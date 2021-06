Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sávon halad a forgalom, torlódással kell számolni.","shortLead":"Egy sávon halad a forgalom, torlódással kell számolni.","id":"20210619_m7_baleset_torlodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79045102-b1df-4746-bf07-873dc047d4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_m7_baleset_torlodas","timestamp":"2021. június. 19. 08:55","title":"Ha a Balatonra indulna, akkor kerülje el az M7-est Érdnél, mert baleset történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a0f6ec-e98c-4774-b497-82e7e2d3d5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia himnusz kezdő sorait posztolta.","shortLead":"A francia himnusz kezdő sorait posztolta.","id":"20210619_Marseillaiset_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a0f6ec-e98c-4774-b497-82e7e2d3d5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4454b9-f391-4cf8-9d4d-70e6f7c3d184","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Marseillaiset_Orban","timestamp":"2021. június. 19. 14:09","title":"A Marseillaise-t idézve szurkol Orbán a magyar csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Úgy tűnt, hogy Bárdos András és Nagy Iván Zsolt nagyon elhúz a többiektől a hvg.hu tippjátékában, de az elmúlt két napban újra szoros lett az állás. A magyar-francia meccsre a döntetlent négyen találták el, ketten precízen bemondták a gólok számát is. A harmadik csoportkör előtt abban van teljes egyetértés, hogy Hollandia, Spanyolország és Belgium nyeri a következő meccsét - mutatjuk az állást és az újabb tippeket.","shortLead":"Úgy tűnt, hogy Bárdos András és Nagy Iván Zsolt nagyon elhúz a többiektől a hvg.hu tippjátékában, de az elmúlt két...","id":"20210620_kezdo_tizenegy_harmadik_csoportkor_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f57d8e-84bf-40bd-be6d-65be3ea3e5a1","keywords":null,"link":"/sport/20210620_kezdo_tizenegy_harmadik_csoportkor_tippek","timestamp":"2021. június. 20. 13:00","title":"Kezdő tizenegy: Rossi vezetésével négyen találták el a magyar-francia döntetlenjét, ketten léptek el a mezőnytől - itt a harmadik kör tippjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3e4939-0105-4e42-bb0b-7ef791f142f3","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például a világ talán leghíresebb, ma 43 éves macskáját.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210619_Foci_helyett_azonosuljon_on_is_egy_lusta_kover_macskaval_garfield_kepregeny_jim_davies","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f3e4939-0105-4e42-bb0b-7ef791f142f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0892897a-5a1d-4e20-bca2-4dd9dbe4dd03","keywords":null,"link":"/elet/20210619_Foci_helyett_azonosuljon_on_is_egy_lusta_kover_macskaval_garfield_kepregeny_jim_davies","timestamp":"2021. június. 19. 09:30","title":"Foci helyett: Azonosuljon ön is egy lusta, kövér macskával!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mától egy hónapig szünetel a forgalom a Nyugati pályaudvaron.\r

