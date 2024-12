Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már csak a kormányközeli kutatók mérik a Fideszt előbbre, mint a Tiszát. A francia lap szerint bajban lehet a miniszterelnök. ","shortLead":"Már csak a kormányközeli kutatók mérik a Fideszt előbbre, mint a Tiszát. A francia lap szerint bajban lehet...","id":"20241226_Le-Figaro-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644.jpg","index":0,"item":"aa97a29d-3a9c-4fd1-9aaf-51e7de5319c5","keywords":null,"link":"/360/20241226_Le-Figaro-szemle","timestamp":"2024. december. 26. 09:00","title":"Le Figaro: Orbán Viktor rossz passzban van politikailag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20ac225-3f4a-4328-bb52-f36f9d131eef","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A személyzet egy tagját helikopteren vitték kórházba.","shortLead":"A személyzet egy tagját helikopteren vitték kórházba.","id":"20241226_swiss-graz-kenyszerleszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20ac225-3f4a-4328-bb52-f36f9d131eef.jpg","index":0,"item":"8ab07f70-52db-43dc-95b0-1f407557da83","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_swiss-graz-kenyszerleszallas","timestamp":"2024. december. 26. 07:28","title":"Füst miatt szakította meg útját Grazban egy utasszállító gép, 26-an ellátásra szorultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705c6e4d-f62e-44c4-a4ec-89aa9e177d57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még el sem foglalta az elnöki székét Donald Trump, máris sikerült Panamával és Dániával is összezördülnie.","shortLead":"Még el sem foglalta az elnöki székét Donald Trump, máris sikerült Panamával és Dániával is összezördülnie.","id":"20241224_panama-trump-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/705c6e4d-f62e-44c4-a4ec-89aa9e177d57.jpg","index":0,"item":"c941a381-033e-4eb2-b073-e8f98a8d6ee4","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_panama-trump-tuntetes","timestamp":"2024. december. 24. 21:53","title":"Panamában is kicsapta a biztosítékot Trump fenyegetőzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7572b4e6-3b62-47d6-a9c7-51ea3061e24e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem az embert próbálták leutánozni, csupán az emberi test működéséből indultak ki norvég kutatók, akik megalkották ZRobot, azaz a doboló robotot. Kreálmányuk tudása felülmúlja a legvirtuózabb zenészét is.","shortLead":"Nem az embert próbálták leutánozni, csupán az emberi test működéséből indultak ki norvég kutatók, akik megalkották...","id":"20241225_zrob-dobolo-robot-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7572b4e6-3b62-47d6-a9c7-51ea3061e24e.jpg","index":0,"item":"649b2981-1451-4bd9-b698-55727534301a","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_zrob-dobolo-robot-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2024. december. 25. 16:03","title":"Új értelmet nyer a dobpergés szó ezzel a doboló robottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef5de55-03d2-4de2-a48d-1ecb7b75be35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd és amerikai kutatók fejlett technikák bevetésével mutatták meg, hogy milyen is valójában az a kis idegrendszer, ami a kifejezetten a szívnek van fenntartva és kizárólag arra összepontosít.","shortLead":"Svéd és amerikai kutatók fejlett technikák bevetésével mutatták meg, hogy milyen is valójában az a kis idegrendszer...","id":"20241225_a-sziv-belsejeben-levo-kisagy-felterkepezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef5de55-03d2-4de2-a48d-1ecb7b75be35.jpg","index":0,"item":"f3bb7277-13a1-4441-bf65-491d24f5059f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_a-sziv-belsejeben-levo-kisagy-felterkepezese","timestamp":"2024. december. 25. 14:03","title":"A szív belsejében fészkel egy külön kis agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44996368-a6b9-495f-b2ee-fc41a651924a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Mohammed Abu Fani szerint a rendőr megfenyegette, Itamar Ben-Gvir azonban úgy gondolja, még egy focista sem lehet tiszteletlen a hatóságokkal.","shortLead":"Mohammed Abu Fani szerint a rendőr megfenyegette, Itamar Ben-Gvir azonban úgy gondolja, még egy focista sem lehet...","id":"20241226_mohammed-abu-fani-jeruzsalem-rendor-incidens","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44996368-a6b9-495f-b2ee-fc41a651924a.jpg","index":0,"item":"f7cb90d0-d3c6-4886-93ac-bd440b0a5169","keywords":null,"link":"/sport/20241226_mohammed-abu-fani-jeruzsalem-rendor-incidens","timestamp":"2024. december. 26. 13:42","title":"Rendőrrel szólalkozott össze a Fradi középpályása Jeruzsálemben, az izraeli nemzetbiztonsági miniszter is reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f4cccd-4a12-41ec-869d-039ea32ac8b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egyúttal megemlékezett azokról is, akik háború sújtotta területeken kénytelenek élni. ","shortLead":"Egyúttal megemlékezett azokról is, akik háború sújtotta területeken kénytelenek élni. ","id":"20241225_iii-karoly-kiraly-katalin-hercegne-karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7f4cccd-4a12-41ec-869d-039ea32ac8b4.jpg","index":0,"item":"b94d66e3-b150-4d28-bb77-6b25a9fa4d36","keywords":null,"link":"/elet/20241225_iii-karoly-kiraly-katalin-hercegne-karacsony","timestamp":"2024. december. 25. 18:20","title":"III. Károly király karácsonyi beszédében köszönetet mondott azoknak, akik segítették őt és Katalin hercegnét a betegség elleni harcukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0ebb22-46a8-4095-a984-326152842f30","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Gyengélkedő európai autóipar, kereskedelmi háború a küszöbön, elszabaduló infláció Amerikában, Putyint megrengette a szíriai diktátor bukása, de az orosz-ukrán háborúnak nem lesz egyhamar vége. Legalább Donald Trump pragmatikus – interjút adott a világ 2025-ös kilátásairól Kenneth Rogoff közgazdász professzor.","shortLead":"Gyengélkedő európai autóipar, kereskedelmi háború a küszöbön, elszabaduló infláció Amerikában, Putyint megrengette...","id":"20241225_spiegel-Kenneth-Rogoff-interju-gyenge-nemet-gazdasag-hosszu-kilabalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0ebb22-46a8-4095-a984-326152842f30.jpg","index":0,"item":"3ffb4447-be49-4a4d-a0ae-bf9b10248aec","keywords":null,"link":"/360/20241225_spiegel-Kenneth-Rogoff-interju-gyenge-nemet-gazdasag-hosszu-kilabalas","timestamp":"2024. december. 25. 09:00","title":"Világhírű harvardi közgazdász: Évekig fog tartani a német kilábalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]