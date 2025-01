Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9065c38-a5d8-4a9a-9ed9-1c0739ddd9a3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Amennyiben Izraelben is jóváhagyják a megállapodást, vasárnap elhallgatnak a fegyverek a Gázai övezetben.","shortLead":"Amennyiben Izraelben is jóváhagyják a megállapodást, vasárnap elhallgatnak a fegyverek a Gázai övezetben.","id":"20250117_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-kormanyules-jovahagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9065c38-a5d8-4a9a-9ed9-1c0739ddd9a3.jpg","index":0,"item":"8b459e16-5bb3-4ff2-919b-02e8bcff6817","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-kormanyules-jovahagyas","timestamp":"2025. január. 17. 05:36","title":"Megszületett a túszalku, órákon belül jóváhagyhatja a tűzszüneti megállapodást az izraeli biztonsági kabinet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hideg időjárás miatti döntést Trump is megerősítette.","shortLead":"A hideg időjárás miatti döntést Trump is megerősítette.","id":"20250117_CNN-Belteren-lehet-Trump-beiktatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2.jpg","index":0,"item":"0f413111-17c5-4222-b7fb-196e417c8eb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_CNN-Belteren-lehet-Trump-beiktatasa","timestamp":"2025. január. 17. 18:21","title":"Beltéren lesz Trump beiktatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","id":"20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0.jpg","index":0,"item":"f590bcac-57eb-4a91-9cd0-ae50d2f2c63e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","timestamp":"2025. január. 16. 13:59","title":"Feltörhettek egy kormányzati honlapot, amely már online kaszinókat és sportfogadási oldalakat reklámoz [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf0ba75-46b6-4007-8dfa-c1745d44d5f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A budapesti amerikai nagykövet az elejétől fogva az első számú közellenség volt a hatalomközeli sajtó és felelős kormányzati tényezők számára – most maró gúnnyal nyugtázták elutazását. Két és fél évig volt a posztján, ezalatt Orbán Viktor folyamatosan támadta a személyét, tartósan kinyilvánította utálatát vele szemben – foglalja össze az eltelt időszakot Bécsből Jean-Baptiste Chastand, a francia lap közép-európai tudósítója.","shortLead":"A budapesti amerikai nagykövet az elejétől fogva az első számú közellenség volt a hatalomközeli sajtó és felelős...","id":"20250117_Le-Monde-David-Pressman-tavozas-USA-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf0ba75-46b6-4007-8dfa-c1745d44d5f9.jpg","index":0,"item":"1f555e17-928d-4fa9-b808-bdedbc7ad6e4","keywords":null,"link":"/360/20250117_Le-Monde-David-Pressman-tavozas-USA-Magyarorszag","timestamp":"2025. január. 17. 15:30","title":"Szokatlan diplomáciai küldetés – a távozó David Pressman és a magyar kormány háborúját idézi fel a Le Monde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a9c1e3-80fe-4660-b857-c77a2b2ed61c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régi, be nem fizetett, késedelmi díjakkal emelkedő pótdíjak adják a legnagyobb befizetéseket, 2024-ben 2 millió forint volt a legnagyobb summa. Az utasok 9 százaléka saját bevallása szerint is bliccel.","shortLead":"A régi, be nem fizetett, késedelmi díjakkal emelkedő pótdíjak adják a legnagyobb befizetéseket, 2024-ben 2 millió...","id":"20250116_A-tavalyi-potdijrekorder-tobb-millio-forintot-fizetett-a-BKK-nak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a9c1e3-80fe-4660-b857-c77a2b2ed61c.jpg","index":0,"item":"9a2bf5af-dadb-4620-98bc-85d6b567285f","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_A-tavalyi-potdijrekorder-tobb-millio-forintot-fizetett-a-BKK-nak","timestamp":"2025. január. 16. 11:42","title":"A tavalyi pótdíjrekorder több millió forintot fizetett a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","shortLead":"Nem mellesleg a nitrogén-dioxid-szint is közel harmadával csökkent a városban. ","id":"20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e9fb93-a84d-45c5-a1e4-0a7c531ba6a2.jpg","index":0,"item":"04e79d6d-dbd3-4256-8d24-fefe539680ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_Bologna-30-tempolimitet-34-ev-utan-eloszor-nem-tortent-halalos-gazolas","timestamp":"2025. január. 16. 17:52","title":"Bologna bevezette tavaly a 30-as tempólimitet, 34 év után először nem történt halálos gázolás a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18845c15-2b05-4f4b-890e-63fdb958721a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A baleset előtt négy perccel a pilóta azt jelentette, hogy madarakkal ütköztek.","shortLead":"A baleset előtt négy perccel a pilóta azt jelentette, hogy madarakkal ütköztek.","id":"20250117_vert-madartoll-lezuhant-del-koreai-gep-hajtomu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18845c15-2b05-4f4b-890e-63fdb958721a.jpg","index":0,"item":"6a625157-ce9d-494d-8770-d25a761d287b","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_vert-madartoll-lezuhant-del-koreai-gep-hajtomu","timestamp":"2025. január. 17. 20:00","title":"Vért és madártollakat találtak a lezuhant dél-koreai gép hajtóműveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő erőszak háborús feszültséget szít, az összecsapások mindennaposak.","shortLead":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő...","id":"20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d.jpg","index":0,"item":"7b11252a-e11e-43dd-87de-02c7c8c4b189","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","timestamp":"2025. január. 17. 14:55","title":"Halálzóna lett a pakisztáni–afgán határvidék a tálibok megerősödése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]