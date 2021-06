Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33a8bfa4-0af3-4f7f-9a10-c81bc10b81d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zöldes színvilággal és modernizált logóval jelentkezik a jövőben a romániai márka.","shortLead":"Zöldes színvilággal és modernizált logóval jelentkezik a jövőben a romániai márka.","id":"20210617_Hivatalosan_is_megujult_a_Dacia_stilusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33a8bfa4-0af3-4f7f-9a10-c81bc10b81d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2191d9-f50c-4708-8fb0-d49979b96917","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_Hivatalosan_is_megujult_a_Dacia_stilusa","timestamp":"2021. június. 17. 17:01","title":"Hivatalosan is megújult a Dacia emblémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő adósok akár befektetési lehetőséget is láthattak abban, hogy hosszú ideig nem kell a hitelüket törleszteni. De vajon megérte-e nekik?","shortLead":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő...","id":"20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82920adc-4177-42fe-a8ad-a85c15515971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Aki tudta volna fizetni a részleteket, az most már szinte biztosan megbánta, hogy belépett a hitelmoratóriumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d122427b-f6ee-4f7b-a3da-9bde885b1241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kardos József maga is meleg, amit fiatalon nagyon nehezen dolgozott fel, és a kedden elfogadott törvénytervezet tükrében különösen fontosnak tartja, hogy hányan vannak még így.","shortLead":"Kardos József maga is meleg, amit fiatalon nagyon nehezen dolgozott fel, és a kedden elfogadott törvénytervezet...","id":"20210617_kardos_jozsef_meleg_fideszesek_allamtitkarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d122427b-f6ee-4f7b-a3da-9bde885b1241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e72bc3-6a38-4f32-af2e-834bea57a89e","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_kardos_jozsef_meleg_fideszesek_allamtitkarok","timestamp":"2021. június. 17. 06:16","title":"Fidesz-alapító: „Két-három államtitkárról is tudom, hogy meleg és kettős életet él”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cf733e-89d1-4e74-ad58-51792e420cf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermek összeütközött egy másik, szemből érkező gyermekkel. Napokig küzdöttek érte, de nem tudták megmenteni.","shortLead":"A gyermek összeütközött egy másik, szemből érkező gyermekkel. Napokig küzdöttek érte, de nem tudták megmenteni.","id":"20210617_motocross_monor_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27cf733e-89d1-4e74-ad58-51792e420cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26848ad5-29c0-424c-8267-6bd12b163253","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_motocross_monor_baleset","timestamp":"2021. június. 17. 19:30","title":"Meghalt a 9 éves fiú, aki múlt hétvégén szenvedett balesetet a monori motocross-pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e656ba3-7639-46c8-8861-3fdde25e03ea","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"A sokk hatása alatt álló dánokat megfogták a finnek, az oroszokat azonban nem sikerült. ","shortLead":"A sokk hatása alatt álló dánokat megfogták a finnek, az oroszokat azonban nem sikerült. ","id":"20210616_finn_orosz_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e656ba3-7639-46c8-8861-3fdde25e03ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9e3aeb-501d-4a92-8853-e8344906a939","keywords":null,"link":"/sport/20210616_finn_orosz_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 16. 17:46","title":"Durva, de unalmas meccsen verték az oroszok a finneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy horvát hetilapnak adott interjút, amelyben elismerte: van véleménykülönbség a migrációval kapcsolatban közte és a katolikus egyházfő között.","shortLead":"A miniszterelnök egy horvát hetilapnak adott interjút, amelyben elismerte: van véleménykülönbség a migrációval...","id":"20210617_orban_viktor_ferenc_papa_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1436417e-983b-4406-a003-c790c302cb68","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_viktor_ferenc_papa_talalkozo","timestamp":"2021. június. 17. 18:22","title":"Orbán: Még a Szentatya sem védett az álhírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat a délkeleti határ közelében.","shortLead":"Egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat a délkeleti határ közelében.","id":"20210617_idojaras_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c45365c-2345-402a-a16a-30ad8f35d862","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. június. 17. 07:10","title":"Meleg lesz a csütörtök, talán még éjjelre sem hűl húsz fok alá az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a69cce-3a91-4063-80b8-f62d3ae658fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"knight rideres\" kormány nagyon menő, de meg kell szokni.","shortLead":"A \"knight rideres\" kormány nagyon menő, de meg kell szokni.","id":"20210616_Megkuzdenek_a_tulajdonosok_az_uj_Teslak_futurisztikus_kormanyaval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84a69cce-3a91-4063-80b8-f62d3ae658fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981ce0e9-c6de-4fc7-a400-1773455c03c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Megkuzdenek_a_tulajdonosok_az_uj_Teslak_futurisztikus_kormanyaval__video","timestamp":"2021. június. 16. 14:00","title":"Megküzdenek a tulajdonosok az új Teslák futurisztikus kormányával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]