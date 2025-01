Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5be7d222-c3ea-4098-8aaa-b5cb817537bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb, 150 milliós biztosítási értékkel egy XVIII. századi Bogdány Jakab-festmény bír, de azt nem tudni, kinek a falán lóg. ","shortLead":"A legmagasabb, 150 milliós biztosítási értékkel egy XVIII. századi Bogdány Jakab-festmény bír, de azt nem tudni, kinek...","id":"20250107_szepmuveszeti-muzeum-kolcsonadott-mutargyak-listaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5be7d222-c3ea-4098-8aaa-b5cb817537bd.jpg","index":0,"item":"cc0aae75-7d98-4b19-8f50-4516cd41fd28","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_szepmuveszeti-muzeum-kolcsonadott-mutargyak-listaja","timestamp":"2025. január. 07. 07:59","title":"Több mint ezerkétszáz műalkotást adott kölcsön a Szépművészeti Múzeum az állami szerveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet. Ez a klasszikus mese nem csupán egy szórakoztató történet, hanem egy időtlen tanulság is, amit máig előszeretettel hangoztatunk, ha az öngondoskodásról, azaz a jövőre való felkészülésről van szó.","shortLead":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet...","id":"20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a.jpg","index":0,"item":"9783fa31-a247-4262-ba56-bf0ca4032b8c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187e4cc1-afa8-46fa-8a2b-36e14ec8c06b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A politikai célból bevezetett ársapka, az adóemelések miatt hatalmas volt az élelmiszerek inflációja az elmúlt években. Ami ráadásul a szegényebb rétegeket fokozottan érinti.","shortLead":"A politikai célból bevezetett ársapka, az adóemelések miatt hatalmas volt az élelmiszerek inflációja az elmúlt években...","id":"20250108_rasko-gyorgy-elelmiszer-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/187e4cc1-afa8-46fa-8a2b-36e14ec8c06b.jpg","index":0,"item":"156cc168-b9fe-4d5e-bda3-63d24ddf7c1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_rasko-gyorgy-elelmiszer-dragulas","timestamp":"2025. január. 08. 10:02","title":"Raskó György: Egy családnak évente 1,1 millió forinttal többet kell élelmiszerre költenie, és ez a kormány hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12a250c-2ec1-4790-8813-c81ec78c2523","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"A koronavírus után vészjósló arról olvasni, hogy ismét súlyosbodik a járványhelyzet Kínában, és még inkább pánikkeltő, ha maszkban ülő betegekről terjednek képek Pekingből. A HVG által megkérdezett virológus szerint azonban aggodalomra semmi ok, a HMPV nem Covid. ","shortLead":"A koronavírus után vészjósló arról olvasni, hogy ismét súlyosbodik a járványhelyzet Kínában, és még inkább pánikkeltő...","id":"20250108_Jarvany-virus-betegseg-Kina-laz-HMPV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b12a250c-2ec1-4790-8813-c81ec78c2523.jpg","index":0,"item":"c166824d-65de-4b7d-bc50-fcd6bf21fb2e","keywords":null,"link":"/360/20250108_Jarvany-virus-betegseg-Kina-laz-HMPV","timestamp":"2025. január. 08. 13:30","title":"Újabb Kínából érkező vírussal riogatnak, de van okunk félni a HMPV-től?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Harmincezer embert kellett evakuálni a lángok elől, több hollywoodi sztár otthona is veszélyben van.","shortLead":"Harmincezer embert kellett evakuálni a lángok elől, több hollywoodi sztár otthona is veszélyben van.","id":"20250108_erdotuz-Los-Angeles-palisades","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271.jpg","index":0,"item":"18cffbc1-c9fe-4579-a5a8-ab413ce0155b","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_erdotuz-Los-Angeles-palisades","timestamp":"2025. január. 08. 08:14","title":"Óriási erdőtűz pusztít Los Angeles egyik előkelő negyedében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d58a511-09ef-46bb-bb51-76bfac84d01e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter 2023 augusztusa óta dolgozik a Közép-európai Akadémiának és tudományos, kutatási munkát végez. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter 2023 augusztusa óta dolgozik a Közép-európai Akadémiának és tudományos, kutatási munkát...","id":"20250107_Varga-Judit-Miskolci-Egyetem-akademia-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d58a511-09ef-46bb-bb51-76bfac84d01e.jpg","index":0,"item":"935eb9df-2d96-43c7-8b23-ff20aae0be6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Varga-Judit-Miskolci-Egyetem-akademia-fizetes","timestamp":"2025. január. 07. 18:13","title":"Varga Judit havonta kétmilliót keres a Miskolci Egyetem akadémiájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9223856-2dcf-4799-a1b1-023a1237a667","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az időjárási szélsőségek erősen megzavarták a globális vízkörforgást.","shortLead":"Az időjárási szélsőségek erősen megzavarták a globális vízkörforgást.","id":"20250106_Mitol-voltak-a-brutalis-arvizek-tavaly-A-tudosok-reszletesen-elmagyarazzak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9223856-2dcf-4799-a1b1-023a1237a667.jpg","index":0,"item":"dcd3c36a-d57d-4898-94f6-1c00e18d7d71","keywords":null,"link":"/zhvg/20250106_Mitol-voltak-a-brutalis-arvizek-tavaly-A-tudosok-reszletesen-elmagyarazzak","timestamp":"2025. január. 06. 21:59","title":"Mitől voltak a brutális árvizek tavaly? A tudósok részletesen elmagyarázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és egészségügyi juttatások mellett azok hosszú távú anyagi biztonságával is törődik. Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj 2024 nyerteseinek gyakorlati megoldásait elemezzük a díj egyik zsűritagjával, Fata László juttatási szakértővel.</strong>","shortLead":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és...","id":"20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c.jpg","index":0,"item":"35766df0-a22c-4889-8bab-62599c8f11df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","timestamp":"2025. január. 07. 09:30","title":"Egy munkáltató, amely tényleg megbecsüli a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]