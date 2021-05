Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A befektetési szakember szerint a piacok nem számolnak az indiai variáns kockázatával, ez pedig gond.","shortLead":"A befektetési szakember szerint a piacok nem számolnak az indiai variáns kockázatával, ez pedig gond.","id":"20210523_zsiday_viktor_indiai_mutans_mutacio_varians_turistaszezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5aa58-1833-4f86-a8e7-8238dbc63a06","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_zsiday_viktor_indiai_mutans_mutacio_varians_turistaszezon","timestamp":"2021. május. 23. 08:19","title":"Zsiday Viktor úgy véli, hogy az indiai mutáció miatt júliusra véget érhet a turistaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők a napelemek, a látványos alternatívák nem mindig fenntarthatók.","shortLead":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők...","id":"202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec5359-5a3b-4602-b3bf-b64c20a103cf","keywords":null,"link":"/360/202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","timestamp":"2021. május. 23. 08:15","title":"Nem csak a háztetőre lehet napelemet tenni – sőt jobb is lehet, ha nem ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A híradások szerint a felvonón tizenöten utaztak, amikor a kábel elszakadt. Már csak egy ötéves gyermek van életben, állapota súlyos.","shortLead":"A híradások szerint a felvonón tizenöten utaztak, amikor a kábel elszakadt. Már csak egy ötéves gyermek van életben...","id":"20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3cfe2d-7cc8-4ec8-86ed-b5701a1b2a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","timestamp":"2021. május. 23. 14:28","title":"Lezuhant Olaszországban egy hegyi felvonó, tizennégy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcadfeb6-14b8-4149-998d-330fe4a48a7c","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Az eredeti ígérethez képest több mint egy évet késett a Bozsik Aréna építése, jelenlegi számítások szerint a 8200 férőhelyes stadionban nagyjából kétmillió forintba került egy szék. Úgy tudjuk, a VIP-szektort is át kellett építeni. ","shortLead":"Az eredeti ígérethez képest több mint egy évet késett a Bozsik Aréna építése, jelenlegi számítások szerint a 8200...","id":"20210523_bozsik_arena_budapest_honved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcadfeb6-14b8-4149-998d-330fe4a48a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5736960e-754d-4471-bab5-36c7673e1b7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_bozsik_arena_budapest_honved","timestamp":"2021. május. 23. 14:00","title":"Ha már a Budapest Honvéd kap az utolsók közt stadiont, nem spórolt rajta az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12efaa6a-3ab6-47fb-997e-4fb70ebd367d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Megszerezte a 24. érmét, és ezzel minden idők legeredményesebb női úszójává lépett elő.","shortLead":"Megszerezte a 24. érmét, és ezzel minden idők legeredményesebb női úszójává lépett elő.","id":"20210522_vizes_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12efaa6a-3ab6-47fb-997e-4fb70ebd367d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7dbd7e-da05-4ee3-99c9-d9dda33b4b6e","keywords":null,"link":"/sport/20210522_vizes_eb","timestamp":"2021. május. 22. 19:32","title":"Vizes Eb: Hosszú Katinka harmadik lett 200 méteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c72e0-2299-4b1e-ae5e-5ce3e5dfc157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papíron több rendezvényt akarnak tartani, gyakorlatilag csak egyet.","shortLead":"Papíron több rendezvényt akarnak tartani, gyakorlatilag csak egyet.","id":"20210524_A_Mi_Hazank_meg_akarja_hekkelni_a_jarvanyszabalyokat_a_csaladi_napjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20c72e0-2299-4b1e-ae5e-5ce3e5dfc157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6a67b1-ffc7-4a96-a474-a326035cba79","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_A_Mi_Hazank_meg_akarja_hekkelni_a_jarvanyszabalyokat_a_csaladi_napjan","timestamp":"2021. május. 24. 09:25","title":"A Mi Hazánk ki akarja játszani a járványszabályokat, hogy tömegrendezvényt tartson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a6f898-4982-4e14-ae5c-81e18923ece8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hollywoodi színésznő egy ideje Budapesten lakik egy forgatás miatt.","shortLead":"A hollywoodi színésznő egy ideje Budapesten lakik egy forgatás miatt.","id":"20210523_A_Dohany_utcai_zsinagoganal_fotoztak_le_Jamie_Lee_Curtist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a6f898-4982-4e14-ae5c-81e18923ece8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60767fc-057d-42a0-a21d-ff5cd66f2749","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_A_Dohany_utcai_zsinagoganal_fotoztak_le_Jamie_Lee_Curtist","timestamp":"2021. május. 23. 17:12","title":"A Dohány utcai zsinagógánál fotózták le Jamie Lee Curtist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Charlie bit my finger az egyik legnépszerűbb gyerekvideó a felületen.","shortLead":"A Charlie bit my finger az egyik legnépszerűbb gyerekvideó a felületen.","id":"20210523_youtube_video_mem_gyerek_harapas_nft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb6de0-9601-41fa-abd3-0a780ac7fd12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_youtube_video_mem_gyerek_harapas_nft","timestamp":"2021. május. 23. 12:22","title":"Eddig 883 millióan látták: eltűnik a YouTube-ról a videó, amiben egy gyerek megharapja egy másik ujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]