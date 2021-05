Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","shortLead":"Imád tanulni. Most a mesterfokozat megszerzését fontolgatja. ","id":"20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5bd05d-8e47-4713-9658-e1f67c04dc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcaf81c9-dc2d-4483-9f23-23ac20c5aa0a","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Diploma_tanulas_oktatas_dednagymama","timestamp":"2021. május. 16. 13:23","title":"78 évesen szerzett diplomát egy amerikai dédnagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell leülnie a 10 év börtönt, amire két éve ítélték emberölési kísérlet miatt. Azért nem engedik ki azonnal.","shortLead":"Nem kell leülnie a 10 év börtönt, amire két éve ítélték emberölési kísérlet miatt. Azért nem engedik ki azonnal.","id":"20210517_kegyelem_emberolesi_kiserlet_kertesz_agnes_ader_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551b48c-0cde-4143-abe2-fb63fa0160db","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_kegyelem_emberolesi_kiserlet_kertesz_agnes_ader_janos","timestamp":"2021. május. 17. 17:58","title":"Kegyelmet kapott Áder Jánostól a nő, akit kábítószert kevert férje italába, majd megpróbálta leszúrni őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sanofi és a GSK fejlesztette oltóanyag most jutott át a második klinikai teszten.","shortLead":"A Sanofi és a GSK fejlesztette oltóanyag most jutott át a második klinikai teszten.","id":"20210517_sanofi_gsk_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a39c470-a923-461f-9aef-2976dd3e973f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_sanofi_gsk_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 17. 14:19","title":"Itt az újabb koronavírus-vakcina, ez is hatásosnak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b3aee6-9127-438f-b7ef-7287dd3cc4f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négyszáz vegyesen az egyik ezüstérmes is magyar lett.","shortLead":"Négyszáz vegyesen az egyik ezüstérmes is magyar lett.","id":"20210517_hosszu_katinka_vizes_eb_budapest_duna_arena_aranyerem_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b3aee6-9127-438f-b7ef-7287dd3cc4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fd9995-092f-4d93-8039-e63e578d50d0","keywords":null,"link":"/sport/20210517_hosszu_katinka_vizes_eb_budapest_duna_arena_aranyerem_gyozelem","timestamp":"2021. május. 17. 19:42","title":"Aranyéremmel nyitott Hosszú Katinka az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e018b480-240f-4b85-b6af-b18276ba4747","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 2259 koronavírusos beteget ápolnak. ","shortLead":"Kórházban 2259 koronavírusos beteget ápolnak. ","id":"20210517_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e018b480-240f-4b85-b6af-b18276ba4747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79519f42-044e-43a7-80d8-fe294e7b14c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 17. 09:23","title":"Koronavírus: 38 újabb elhunyt, 426 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban szeretni a párizsinál.","shortLead":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban...","id":"20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d31312-5a35-4a35-afca-57de2051c218","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","timestamp":"2021. május. 17. 22:08","title":"Karácsony angolul fogja bejelenteni, hogy nem épül meg a Fudan egyetem - ha nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d75f08-220a-4f8c-b0cb-8761537b0c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fészekben még három tojás van. ","shortLead":"A fészekben még három tojás van. ","id":"20210516_Video_golyafioka_feszek_webkamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d75f08-220a-4f8c-b0cb-8761537b0c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3010da68-ec4b-4957-9c43-364b058d8f86","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Video_golyafioka_feszek_webkamera","timestamp":"2021. május. 16. 16:46","title":"Videó: kikelt az első gólyafióka az ostffyasszonyfai fészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7135da-4b61-44fc-a5cb-6ca99ee7aec4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erről kikérnék a falubeliek véleményét is.



","shortLead":"Erről kikérnék a falubeliek véleményét is.



","id":"20210517_Utcat_neveznenek_el_Torocsik_Marirol_Velemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a7135da-4b61-44fc-a5cb-6ca99ee7aec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c7a9f-9bc5-4183-b646-01fc2319f9e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Utcat_neveznenek_el_Torocsik_Marirol_Velemben","timestamp":"2021. május. 17. 09:12","title":"Utcát neveznének el Törőcsik Mariról Velemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]