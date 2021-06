Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e3afcf2-21c7-4fd6-99ee-c63ffb6d1880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság szerint a kibertámadások már nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért egy gyorsreagálású egységgel vennék fel a harcot a hackerek ellen.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a kibertámadások már nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért egy gyorsreagálású...","id":"20210623_kibertamadas_hackertamadas_zsarolovirus_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e3afcf2-21c7-4fd6-99ee-c63ffb6d1880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e86b33e-306d-4e62-807d-c1c5e7c66951","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_kibertamadas_hackertamadas_zsarolovirus_europai_bizottsag","timestamp":"2021. június. 23. 17:03","title":"Nemzetközi csoportot állíthat fel az Európai Unió a hackertámadások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed20e1ec-d7d7-4d6f-902d-1b030a2d6e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sevillában vagy Londonban lépne pályára a magyar válogatott, ha továbbjutna az Eb csoportköréből.","shortLead":"Sevillában vagy Londonban lépne pályára a magyar válogatott, ha továbbjutna az Eb csoportköréből.","id":"20210623_magyar_valogatott_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed20e1ec-d7d7-4d6f-902d-1b030a2d6e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b41589-c72c-42dc-91c8-07e40c5ad22f","keywords":null,"link":"/sport/20210623_magyar_valogatott_budapest","timestamp":"2021. június. 23. 20:36","title":"Már a meccsünk előtt eldőlt: ha továbbjut is a magyar csapat, nem Budapesten játszik a legjobb nyolcba jutásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a7ba93-b25d-496c-a058-c1270d542412","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban még nagyon sürgős volt, hogy a szenátusokon átverjék a modellváltást néhány egyetemen, de most csigalassúsággal alakulnak az alapítványok. Ez pedig bizonytalan helyzetet teremt a dolgozók számára.","shortLead":"Januárban még nagyon sürgős volt, hogy a szenátusokon átverjék a modellváltást néhány egyetemen, de most...","id":"20210624_egyetemek_alapitvanyok_felsooktatasi_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7a7ba93-b25d-496c-a058-c1270d542412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a77c36-b9dd-449c-a987-963b93a02734","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_egyetemek_alapitvanyok_felsooktatasi_modellvaltas","timestamp":"2021. június. 24. 17:30","title":"Nincs jele, hogy megalakultak volna az egyetemeket átvevő alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem volt kapcsolatban másokkal az az ember, akinél Szlovákiában elsőként mutatták ki a koronavírus delta variánsát – állítja az ország tiszti főorvosa.","shortLead":"Nem volt kapcsolatban másokkal az az ember, akinél Szlovákiában elsőként mutatták ki a koronavírus delta variánsát –...","id":"20210623_Szlovakia_koronavirus_delta_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649c513f-826e-4f98-a187-f9dd8639399a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7007044e-f051-436e-863f-a047bc073701","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_Szlovakia_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 17:02","title":"Megjelent Szlovákiában a koronavírus delta variánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában. Az elismerést a spanyol Nobel-díjként emlegetik.","shortLead":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában...","id":"20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7d994-3941-4443-8d24-e29f4bbdfa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","timestamp":"2021. június. 24. 07:28","title":"A spanyoloknál már Nobel-díjasként ünneplik Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9810f8-d9b3-4257-b027-62a46348890e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis egy poén erejéig. ","shortLead":"Legalábbis egy poén erejéig. ","id":"20210623_IKEA_Cristiano_Ronaldo_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9810f8-d9b3-4257-b027-62a46348890e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85922c8-4d32-45fd-99be-dc5eb67009eb","keywords":null,"link":"/elet/20210623_IKEA_Cristiano_Ronaldo_viz","timestamp":"2021. június. 23. 15:04","title":"Az IKEA is lecsapott a Ronaldo-ügyre, Cristiano névre keresztelték a vizesüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Elemi ösztön sztárja alaposan nekiment a háromszoros Oscar-díjas kollégájának.\r

\r

","shortLead":"Az Elemi ösztön sztárja alaposan nekiment a háromszoros Oscar-díjas kollégájának.\r

\r

","id":"20210623_Sharon_Stone_szerint_tulertekelik_Meryl_Streepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa9add-adf8-441c-b295-2e4d547c98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611da6a7-d573-4f7f-ac8b-7f24db10ebed","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Sharon_Stone_szerint_tulertekelik_Meryl_Streepet","timestamp":"2021. június. 23. 15:17","title":"Sharon Stone szerint túlértékelik Meryl Streepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5c6d6b-bb19-4585-9855-9d2512e4e908","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindultak a magyar szurkolók az Allianz Arénába a mindent eldöntő meccsre. A hvg.hu élő videóban számolt be az eseményről.","shortLead":"Elindultak a magyar szurkolók az Allianz Arénába a mindent eldöntő meccsre. A hvg.hu élő videóban számolt be...","id":"20210623_munchen_elo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5c6d6b-bb19-4585-9855-9d2512e4e908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac60342-fb69-42fa-bcdd-c66cfb1ae8e3","keywords":null,"link":"/elet/20210623_munchen_elo_video","timestamp":"2021. június. 23. 17:48","title":"Így vonultak a magyar szurkolók Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]