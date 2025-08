Szijjártó szerint az ukránok elutasították a nyomozást Sebestyén József ügyében, így elismerték, hogy a halállal végződő kényszersorozás intézményesített gyakorlat

Az ukrán hatóságok elutasították a nyomozást Sebestyén József ügyében, akit nemrég kényszersorozás közben toborzók agyonvertek, amivel elismerték, hogy ez az országban egy államilag intézményesített gyakorlat”

– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Németh Balázs Harcosok órája című műsorában.

Szijjártó szerint a kivizsgálás elutasításával a hatóságok gyakorlatilag elismerték azt, hogy Ukrajnában az emberek megverésével, agyonverésével és halálra verésével járó kényszersorozás államilag intézményesített, államilag elfogadott, államilag elrendelt és államilag lebonyolított folyamat.

A miniszter azt mondta, egy „civilizált, normális országban azonnal eljárás indulna, ha napvilágra kerülne egy ilyen eset, rögtön kézre kerítenék az elkövetőket és főnökeiket, akik azt jóváhagyták, és véget vetnek ennek a gyakorlatnak. Ehhez képest Ukrajnában mi történik? Mindenki félrefordítja a fejét, senki nem mer beszélni róla. És ha valakit agyonvernek, halálra vernek, megtagadják az eljárást.

Most egy ilyen országnak nemhogy az Európai Unióban nincs helye, a civilizált országok közé nem tartozik”

– tette hozzá a magyar külügyminiszter.

Nem tudni, Szijjártó mire alapozza a kijelentéseit, ugyanis ahogyan arról mi is beszámoltunk a 444.hu cikke alapján, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes felügyelete alatt indult vizsgálat Ukrajnában Sebestyén József halálának ügyében.

A lap adta hírül, hogy a Petei Judit, a Fidesz testvérpártjának, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek a megyei frakcióvezetője, aki az elnöki hivatal alatt működő Etnopolitikai Tanácsnak is a tagja, még júliusban a Facebook-oldalán azt közölte: „Jelenleg a DBR (Állami Nyomozó Iroda) és a Kárpátaljai Megyei Rendőrfőkapitányság nyomozói vizsgálják az esetet, és a szükséges szakértői vizsgálatokat is elrendelték… Köszönetet mondok Ukrajna elnökének, Volodimir Zelenszkijnek és a bűnüldöző szerveknek a gyors reagálásért”. A 444.hu kérdésére pedig azt válaszolta: „Ez egy komoly, mindenre kiterjedő vizsgálat, aminek úgy gondolom, hogy rövidesen eredménye is várható”.

Sebestyén Józsefet a családja és a magyar kormány szerint agyonverték, az ukrán hadsereg viszont azt közölte, hogy a halálát tüdőembólia okozta. A közösségi médiában több olyan videó is terjedt, amelyen a láthatóan fájdalmakkal küzdő kárpátaljai férfi szerepel, akivel ukrán nyelven gúnyolódtak. Orbán Viktor miniszterelnök honlapjára felkerült egy másik videó is az ügyében, amelyről viszont azóta bebizonyosodott, hogy manipulált anyagról van szó.

Az azonban biztos, hogy bárhogyan is végződjön ez az ügy, csak rontani fog a már jelenleg sem jó ukrán–magyar viszonyon. Fedinec Csilla Ukrajna-szakértő úgy véli, hogy enyhíthető lett volna a feszültség, ha „a szerencsétlen esetről értelmes párbeszéd, például az egészségügyi kivizsgálásokban való segítségnyújtás felajánlása történik”, ehelyett azonban a kormány a történtekből politikai hasznot próbál kicsikarni.

Az ügyben mi is kerestük az ukrán nagykövetséget, de eddig még nem kaptunk válaszokat a kérdéseinkre.