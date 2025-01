Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f667b630-d205-45d6-9dd3-5d258bd26d62","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetőknek tetszik az MI-infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezés.","shortLead":"A befektetőknek tetszik az MI-infrastruktúra-fejlesztési kezdeményezés.","id":"20250122_Trump-szovetsegesei-maris-nyertek-a-Csillagkapun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f667b630-d205-45d6-9dd3-5d258bd26d62.jpg","index":0,"item":"73c73a07-4bcb-48ac-9f8a-c2b44291c341","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Trump-szovetsegesei-maris-nyertek-a-Csillagkapun","timestamp":"2025. január. 22. 09:38","title":"Trump IT-s szövetségesei máris nyertek a Csillagkapun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban adná.","shortLead":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban...","id":"20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"5a3897ba-ce4c-434d-a2a5-e2ffae89dc49","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","timestamp":"2025. január. 21. 17:56","title":"Lázár üzent Karácsonynak: 5 ezer milliárdért viheti a főváros Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98932506-d1ae-4b89-9887-29d0e0bafd20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan minden Xbox-felhasználó kap egy szoftverfrissítést, melynek köszönhetően gyakorlatilag bármekkora külső tároló használható lesz a játékkonzollal.","shortLead":"Hamarosan minden Xbox-felhasználó kap egy szoftverfrissítést, melynek köszönhetően gyakorlatilag bármekkora külső...","id":"20250123_microsoft-xbox-konzol-kulso-tarhely-frissites-limit-eltorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98932506-d1ae-4b89-9887-29d0e0bafd20.jpg","index":0,"item":"ab1321c7-51e3-4f64-8862-5ee84d6cfdd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_microsoft-xbox-konzol-kulso-tarhely-frissites-limit-eltorles","timestamp":"2025. január. 23. 12:03","title":"Szédületes újítást kapnak az Xboxok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung. Bemutatkoztak az S-széria legújabb modelljei, melyekről a gyártó azt hirdeti: minden eddiginél hatékonyabban segítenek majd a mindennapi dolgok intézésében.","shortLead":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung...","id":"20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382.jpg","index":0,"item":"bd55ee52-267c-4e2f-9119-b6fc41bc8d89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Magyar árakkal itt vannak a Samsung eddigi legjobb telefonjai: megjött a Galaxy S25-széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az egyetlen és rémisztő magyarázat arra, miért látja Orbán az aranykor eljövetelét Trumpban, hogy a világunkat összetartó értékek lerombolásától reméli saját felszabadulását minden béklyó alól. Vélemény.","shortLead":"Az egyetlen és rémisztő magyarázat arra, miért látja Orbán az aranykor eljövetelét Trumpban, hogy a világunkat...","id":"20250123_hvg-Gergely-Marton-A-mi-szuverenitasunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"ec83dbaf-9e78-42c4-a477-2a3245f47a91","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-Gergely-Marton-A-mi-szuverenitasunk","timestamp":"2025. január. 23. 08:30","title":"Gergely Márton: A mi szuverenitásunk – Trumptól, Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","shortLead":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","id":"20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231.jpg","index":0,"item":"16886f52-9a40-4b15-a8f8-988a6c2506e3","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","timestamp":"2025. január. 22. 13:11","title":"Egymásra licitálva járatta le Biden és Trump az elnöki kegyelem intézményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennél kisebb létszámmal mindenképpen kudarcos lenne az akció az ukrán elnök szerint.","shortLead":"Ennél kisebb létszámmal mindenképpen kudarcos lenne az akció az ukrán elnök szerint.","id":"20250122_Zelenszkij-200-ezres-europai-bekefenntarto-haderore-lenne-szuksege-Ukrajnanak-tuzszunet-eseten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"753eef11-ebb2-4695-b9db-714e9945645f","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Zelenszkij-200-ezres-europai-bekefenntarto-haderore-lenne-szuksege-Ukrajnanak-tuzszunet-eseten","timestamp":"2025. január. 22. 20:00","title":"Zelenszkij: 200 ezres európai békefenntartó haderőre lenne szüksége Ukrajnának tűzszünet esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Visszaesett a bevétel, ilyesmire még nem volt példa.","shortLead":"Visszaesett a bevétel, ilyesmire még nem volt példa.","id":"20250122_Sosem-latott-gondban-a-Debrecenben-epitkezo-CATL-akkugyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"a08721f5-8af5-4aaa-92d8-4181b98a3c59","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Sosem-latott-gondban-a-Debrecenben-epitkezo-CATL-akkugyarto","timestamp":"2025. január. 22. 08:23","title":"Sosem látott gondban a Debrecenben építkező CATL akkugyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]