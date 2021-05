Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"93601f0c-c435-494e-99ca-4c4a8238f7fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sz. Zsolt többször bántalmazta a nőt, előfordult, hogy a konyhaasztal lábához bilincselte.","shortLead":"Sz. Zsolt többször bántalmazta a nőt, előfordult, hogy a konyhaasztal lábához bilincselte.","id":"20210528_TEK_fogta_el_a_ferfit_aki_fogva_tartotta_elettarsat_Tatabanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93601f0c-c435-494e-99ca-4c4a8238f7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b08c42-d769-4116-8b3b-9deb82339cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_TEK_fogta_el_a_ferfit_aki_fogva_tartotta_elettarsat_Tatabanyan","timestamp":"2021. május. 28. 18:34","title":"Fogva tartotta élettársát egy férfi Tatabányán, a TEK ment érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb28948d-c36c-4df9-b582-89d481a28613","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Ha visszatekintünk az elmúlt száz évre, megszámlálhatatlan technikai bravúrt és tudományos áttörést tudunk felsorolni. De vajon a hétköznapi ember mit tart a legfontosabb innovációnak? Megkérdeztünk négy generációt, hogy melyik vívmányba szerettek bele visszavonhatatlanul. ","shortLead":"Ha visszatekintünk az elmúlt száz évre, megszámlálhatatlan technikai bravúrt és tudományos áttörést tudunk felsorolni...","id":"magyartelekomnyrt_20210527_Vilagmegvalto_technologiak_hetkoznapi_szemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb28948d-c36c-4df9-b582-89d481a28613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9821e1ea-fcbe-4221-9f08-b5315e9b1546","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210527_Vilagmegvalto_technologiak_hetkoznapi_szemmel","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Világmegváltó technológiák hétköznapi szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"3ffd702b-79f8-467b-a218-0d63ea2f50d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen dekadens egyedi autót gyártott egy vevője kedvéért a brit márka. A kabrióban a párizsi Christofle cég ezüst étkészlete, hűtőszekrény és hátul egy hatalmas napernyő található. A luxuskabrió tervezése és legyártása 4 évet vett igénybe.","shortLead":"Egészen dekadens egyedi autót gyártott egy vevője kedvéért a brit márka. A kabrióban a párizsi Christofle cég ezüst...","id":"20210528_RollsRoyce_legdragabb_uj_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ffd702b-79f8-467b-a218-0d63ea2f50d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0f126c-5b5e-45bb-9d83-42447060ad7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_RollsRoyce_legdragabb_uj_auto","timestamp":"2021. május. 28. 08:09","title":"Ez a Rolls-Royce lehet a világ legdrágább új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert valójában lehet például férfi, nő és nem bináris személy is egy tenor.","shortLead":"Mert valójában lehet például férfi, nő és nem bináris személy is egy tenor.","id":"20210528_Ferfi_es_noi_korus_helyett_nemsemlegesse_tennek_a_hangszineket_a_zeneben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddade3c-4f9c-41bf-a8b7-c75ab34eebde","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Ferfi_es_noi_korus_helyett_nemsemlegesse_tennek_a_hangszineket_a_zeneben","timestamp":"2021. május. 28. 13:39","title":"Férfi- és női kórus helyett: nemsemlegessé tennék a hangszíneket a zenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08515fcd-e45f-4760-ab8d-a5a37db90ccb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Horizon Forbidden West alaposan rácáfol arra az állításra, mely szerint a konzolos játékok grafikailag a PC-sek nyomába se érnek.","shortLead":"A Horizon Forbidden West alaposan rácáfol arra az állításra, mely szerint a konzolos játékok grafikailag a PC-sek...","id":"20210528_horizon_forbidden_west_gameplay_jatekmenet_ps4_ps5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08515fcd-e45f-4760-ab8d-a5a37db90ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac82f8aa-ef4d-49b2-91a2-9065d533544e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_horizon_forbidden_west_gameplay_jatekmenet_ps4_ps5","timestamp":"2021. május. 28. 16:33","title":"19 percnyi játékmenet: itt a PlayStation újabb sikergyanús játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8b4088-6459-49a1-b3d3-e84423b45d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazarendelték Bus Szilveszter nagykövetet Thaiföldről, és már nincs is a külügy kötelékében – tudta meg a hvg.hu. Az MSZP-s Mesterházy Attilát az “agyonhallgatás” a pedofilbotrányba keveredett, azóta elítélt volt perui nagykövet, Kaleta Gábor ügyére emlékezteti.","shortLead":"Hazarendelték Bus Szilveszter nagykövetet Thaiföldről, és már nincs is a külügy kötelékében – tudta meg a hvg.hu...","id":"20210528_Visszahivtak_a_bangkoki_magyar_nagykovetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be8b4088-6459-49a1-b3d3-e84423b45d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a521d0d6-d008-456e-9ad3-fb2f2db4a89a","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Visszahivtak_a_bangkoki_magyar_nagykovetet","timestamp":"2021. május. 28. 16:11","title":"Tisztségéhez méltatlan viselkedés miatt visszahívták a bangkoki magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán–Johnson-találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. ","shortLead":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán–Johnson-találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. ","id":"20210528_jeremy_corbyn_orban_viktor_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae171c-58ee-4fc7-a57f-fa7aaf81e5a5","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_jeremy_corbyn_orban_viktor_boris_johnson","timestamp":"2021. május. 28. 13:00","title":"Corbyn Magyarország egykori elnökének nevezte Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","shortLead":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","id":"20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec4769-62fb-49f3-a5e0-be52d67649e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","timestamp":"2021. május. 29. 08:45","title":"Eladó az Szelíd motorosok amerikai zászlós Harley-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]