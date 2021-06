Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal főként a gazdaság újraindításáról kérdezi meg a kormány az emberek véleményét, de téma lesz a minimálbér-emelés, a választás előtti személyi jövedelemadó-visszatérítés és újra előjönnek az olyan örökzöld témák mint a migráció és a Brüsszel elleni harc.","shortLead":"Ezúttal főként a gazdaság újraindításáról kérdezi meg a kormány az emberek véleményét, de téma lesz...","id":"20210610_nemzeti_konzultacio_szjavisszaterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf0523-140b-443d-92dc-389b4d43b13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_nemzeti_konzultacio_szjavisszaterites","timestamp":"2021. június. 10. 11:38","title":"Újabb nemzeti konzultáció indul, téma lesz a migráció és az szja-visszatérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is felfüggesztette, most pedig utóda tett pontot az ügy végére.","shortLead":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is...","id":"20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219ce038-c95c-4f9f-a540-c198c1773caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","timestamp":"2021. június. 09. 16:51","title":"Visszavonja Trump rendeletét Biden: mégsem tiltják ki a TikTokot az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Nagyon hosszú ideje egyik oldalon sincsenek döntési helyzet közelében olyanok, akik tárgyalási alapnak tekinthető ajánlattal állhatnának elő az izraeli-palesztin megegyezés érdekében. Vélemény.","shortLead":"Nagyon hosszú ideje egyik oldalon sincsenek döntési helyzet közelében olyanok, akik tárgyalási alapnak tekinthető...","id":"20210609_Revesz_Sandor_A_ketoldali_nihilizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6063c4cf-59b0-42d2-8f45-62b11ef08aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b100c761-570a-411e-bc6e-03ae778d0950","keywords":null,"link":"/360/20210609_Revesz_Sandor_A_ketoldali_nihilizmus","timestamp":"2021. június. 09. 14:00","title":"Révész Sándor: Izrael és a palesztinok, avagy a kétoldali nihilizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd76ebbb-0e86-4c4a-9e13-b5a5d1383bbb","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magas ingatlanárak miatt egyre többen keresnek a hagyományostól eltérő, alternatív megoldásokat a megfizethető lakhatásra. Ennek az egyik módja az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a skandináv országokban elterjedtebb könnyűszerkezetes házak építése vagy vásárlása, melyek egyszerűbbek és költséghatékonyabbak téglából épült társaiknál. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy a hitelintézetek hogyan állnak a könnyűszerkezetes házak finanszírozásához.","shortLead":"A magas ingatlanárak miatt egyre többen keresnek a hagyományostól eltérő, alternatív megoldásokat a megfizethető...","id":"20210610_Fel_lehet_venni_lakashitelt_konnyuszerkezetes_hazra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd76ebbb-0e86-4c4a-9e13-b5a5d1383bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a4f37-c05d-4618-a0f5-5e71956a38db","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_Fel_lehet_venni_lakashitelt_konnyuszerkezetes_hazra","timestamp":"2021. június. 10. 10:32","title":"Fel lehet venni lakáshitelt könnyűszerkezetes házra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8871236-b0e5-4969-aeaf-e4c3056211a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 40 programmal, könyvbemutatókkal, koncertekkel, sétákkal csütörtökön kezdetét veszi az idén 10. születésnapját ünneplő Margó Irodalmi Fesztivál a Városmajori Szabadtéri Színpadon.



","shortLead":"Több mint 40 programmal, könyvbemutatókkal, koncertekkel, sétákkal csütörtökön kezdetét veszi az idén 10...","id":"20210610_A_konyveket_unnepli_a_Varosmajor__kezdodik_a_Margo_Irodalmi_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8871236-b0e5-4969-aeaf-e4c3056211a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2117d0b9-7d8c-4ebd-a32f-731a17cf9b0e","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_A_konyveket_unnepli_a_Varosmajor__kezdodik_a_Margo_Irodalmi_Fesztival","timestamp":"2021. június. 10. 09:17","title":"A könyveket ünnepeli a Városmajor – kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713ca0ae-c845-4e9e-9139-26fc3e468359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap munkatársa idejében regisztrált az eseményre, de nem kapott visszajelzést. Arról az Antall József Tudásközpontról tettek volna fel kérdéseket, amelynek működését az Orbán-kormány eddig több mint 4 milliárd forinttal támogatta.\r

","shortLead":"A lap munkatársa idejében regisztrált az eseményre, de nem kapott visszajelzést. Arról az Antall József Tudásközpontról...","id":"20210610_orban_viktor_kormanyinfo_direkt36_antall_jozsef_tudaskozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713ca0ae-c845-4e9e-9139-26fc3e468359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a077465-da61-41ed-9725-b280dd6796d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orban_viktor_kormanyinfo_direkt36_antall_jozsef_tudaskozpont","timestamp":"2021. június. 10. 13:18","title":"Nem engedték be a Direkt36-ot a kormányinfóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d3c997-a711-41c6-9e88-06a24c602c63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véget ért Robert Frew 15 éve tartó szolgálata. ","shortLead":"Véget ért Robert Frew 15 éve tartó szolgálata. ","id":"20210610_Altalanos_iskola_kozlekedesi_or_zebraor_nyugdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d3c997-a711-41c6-9e88-06a24c602c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e3ff04-09ba-420b-850d-3481cdfe7547","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Altalanos_iskola_kozlekedesi_or_zebraor_nyugdij","timestamp":"2021. június. 10. 15:15","title":"Megható módon búcsúzott a 92 éves közlekedési őrtől egy floridai általános iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16924741-3b6f-47fb-8f22-7030e0e9c365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bodza virágán, a dísznövények friss hajtásain is látható a levéltetűinvázió. A háttérben az időjárás, az enyhe tél és az áll, hogy összecsúsztak az évszakok.\r

\r

","shortLead":"A bodza virágán, a dísznövények friss hajtásain is látható a levéltetűinvázió. A háttérben az időjárás, az enyhe tél és...","id":"20210609_leveltetvek_invazio_karositok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16924741-3b6f-47fb-8f22-7030e0e9c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fed710-8e82-4b71-940a-7c3f39886eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_leveltetvek_invazio_karositok","timestamp":"2021. június. 09. 21:18","title":"Levéltetvektől feketéllnek a friss hajtások országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]