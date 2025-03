Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"35e89b33-3325-4278-bd32-e742a516547c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítást tegyék állandóvá. Vasárnap tehát újra óraátállítás vár ránk, egy órával kevesebbet aludhatunk, és egyelőre velünk marad telente a korai sötétedés. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a téli és a nyári időszámítás közötti váltásokról.","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai nem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítást tegyék állandóvá...","id":"20250326_oraatallitas-2025-nyari-teli-idoszamitas-oka-mikor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e89b33-3325-4278-bd32-e742a516547c.jpg","index":0,"item":"cffdd592-3fd5-460e-b616-da6e3ada587f","keywords":null,"link":"/elet/20250326_oraatallitas-2025-nyari-teli-idoszamitas-oka-mikor","timestamp":"2025. március. 26. 05:01","title":"Beletört az EU bicskája, így vasárnap újra jön az óraátállítás – ezt kell tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b6aebf-3358-403d-b433-302ab6c0acef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Wachsler Tamás 2012-től előbb az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként, majd 2017-től a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként irányította a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének építészeti megújítását. ","shortLead":"Wachsler Tamás 2012-től előbb az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként, majd 2017-től a Steindl Imre Program...","id":"20250326_Meghalt-Wachsler-Tamas-a-Steindl-Imre-program-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b6aebf-3358-403d-b433-302ab6c0acef.jpg","index":0,"item":"b02bc7fb-90c1-4911-85fb-e9a15e64c576","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Meghalt-Wachsler-Tamas-a-Steindl-Imre-program-vezetoje","timestamp":"2025. március. 26. 08:16","title":"Meghalt Wachsler Tamás, aki a Parlament környékének átépítését irányította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége az önkéntes fejlesztőknek, tervezőknek, művészek és közösségtagoknak ahhoz, hogy kirukkoljanak a korábban oly népszerű, ingyenes Photoshopként is emlegetett GIMP képszerkesztő feljavított változatával. Bárki letöltheti.","shortLead":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége...","id":"20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb.jpg","index":0,"item":"c579946c-86dc-467c-a06f-b810bdba314e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","timestamp":"2025. március. 26. 08:03","title":"Érdemes volt várni: 7 év után megjelent a nagytudású, ingyenes képszerkesztő feltuningolt új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b12aea-fc51-4fc0-b322-600e06a3c1d8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250327_Marabu-Feknyuz-Aprobetus-reszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b12aea-fc51-4fc0-b322-600e06a3c1d8.jpg","index":0,"item":"d16b3342-ea55-4816-9cc3-f68772a29964","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Marabu-Feknyuz-Aprobetus-reszek","timestamp":"2025. március. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Apróbetűs részek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc5ddf-276d-4f69-90c9-fbceb8079f5f","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia egyszerre segíti a felhasználók számára az utazások megszervezését és a kellemetlenségek kizárását, de a turisztikai vállalatok belső működésén is képes javítani.","shortLead":"A mesterséges intelligencia egyszerre segíti a felhasználók számára az utazások megszervezését és a kellemetlenségek...","id":"20250326_hvg-turizmus-mi-utazasszervezes-chatbotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecc5ddf-276d-4f69-90c9-fbceb8079f5f.jpg","index":0,"item":"fce30ce0-b1f7-4d56-ad77-b46db086222b","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-turizmus-mi-utazasszervezes-chatbotok","timestamp":"2025. március. 26. 17:00","title":"Szédítő gyorsasággal hódít a turizmusban a mesterséges intelligencia, de néha nem árt ránézni, nem hallucinál-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szarvasmarhák közül többen is gyanús tüneteket mutattak, ezért kellett kihívni a szakembereket. ","shortLead":"A szarvasmarhák közül többen is gyanús tüneteket mutattak, ezért kellett kihívni a szakembereket. ","id":"20250326_szaj-es-koromfahas-jarvany-terjedes-gyor-moson-sopron-megye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"ec3bc962-0ffb-4a8d-8f44-6c470a591b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_szaj-es-koromfahas-jarvany-terjedes-gyor-moson-sopron-megye","timestamp":"2025. március. 26. 10:53","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, újabb 2300 állatot kell leölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","shortLead":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","id":"20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72.jpg","index":0,"item":"60a2d6c8-3f5b-46c8-8ad1-54ea7a847f0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","timestamp":"2025. március. 26. 17:44","title":"Megszületett a döntés, Bolsonarónak bíróság elé kell állnia puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A YouTube Shorts videók esetében a tartalomgyártók a jövőben könnyebben össze tudják majd hasonlítani, hogy más platformokhoz – például az Instagramhoz vagy a TikTokhoz – képest miként teljesít a videójuk.","shortLead":"A YouTube Shorts videók esetében a tartalomgyártók a jövőben könnyebben össze tudják majd hasonlítani, hogy más...","id":"20250327_youtube-shorts-videok-megtekintetse-rovid-formatumu-videok-bevetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"e6d48980-692a-46d4-9677-0ad26c8649b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_youtube-shorts-videok-megtekintetse-rovid-formatumu-videok-bevetel","timestamp":"2025. március. 27. 12:03","title":"Új szabályt hozott a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]