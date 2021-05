Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"239d0e4d-fa4e-446a-8a4a-42f209c9f809","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a jövő év végére rendelkezésre állhat a magyar vakcina is.","shortLead":"Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint a jövő év végére rendelkezésre állhat a magyar vakcina is.","id":"20210517_operativ_torzs_nemzeti_oltoanyaggyar_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239d0e4d-fa4e-446a-8a4a-42f209c9f809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1959e230-e165-4f4f-b2c9-c859158e517f","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_operativ_torzs_nemzeti_oltoanyaggyar_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 12:31","title":"Operatív törzs: 100 nap múlva leteszik a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben az inflációt okolják a rossz anyagi helyzetük miatt.","shortLead":"A legtöbben az inflációt okolják a rossz anyagi helyzetük miatt.","id":"20210517_publicus_kutatas_bevetel_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78dd9c-ca05-485e-b9ea-af6c1a9b0cff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_publicus_kutatas_bevetel_csalad","timestamp":"2021. május. 17. 07:32","title":"Publicus: a magyarok negyede kevesebb pénzből kénytelen megélni, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megugró infláció miatt az is elképzelhető, hogy alapkamatemelés jön – mondta a Reutersnek Virág Barnabás, a jegybank alelnöke. ","shortLead":"A megugró infláció miatt az is elképzelhető, hogy alapkamatemelés jön – mondta a Reutersnek Virág Barnabás, a jegybank...","id":"20210517_Meglepo_lepesre_keszulhet_az_MNB_erosodik_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38c9d6-474e-4c35-bd08-ff99dc3d105c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_Meglepo_lepesre_keszulhet_az_MNB_erosodik_a_forint","timestamp":"2021. május. 17. 10:07","title":"Meglepő lépésre készülhet az MNB, idei csúcsára erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9083e682-412a-40f9-ad5a-a0391121d106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Traktorokkal, markolókkal tisztították az utakat.","shortLead":"Traktorokkal, markolókkal tisztították az utakat.","id":"20210516_Elverte_a_jeg_a_Vas_megyei_Peresznyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9083e682-412a-40f9-ad5a-a0391121d106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a831271-2bec-49bd-9db6-24196a9e5f53","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Elverte_a_jeg_a_Vas_megyei_Peresznyet","timestamp":"2021. május. 16. 20:59","title":"Elverte a jég a Vas megyei Peresznyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a14b569-f6d7-4949-aad2-3477a7c1716f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időnként fura dolgok kerülnek egy iPhone látszólag érintetlen csomagolásába, hogy igencsak kellemetlen pillanatokat szerezzenek a pénzét nem sajnáló felhasználónak.","shortLead":"Időnként fura dolgok kerülnek egy iPhone látszólag érintetlen csomagolásába, hogy igencsak kellemetlen pillanatokat...","id":"20210517_iphone12_pro_max_helyett_torott_csempe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a14b569-f6d7-4949-aad2-3477a7c1716f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30d8fa-b6cd-420b-990f-1273b99cdecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_iphone12_pro_max_helyett_torott_csempe","timestamp":"2021. május. 17. 09:03","title":"A legdrágább iPhone-t rendelte meg, törött csempét kapott helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harry legutóbbi interjúja után sürgetik, hogy adják vissza a hercegi címüket.","shortLead":"Harry legutóbbi interjúja után sürgetik, hogy adják vissza a hercegi címüket.","id":"20210516_Eleguk_van_a_Buckinghampalotaban_kezdenek_besokallni_Harry_hercegtol_es_Meghan_Markletol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078d4d35-926a-448a-a6fe-e883fe8ff0f3","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Eleguk_van_a_Buckinghampalotaban_kezdenek_besokallni_Harry_hercegtol_es_Meghan_Markletol","timestamp":"2021. május. 16. 11:21","title":"Elegük van: a Buckingham-palotában kezdenek besokallni Harrytől és Meghan Markle-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl könnyen elvetették. A vuhani labor kutatója szerint az ilyen állítások ártanak a tudomány hírnevének.","shortLead":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl...","id":"20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd148-1a67-4889-bd3f-61a471dd65d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","timestamp":"2021. május. 15. 21:43","title":"Vizsgálják ki, nem mégis egy laborból származik-e a koronavírus, kéri 18 tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba67cb5-5368-4a05-a668-e309698d5163","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosházi kórházban leforgattak egy Covid-naplót: munkájukról, érzéseikről, motivációjukról, félelmeikről beszélnek az intézmény dolgozói, a betegek pedig elmondják, hogyan élik meg fertőzésüket.","shortLead":"Az orosházi kórházban leforgattak egy Covid-naplót: munkájukról, érzéseikről, motivációjukról, félelmeikről beszélnek...","id":"20210516_oroshazi_korhaz_covid_naplo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba67cb5-5368-4a05-a668-e309698d5163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8578f9-20f6-409f-8baa-96e9623cc236","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_oroshazi_korhaz_covid_naplo_video","timestamp":"2021. május. 16. 10:03","title":"\"Mondtam a családnak, hogy ha én nem változok gyíkemberré, akkor itt mindenki be lesz oltva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]