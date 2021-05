Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A jelek szerint a Fideszre nyit az ország. Komoly törésvonalak alakultak ki a városi és vidéki szavazók preferenciái között, de nagyon máshogy szavaznak az idősek és a fiatalok is. ","shortLead":"A jelek szerint a Fideszre nyit az ország. Komoly törésvonalak alakultak ki a városi és vidéki szavazók preferenciái...","id":"20210512_Median_Jarvanyban_eloz_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79aac521-180b-4f49-beb8-5ebaea570f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66266ca4-ce0b-4014-a72f-3d9933ca9afe","keywords":null,"link":"/360/20210512_Median_Jarvanyban_eloz_a_Fidesz","timestamp":"2021. május. 12. 11:00","title":"Medián: Járványban is előz a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69f49a9-2400-4fec-8455-9844fb64ab99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A színművész szülőházát lebontják egy irodaházprojekt keretében, de környékén kialakított parkot róla nevezik el. ","shortLead":"A színművész szülőházát lebontják egy irodaházprojekt keretében, de környékén kialakított parkot róla nevezik el. ","id":"20210510_psota_iren_emlekpark_szigony_utca_jozsefvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69f49a9-2400-4fec-8455-9844fb64ab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6f46ec-171a-4b69-ad77-be64dd78f9a2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_psota_iren_emlekpark_szigony_utca_jozsefvaros","timestamp":"2021. május. 10. 16:23","title":"Psota Irén emlékpark lesz a Szigony utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli...","id":"20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3681661f-f53d-4328-85f4-3b97876490ac","keywords":null,"link":"/360/20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","timestamp":"2021. május. 12. 08:06","title":"Radar360: A háború küszöbén a Hamász és Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d836e3-b60b-4315-9bf7-203395b75634","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szezon legjobb játékvezetője Bogár Gergő lett, míg az év felfedezettje Schön Szabolcs az MTK játékosa.","shortLead":"A szezon legjobb játékvezetője Bogár Gergő lett, míg az év felfedezettje Schön Szabolcs az MTK játékosa.","id":"20210510_rebrov_ev_edzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35d836e3-b60b-4315-9bf7-203395b75634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9c5900-0dbb-418b-b351-bc228563db2a","keywords":null,"link":"/sport/20210510_rebrov_ev_edzoje","timestamp":"2021. május. 10. 21:55","title":"Rebrovot választották az NB I. legjobb edzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84556aba-8cd7-4d99-866d-e51484427f20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai turista a száz méter magas hídon rekedt, miután az üvegpaneleket a szél kifújta az építményről.\r

","shortLead":"A kínai turista a száz méter magas hídon rekedt, miután az üvegpaneleket a szél kifújta az építményről.

","id":"20210510_Minden_turista_remalma_egy_ferfi_majdnem_lezuhant_amikor_megrongalta_a_szel_a_kinai_uveghidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84556aba-8cd7-4d99-866d-e51484427f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d57e4-3cb7-4d46-bb03-1c74cf5401ee","keywords":null,"link":"/elet/20210510_Minden_turista_remalma_egy_ferfi_majdnem_lezuhant_amikor_megrongalta_a_szel_a_kinai_uveghidat","timestamp":"2021. május. 10. 16:19","title":"Minden turista rémálma: egy férfi majdnem lezuhant, amikor megrongálta a szél a kínai üveghidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek az épületből. A támadót a rendőrség elfogta.","shortLead":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek...","id":"20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f802e-65c4-4e9f-8b3e-8e4a39d27b0a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:05","title":"Kazanyi iskolai támadás: egy 19 éves fiatal végzett 8 emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. Épp 40 éve, 1981. május 11-én halt meg leukémiában a legbékésebb lázadó, a popzene egyik legnagyszerűbb szerző-előadója.","shortLead":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. Épp 40 éve, 1981. május 11-én halt meg...","id":"20210511_Egy_vegletesen_ketteszakitott_orszagot_bekitett_ossze__40_eve_halt_meg_Bob_Marley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e53546-2084-4063-a014-aef35b976fe4","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Egy_vegletesen_ketteszakitott_orszagot_bekitett_ossze__40_eve_halt_meg_Bob_Marley","timestamp":"2021. május. 11. 11:58","title":"Egy kettészakított országot is összebékített a zenéjével – 40 éve halt meg Bob Marley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hamász szerint 130 rakétát lőttek ki Tel-Avivra és Izrael központi részére.","shortLead":"A Hamász szerint 130 rakétát lőttek ki Tel-Avivra és Izrael központi részére.","id":"20210511_raketaeso_hamasz_tel_aviv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb112d-c65e-42bd-9119-b8387c724c26","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_raketaeso_hamasz_tel_aviv","timestamp":"2021. május. 11. 20:50","title":"Rakétaesőt zúdított a Hamász Tel-Avivra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]