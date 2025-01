Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7314e504-357c-4fda-8cc1-0f296fd92ce1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság úgy eltüntette a menetrendből, mintha nem is lett volna.","shortLead":"A vasúttársaság úgy eltüntette a menetrendből, mintha nem is lett volna.","id":"20250106_feny-vonat-adventi-jarat-mav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7314e504-357c-4fda-8cc1-0f296fd92ce1.jpg","index":0,"item":"fecc056a-b26e-44e2-ba02-807770bb120f","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_feny-vonat-adventi-jarat-mav","timestamp":"2025. január. 06. 09:45","title":"Hétfőig közlekedett volna a MÁV fénymozdonya, de szombaton elromlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","shortLead":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","id":"20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3.jpg","index":0,"item":"52f39084-a940-4660-a029-2bae5f695db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","timestamp":"2025. január. 06. 21:51","title":"Indonézia csatlakozik a BRICS-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","shortLead":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","id":"20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a.jpg","index":0,"item":"d7eb140b-e072-4743-a8b7-540ea5dcf519","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","timestamp":"2025. január. 07. 07:59","title":"857 lóerővel és gigantikus 6K kijelzőkkel sokkol a legújabb SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony időre lehet számítani a jövő héten, és több hullámban érkezik csapadék is. A héten napközben akár 15 fok is lehet, de a hét végére ismét lehűlés érkezik.","shortLead":"Változékony időre lehet számítani a jövő héten, és több hullámban érkezik csapadék is. A héten napközben akár 15 fok is...","id":"20250105_idojaras-jelentes-milyen-ido-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac93249-97fd-489e-aa75-187be4699d6a.jpg","index":0,"item":"57b004ca-cc94-4445-81a2-3204d6b1e04e","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_idojaras-jelentes-milyen-ido-lesz","timestamp":"2025. január. 05. 16:37","title":"Enyhe, de szeles, változékony idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee8362e-686b-496d-9855-62850f5c9ab7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő éppen az újévi koncertjére tartott, szerencsére sérülés nélkül megúszta a balesetet. ","shortLead":"A színésznő éppen az újévi koncertjére tartott, szerencsére sérülés nélkül megúszta a balesetet. ","id":"20250106_Xantus-Barbara-baleset-szalagkorlat-osszetort-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee8362e-686b-496d-9855-62850f5c9ab7.jpg","index":0,"item":"dcb8c851-b2dc-488f-96db-48e22ced1f68","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Xantus-Barbara-baleset-szalagkorlat-osszetort-auto","timestamp":"2025. január. 06. 08:33","title":"Autóbalesetet szenvedett Xantus Barbara, szalagkorlátnak csapódott a kocsijával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1202a4ca-3ead-4627-bfcd-18ac32788178","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq mindkét változatának alaposan felvarrják a ráncait.","shortLead":"A Skoda Enyaq mindkét változatának alaposan felvarrják a ráncait.","id":"20250107_fotokon-a-legfrissebb-skoda-enyaq-amit-szerdan-lepleznek-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1202a4ca-3ead-4627-bfcd-18ac32788178.jpg","index":0,"item":"9b5b22ac-918f-4fca-8bef-92ea1fc00815","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_fotokon-a-legfrissebb-skoda-enyaq-amit-szerdan-lepleznek-le","timestamp":"2025. január. 07. 07:21","title":"Fotókon a legfrissebb Skoda, amit szerdán lepleznek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el emlegetni az ájurvédával, az indiai hagyományos orvoslással. Az ígéret, hogy az ájurvéda nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és az egyensúly helyreállításával gondoskodik az egészség megőrzéséről, vonzónak tűnik a nyugati világban is. Az Indiában több ezer évre visszatekintő gyógyászati rendszer ígéreteit ugyanakkor nem igazolja vissza a tudomány. ","shortLead":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el...","id":"20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01.jpg","index":0,"item":"bc8f16cb-885c-4476-9283-5b3d0f6609ee","keywords":null,"link":"/elet/20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","timestamp":"2025. január. 06. 17:00","title":"Mit tud az ájurvédikus gyógyítás, hogy ilyen sokan hisznek benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eff611-a148-498b-87ce-ba0e9f61bfe9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hazai eladási listákat két Tesla uralja, a bronzérem pedig egy skandináv modellnek jár.","shortLead":"A hazai eladási listákat két Tesla uralja, a bronzérem pedig egy skandináv modellnek jár.","id":"20250106_toplista-magyarorszagon-ezek-a-legnepszerubb-uj-villanyautok-tesla-volvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6eff611-a148-498b-87ce-ba0e9f61bfe9.jpg","index":0,"item":"8ed5f1d9-1ce3-4fba-9242-843bd9c6a2fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_toplista-magyarorszagon-ezek-a-legnepszerubb-uj-villanyautok-tesla-volvo","timestamp":"2025. január. 06. 08:41","title":"Toplista: Magyarországon ezek a legnépszerűbb új villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]