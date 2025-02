Bár 2022 óta hivatalosan házi őrizetben van a német álörökösnőként elhíresült Anna Szorokin, ez cseppet sem gátolja abban, hogy a Dancing with the Stars után most a New York-i divathéten parádézzon. Szorokin a már szokásos módi szerint nyomkövetőt viselt, úgy vonult a kifutón – írja a People magazin.

A nő tavaly ősszel az amerikai DWTS showjában táncolt, most pedig ő nyitotta meg az Elena Velez bemutatót. A vonulásáról videó is készült:

Vanessa Friedman on X (formerly Twitter): “Anna Delvey opens the Elena Velez show, complete with ankle monitor. pic.twitter.com/of5uoYDhVn / X” Anna Delvey opens the Elena Velez show, complete with ankle monitor. pic.twitter.com/of5uoYDhVn

Szorokin (álnevén Delvey) sztoriját a Netflixen futó Az örökösnő álarca mögött című sorozatból ismerhette meg a szélesebb nyilvánosság. Az orosz származású, de magát gazdag németnek kiadó nő dollárszázezreket csalt ki a New York-i felső tízezer tagjaitól 2013 és 2017 között, a sorozatról ebben a cikkünkben írtunk bővebben. Arról pedig, hogy miként vált a leleplezése és elítélése után celebbé, itt olvashatnak: