[{"available":true,"c_guid":"043da60a-9ef3-4a5a-ae44-c3af1d8f5d64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy meghiúsult üzlet miatt ítélt meg kártérítést egy orosz bíróság a Strabag, annak osztrák részvényesei és az Raiffeisen Bank International oroszországi részlege ellen, amely korábban Rasperiával kezdeményezett üzlettel akarta felszabadítani befagyasztott oroszországi milliárdjait.","shortLead":"Egy meghiúsult üzlet miatt ítélt meg kártérítést egy orosz bíróság a Strabag, annak osztrák részvényesei és...","id":"20250121_raiffeisen-bank-orosz-birsag-rasperia-strabag-gyeripaszka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/043da60a-9ef3-4a5a-ae44-c3af1d8f5d64.jpg","index":0,"item":"4d7bf9f3-0865-4bd1-bb2f-59f05af334db","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_raiffeisen-bank-orosz-birsag-rasperia-strabag-gyeripaszka","timestamp":"2025. január. 21. 10:57","title":"Döntött a bíróság a Raiffeisen ügyében Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7ffd37-9d9a-4278-a1f2-a986d8f4d56a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tahiti egyre népszerűbb az európai munkavállalók körében, nem véletlenül. 