b19-4003-8ac8-4d65761e0a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02032782-580f-4620-83d4-3773e16aed6f","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Kennedy_levelek_aukcio_von_Post","timestamp":"2021. május. 06. 09:07","title":"Eladják a leveleket, amelyeket Kennedy házassága idején írt svéd szerelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2,4 millióan túl vannak a védőoltások második adagján is.","shortLead":"Már 2,4 millióan túl vannak a védőoltások második adagján is.","id":"20210507_Koronavirus_106_elhunyt_csokken_az_aktiv_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492eb666-fc3f-4874-bedc-5b9d3b98cd90","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Koronavirus_106_elhunyt_csokken_az_aktiv_fertozottek_szama","timestamp":"2021. május. 07. 09:25","title":"Koronavírus: 106 újabb elhunyt, 1541 új fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az újabb átcsoportosítás legfontosabb kedvezményezettje a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a hadsereg.","shortLead":"Az újabb átcsoportosítás legfontosabb kedvezményezettje a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a hadsereg.","id":"20210506_kormanyhatarozat_koltsegvetes_atcsoportositas_vedooltas_kampany_hadsereg_kultura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81692a5-3295-48fe-a611-e889eec33d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_kormanyhatarozat_koltsegvetes_atcsoportositas_vedooltas_kampany_hadsereg_kultura","timestamp":"2021. május. 06. 11:01","title":"Művészetek, bölcsődék, honvédség – a kormány ismét átírta a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdac918-3b69-4e43-ae32-f28ba874f9f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"15 éven át lehetett nézni és videókat megosztani a LiveLeaken, ennek azonban most vége.","shortLead":"15 éven át lehetett nézni és videókat megosztani a LiveLeaken, ennek azonban most vége.","id":"20210506_liveleak_videomegoszto_megszunt_itemfix_hayden_hewitt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcdac918-3b69-4e43-ae32-f28ba874f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa06c1b-0c77-4bf5-b004-25a732aea529","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_liveleak_videomegoszto_megszunt_itemfix_hayden_hewitt","timestamp":"2021. május. 06. 16:03","title":"Megszűnt az erőszakos tartalmakról ismert videomegosztó, a LiveLeak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A gyártó szerint az új vakcina a koronavírus összes új változatával szemben hatékony.","shortLead":"A gyártó szerint az új vakcina a koronavírus összes új változatával szemben hatékony.","id":"20210506_Oroszorszag_Szputnyik_Light_vakcina_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a745d9b-18cd-4e0e-9360-efd35f2cc12d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_Oroszorszag_Szputnyik_Light_vakcina_engedely","timestamp":"2021. május. 06. 17:45","title":"Oroszországban bejegyezték az egydózisú Szputnyik Light vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","shortLead":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","id":"20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8d019-96fc-456d-8c67-957f74bc4021","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","timestamp":"2021. május. 07. 09:16","title":"Péniszeket rajzolt az útra egy új-zélandi férfi, mert zavarták a kátyúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]