[{"available":true,"c_guid":"c1ca670d-0ccd-4c87-a77e-393b47179c1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez volt az olasz harmadik Grand Slam-győzelme.","shortLead":"Ez volt az olasz harmadik Grand Slam-győzelme.","id":"20250126_jannik-sinner-cimvedes-ausztral-nyilt-teniszbajnoksag-alexander-zverev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1ca670d-0ccd-4c87-a77e-393b47179c1d.jpg","index":0,"item":"1535bfe7-d049-40b4-aff8-1c12c0c163b5","keywords":null,"link":"/sport/20250126_jannik-sinner-cimvedes-ausztral-nyilt-teniszbajnoksag-alexander-zverev","timestamp":"2025. január. 26. 13:11","title":"Megvédte a címét Jannik Sinner Melbourne-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","shortLead":"Rekordközeli csúcsértékek várhatók, a húsz fok sem elképzelhetetlen.","id":"20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"de281e81-63ae-4aa6-9f71-ed6edd81b2e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kapunk-egy-kis-januari-tavaszt-a-kovetkezo-napokban","timestamp":"2025. január. 25. 21:37","title":"Kapunk egy kis januári tavaszt a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a párbeszéd teljesen ellehetetlenül, a golfról még akkor is lehet beszéltetni Trumpot.","shortLead":"Ha a párbeszéd teljesen ellehetetlenül, a golfról még akkor is lehet beszéltetni Trumpot.","id":"20250125_Trump-telefon-brit-miniszterelnokok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"0265e3e5-1fa4-4b8a-88d8-eb4ef7b8fb1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Trump-telefon-brit-miniszterelnokok","timestamp":"2025. január. 25. 17:47","title":"Potyogtak a könnyeink a nevetéstől – így emlékeznek Boris Johnson és Theresa May kollégái Trump bizarr telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc41782-c292-4d24-bb8d-5439785443a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A parlamentbe jutása után alig hét évvel a brit konzervatívok élére került Kemi Badenoch nem bánja, hogy provokatív személyiség.","shortLead":"A parlamentbe jutása után alig hét évvel a brit konzervatívok élére került Kemi Badenoch nem bánja, hogy provokatív...","id":"20250125_kemi-badenoch-hvg-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cc41782-c292-4d24-bb8d-5439785443a8.jpg","index":0,"item":"ccfaa1d9-fba6-48cc-955d-9c4f02a3858a","keywords":null,"link":"/360/20250125_kemi-badenoch-hvg-kontur","timestamp":"2025. január. 25. 11:00","title":"Konfliktusokban szeret lubickolni a brit toryk vezére, aki Nigériában nőtt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4758be-7968-450b-893b-7b6c0283d3b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Maszkos fegyveresek tömege gyűlt össze, mielőtt átadták a 19-20 éves izraeli katonanőket, akiket 2023. október 7-én hurcoltak el. ","shortLead":"Maszkos fegyveresek tömege gyűlt össze, mielőtt átadták a 19-20 éves izraeli katonanőket, akiket 2023. október 7-én...","id":"20250125_A-Hamasz-szabadon-engedett-negy-elrabolt-izraeli-katonanot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4758be-7968-450b-893b-7b6c0283d3b4.jpg","index":0,"item":"2d21abed-59df-41a0-bd3f-5938adbad277","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_A-Hamasz-szabadon-engedett-negy-elrabolt-izraeli-katonanot","timestamp":"2025. január. 25. 11:37","title":"A Hamász újabb túszokat engedett el, a négy izraeli katonanő 477 nap után szabadult – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hónap első hónapjának huszonötödik napján az egyes és a huszonötös is a nyerőszámok között van. Véletlen? Alighanem.","shortLead":"A hónap első hónapjának huszonötödik napján az egyes és a huszonötös is a nyerőszámok között van. Véletlen? Alighanem.","id":"20250125_A-szombati-datumot-is-kihuztak-az-otos-lotto-sorsolason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"032a6cb8-f9b6-47f7-b3bb-2ff930d264a1","keywords":null,"link":"/elet/20250125_A-szombati-datumot-is-kihuztak-az-otos-lotto-sorsolason-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 20:18","title":"A szombati dátumot is kihúzták az ötöslottó-sorsoláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Lázár János azt ígérte, január végéig megérkezik a városhoz a pénzt, hogy minél hamarabb hozzá tudjanak kezdeni az újjáépítéshez.","shortLead":"Lázár János azt ígérte, január végéig megérkezik a városhoz a pénzt, hogy minél hamarabb hozzá tudjanak kezdeni...","id":"20250124_miskolc-leegett-barlangfurdo-ujjaepites-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a170f1c-3450-4590-ab64-c633a6cf6225.jpg","index":0,"item":"80f4ed63-0303-4782-ba65-b373adc467fd","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_miskolc-leegett-barlangfurdo-ujjaepites-tamogatas","timestamp":"2025. január. 24. 18:12","title":"1,3 milliárd forintot kap Miskolc a leégett barlangfürdő újjáépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d50fd2-caef-4fff-b64d-c9a2407078c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged és Röszke, valamint Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatforgalom.","shortLead":"Szeged és Röszke, valamint Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatforgalom.","id":"20250125_Szeged-kisiklott-tehervonat-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d50fd2-caef-4fff-b64d-c9a2407078c1.jpg","index":0,"item":"142d8e03-daef-48e7-b5ca-71d39e97e9df","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Szeged-kisiklott-tehervonat-MAV","timestamp":"2025. január. 25. 15:43","title":"Veszélyes anyagot is szállított a Szegednél kisiklott tehervonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]