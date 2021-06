Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","shortLead":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","id":"20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719bb30c-a474-493b-98d5-7e78f7beb430","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","timestamp":"2021. június. 15. 13:30","title":"Lehetséges szépen válni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hárommilliárd forintot jegyzett le pár óra alatt elektromos autóra vágyó 1500 vevő. ","shortLead":"Hárommilliárd forintot jegyzett le pár óra alatt elektromos autóra vágyó 1500 vevő. ","id":"20210615_Ugy_tunik_akarmekkora_a_tamogatasi_keret_az_elektromos_autokra_azonnal_elfogy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a31107-150b-4dce-8c26-384e6d03903a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a4049b-4275-42d9-a1e0-d53fec1c31d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_Ugy_tunik_akarmekkora_a_tamogatasi_keret_az_elektromos_autokra_azonnal_elfogy","timestamp":"2021. június. 15. 14:21","title":"Úgy tűnik, akármekkora a támogatási keret az elektromos autókra, azonnal elfogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","shortLead":"Jogi segítséget ajánlanak azoknak, akik engedetlenséggel tiltakoznak a „hazug és igazságtalan” törvény ellen.","id":"20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093471bc-950c-4335-a334-a22f1e0ac904","keywords":null,"link":"/elet/20210615_tasz_homofobtorveny_polgari_engedetlenseg","timestamp":"2021. június. 15. 17:08","title":"A TASZ a homofóbtörvényről: megérett a helyzet a polgári engedetlenségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15721ce8-6767-467c-a87a-73e4298e6596","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az online közösség egy része szerint a döntetlen sem kizárható, és olyanok is akadnak, akik úgy vélik: megverjük a portugálokat.","shortLead":"Az online közösség egy része szerint a döntetlen sem kizárható, és olyanok is akadnak, akik úgy vélik: megverjük...","id":"20210615_portugalia_magyarorszag_foci_eb_junius_15_internetezok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15721ce8-6767-467c-a87a-73e4298e6596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec7f83d-4aad-4e73-9599-7192dedaa547","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_portugalia_magyarorszag_foci_eb_junius_15_internetezok","timestamp":"2021. június. 15. 12:19","title":"A magyar internetezők nagyobb része portugál győzelemre számít ma este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d06ce04-da8b-46ce-bcb9-ffd0f05f90e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több férfi erejére is szükség volt, hogy leteperjék.","shortLead":"Több férfi erejére is szükség volt, hogy leteperjék.","id":"20210614_Elkepeszto_jelenetek_zajlottak_a_Delta_legitarsasag_jaratan_az_egyik_utas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d06ce04-da8b-46ce-bcb9-ffd0f05f90e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176eacb3-4189-4877-a794-de7a99d3c76a","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Elkepeszto_jelenetek_zajlottak_a_Delta_legitarsasag_jaratan_az_egyik_utas_miatt","timestamp":"2021. június. 14. 14:37","title":"Elképesztő jelenetek zajlottak a Delta légitársaság járatán az egyik utas miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f171a9c-e4e9-4d33-8f86-c45bc256d991","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai, chilei és francia tudósok megbízható tudományos felmérések híján is azt javasolják, hogy érdemes néhány dolgot közelebbről is megvizsgálni.","shortLead":"Amerikai, chilei és francia tudósok megbízható tudományos felmérések híján is azt javasolják, hogy érdemes néhány...","id":"202123_konnygaz_es_menstruacio_irritalo_feltetelezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f171a9c-e4e9-4d33-8f86-c45bc256d991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c3fbb5-cb75-4a2e-8508-a68b8553aa96","keywords":null,"link":"/360/202123_konnygaz_es_menstruacio_irritalo_feltetelezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:00","title":"Menstruációs problémákat okozhat a könnygáz, egyre több a gyanús jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d64050-5bdf-408e-bbbf-c8b9f077f0ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A drukkolás egy nagyon magas szintjét hozza a műsorvezető. ","shortLead":"A drukkolás egy nagyon magas szintjét hozza a műsorvezető. ","id":"20210615_Istenes_Bence_Foci_eb_dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57d64050-5bdf-408e-bbbf-c8b9f077f0ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3216185-6d60-4a60-89c4-e2610af93b22","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Istenes_Bence_Foci_eb_dal","timestamp":"2021. június. 15. 11:44","title":"\"Megy a szelvényem megint a levesbe, Ronaldót megveszem Csányival felesbe\" – brutális dallal jelentkezett Istenes Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint ezeréves történetében először egy különálló lánykórus megalapítását tervezi a németországi Regensburg katolikus székesegyházának világhírű fiúkórusa, a Regensburger Domspatzen.



","shortLead":"Több mint ezeréves történetében először egy különálló lánykórus megalapítását tervezi a németországi Regensburg...","id":"20210616_Lanytagozattal_bovul_a_vilaghiru_fiukorus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71d38bd8-614c-4662-a43a-119590c3d341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4e846a-febe-4fc2-84d2-b05c1bf1e42f","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Lanytagozattal_bovul_a_vilaghiru_fiukorus","timestamp":"2021. június. 16. 09:12","title":"Lánytagozattal bővül a világhírű fiúkórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]