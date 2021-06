Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","shortLead":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","id":"20210616_ongol_kapus_haiti_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf31be-df37-4e80-8adf-c2a8497591ab","keywords":null,"link":"/sport/20210616_ongol_kapus_haiti_foci","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Történjen bármi az Eb-n, az év öngólját Haiti kapusa lőtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc3aff5-9399-4385-8515-76357f34742a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210616_Marabu_Feknyuz_Igen_a_Fidesszel_szavaztam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc3aff5-9399-4385-8515-76357f34742a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b0ccaa-7b7a-4da5-9ff0-71fbd7163069","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Marabu_Feknyuz_Igen_a_Fidesszel_szavaztam","timestamp":"2021. június. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Igen, a Fidesszel szavaztam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954cf358-2e01-4cd1-bb62-4b9509e27962","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb vizsgálat szerint sokan fordulnak orvoshoz a koronavírus-fertőzésük utáni hónapokban, mert új tüneteket észlelnek magukon.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb vizsgálat szerint sokan fordulnak orvoshoz a koronavírus-fertőzésük utáni hónapokban, mert új...","id":"20210617_koronavirus_jarvany_covid_utani_tunetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=954cf358-2e01-4cd1-bb62-4b9509e27962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117ccb7c-969f-4d65-9248-5311326f1176","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_koronavirus_jarvany_covid_utani_tunetek","timestamp":"2021. június. 17. 13:03","title":"Megnézték 2 millió ember betegadatait, kiderült, új egészségi problémákba fulladhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön. 