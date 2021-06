Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal fertőzték meg a vírust terjesztő szúnyogokat.","shortLead":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal...","id":"20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe6e408-c452-4e49-a844-2d33fbe9f02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","timestamp":"2021. június. 10. 20:03","title":"„Csodatevő” baktériummal fertőzték meg a szúnyogokat, bejött a kutatók taktikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ingyenes teszteléssel állapítsák meg az érintetteknél az ellenanyag szintjét, és ha szükséges, a kínai vakcinával oltottak kapjanak egy harmadik adagot akár más vakcinából - kéri a főpolgármester a miniszterelnököt. A kormányzat amúgy hajlana is egy harmadik oltásra, és pont a Sinopharmból van is ehhez elég tartalék.","shortLead":"Ingyenes teszteléssel állapítsák meg az érintetteknél az ellenanyag szintjét, és ha szükséges, a kínai vakcinával...","id":"oltasSinopharmKaracsonyOrbanharmadikellenanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bada1cdc-7706-48bf-ae0b-d360b546e77c","keywords":null,"link":"/itthon/oltasSinopharmKaracsonyOrbanharmadikellenanyag","timestamp":"2021. június. 09. 15:23","title":"Karácsony harmadik oltást kér Orbántól a Sinopharm-vakcinával beoltottaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373706b1-1962-4b62-89bb-f34c9a491612","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A texasi republikánus politikus, Louie Gohmert egy kongresszusi meghallgatáson érdeklődött arról, lehetne-e módosítani a Föld és/vagy a Hold pályáján.","shortLead":"A texasi republikánus politikus, Louie Gohmert egy kongresszusi meghallgatáson érdeklődött arról, lehetne-e módosítani...","id":"20210610_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_louie_gohmert_meghallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373706b1-1962-4b62-89bb-f34c9a491612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b399be17-f3a0-4cd9-8e19-506914a917cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_louie_gohmert_meghallgatas","timestamp":"2021. június. 10. 18:03","title":"Olyan kérdést tett fel a republikánus képviselő a klímaváltozásról, ami után nehéz volt megszólalni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","shortLead":"A két feloszlatott szervezet több tüntetést is szervezett korábban.","id":"20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7433ad6f-498d-44d5-958b-7b8a26d67349","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_alekszej_navalnij_szervezetek_betiltas","timestamp":"2021. június. 10. 18:28","title":"Szélsőségesnek nyilvánították Navalnij szervezeteit, egy tagjuk sem indulhat választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Maradhat a BDPST ROCK Rádió az eddigi nevénél annak ellenére is, hogy Orbán Viktor vejének hasonló néven fut az egyik cége.","shortLead":"Maradhat a BDPST ROCK Rádió az eddigi nevénél annak ellenére is, hogy Orbán Viktor vejének hasonló néven fut az egyik...","id":"20210610_tiborcz_bdpst_radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2e4e6d-3d94-4841-b5de-7fb8f141fd58","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_tiborcz_bdpst_radio","timestamp":"2021. június. 10. 18:05","title":"Névhasználati pert bukott Tiborcz István cége egy online rádió ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa758f3a-af37-4296-8464-41b25d84eefd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsított eljárással folyósítja a kormány a vállalkozásoknak odaítélt támogatásokat.","shortLead":"Gyorsított eljárással folyósítja a kormány a vállalkozásoknak odaítélt támogatásokat.","id":"20210611_15_milliardot_kap_a_hazai_ruha_es_kreativipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa758f3a-af37-4296-8464-41b25d84eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72510ed-3a4e-4590-94ed-107c629baa97","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_15_milliardot_kap_a_hazai_ruha_es_kreativipar","timestamp":"2021. június. 11. 09:26","title":"15 milliárdot kap a hazai ruha- és kreatívipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059278ba-7035-41ea-b055-4885b935cf84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pandémia elleni harcban az álhírek szinte ugyanolyan ádáz ellenségnek bizonyulnak, mint maga a koronavírus. Az interneten terjedő összeesküvés-elméletek és téves információk nagyban hozzájárulnak az egész világon tapasztalható jelentős oltásellenességhez, illetve vírustagadáshoz. A jövőt a kamuhírek terjesztői és az azok ellen küzdők is a mesterséges intelligenciában látják – derül ki a Stylers Group elemzéséből.","shortLead":"A pandémia elleni harcban az álhírek szinte ugyanolyan ádáz ellenségnek bizonyulnak, mint maga a koronavírus...","id":"20210610_mesterseges_intelligencia_fake_news_oltasellenesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=059278ba-7035-41ea-b055-4885b935cf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8931c86c-b3bc-434a-b31c-4c2418d72f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_mesterseges_intelligencia_fake_news_oltasellenesseg","timestamp":"2021. június. 10. 09:03","title":"Miért tombol az oltásellenesség? Mivel lehetne ennek véget vetni? A válasz ugyanaz lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb szomszédos országgal sikerült megkötni a megállapodást.","shortLead":"Újabb szomszédos országgal sikerült megkötni a megállapodást.","id":"20210610_utazas_ukran_magyar_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ab82ef-b2cf-4c01-99e4-183926251b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_utazas_ukran_magyar_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 10. 17:47","title":"Szijjártó: Ukrajnával is megállapodtunk a védettségi igazolványok elfogadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]