[{"available":true,"c_guid":"f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt Jugoszlávia területére a legrangosabb irodalmi elismerés 2019-es elnyerése óta.","shortLead":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt...","id":"20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9829c-40b1-4d4e-9b98-7098fafadef9","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","timestamp":"2021. május. 09. 22:04","title":"Szerb díjeső Peter Handke Nobel-díjas írónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A korábbi rekord után visszaesett a Richter bevétele. ","shortLead":"A korábbi rekord után visszaesett a Richter bevétele. ","id":"20210510_A_gyogyszergyartot_is_ket_vallra_fektette_a_koronavirus_harmadik_hullama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2361d542-d827-4f80-980b-995849e7c437","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_A_gyogyszergyartot_is_ket_vallra_fektette_a_koronavirus_harmadik_hullama","timestamp":"2021. május. 10. 10:50","title":"„Mostanra kiderült, hogy a gyógyszeripar számára is válság a világjárvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két híres politikatudós, akik Orbán Viktor hatalmi rendszerét is részletesen elemzik.","shortLead":"Hogyan lett a liberalizmus önnön üdvözült sikereinek áldozata? Ezt firtatja új, A fény kialszik című könyvében két...","id":"202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8db5f3-e865-4528-a910-987f04fe984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9fcb79-6aa0-405d-988b-fdd0259e37d5","keywords":null,"link":"/360/202118__antiliberalis_lazadas__serelmi_politika__migracio__utanzok_kora","timestamp":"2021. május. 10. 19:00","title":"\"A fény kialszik\": Kevés esélye maradt a liberalizmusnak a Frankenstein-koalíció ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Balesetmegelőzési ellenőrzést tart a rendőrség, amely több napon át tart.","shortLead":"Balesetmegelőzési ellenőrzést tart a rendőrség, amely több napon át tart.","id":"20210511_Kedden_indul_a_rendorsegi_Zebra_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a1f03-86dd-410b-a58d-1d415fe23c3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Kedden_indul_a_rendorsegi_Zebra_terv","timestamp":"2021. május. 11. 07:34","title":"Kedden indul a rendőrségi Zebra terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint sok esetben már most is régóta késnek a beavatkozások, de a tesztek fizetőssé tételével félő, hogy további csúszás várható. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint sok esetben már most is régóta késnek a beavatkozások, de a tesztek...","id":"20210511_szel_bernadett_ombudsman_mutet_pcr_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54450a9e-3728-43a8-a632-1c26683fe61d","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szel_bernadett_ombudsman_mutet_pcr_teszt","timestamp":"2021. május. 11. 10:30","title":"Szél Bernadett ombudsmanhoz fordul, amiért a kormány a műtétre váró oltatlanokkal kifizettetné a PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Brüsszellel szemben kemény, Moszkvával barátkozik a magyar külpolitika, amely az orosz vakcinának is helyet csinált az EU-ban.","shortLead":"Brüsszellel szemben kemény, Moszkvával barátkozik a magyar külpolitika, amely az orosz vakcinának is helyet csinált...","id":"202118_suttogasok_es_sikolyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373ddd0b-8254-4cbd-86de-8b52691e252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a2e86c-c9ac-405c-b77c-18e8a812ca0c","keywords":null,"link":"/360/202118_suttogasok_es_sikolyok","timestamp":"2021. május. 09. 11:10","title":"Orbán pávatánca másként mutat Brüsszelben és Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02672fc-0dca-4fab-828f-23344db1fe46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sajtóinformációk szerint a 28 éves Karman Grewal halt meg a lövöldözésben.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint a 28 éves Karman Grewal halt meg a lövöldözésben.","id":"20210510_Vancouver_repter_bubanda_lvldzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c02672fc-0dca-4fab-828f-23344db1fe46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc279ab-b01f-4b4f-95f3-95aea899c4e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Vancouver_repter_bubanda_lvldzes","timestamp":"2021. május. 10. 11:53","title":"A vancouveri reptéren intézték a leszámolást a bűnbandák, a rendőrökre is rálőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325381cb-c115-4eac-b9c6-dcfa037d3b21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó.","shortLead":"Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó.","id":"20210509_Utaltak_a_hires_Jobaratokjelenetet_a_szereplok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325381cb-c115-4eac-b9c6-dcfa037d3b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7592c152-56c6-450d-a94a-08ca00279017","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Utaltak_a_hires_Jobaratokjelenetet_a_szereplok","timestamp":"2021. május. 09. 19:14","title":"Utálták a híres Jóbarátok-jelenetet a szereplők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]