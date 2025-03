Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c14050da-1487-4eee-85b0-e9d278b6ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb Vitézy–Karácsony csörte kezdődött a közösségi médiában, ezúttal a Fővárosi Klímaügynökség körül volt a vita.","shortLead":"Újabb Vitézy–Karácsony csörte kezdődött a közösségi médiában, ezúttal a Fővárosi Klímaügynökség körül volt a vita.","id":"20250330_karacsony-gergely-vitezy-david-fovaros-klimaugynokseg-veto-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c14050da-1487-4eee-85b0-e9d278b6ebc5.jpg","index":0,"item":"638108e3-0043-476a-9604-8eff8c08b657","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_karacsony-gergely-vitezy-david-fovaros-klimaugynokseg-veto-kozgyules","timestamp":"2025. március. 30. 14:18","title":"Nem vétózott Karácsony, mégis önálló cég maradhat a Klímaügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","shortLead":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","id":"20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"dee89030-0ac0-4b9a-a432-c3e2f952cb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 29. 14:03","title":"Egészen durva, mi mindenre lesz képes a Microsoft Copilot: kutató-elemző funkciókkal bővül a Microsoft MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6806e5b-6c7d-4045-8976-8e7986a77435","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy mexikói milliárdos kérésére alkották meg. ","shortLead":"Egy mexikói milliárdos kérésére alkották meg. ","id":"20250328_Ujjaszuletik-a-Maserati-Boomerang","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6806e5b-6c7d-4045-8976-8e7986a77435.jpg","index":0,"item":"73b9cddc-88cd-4860-9aad-f886026ddb50","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_Ujjaszuletik-a-Maserati-Boomerang","timestamp":"2025. március. 28. 20:20","title":"Újjászületett a 70-es évek ikonikus sci-fi autója a Maserati Boomerang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea639f5e-20cf-4df1-8419-63ab2a17b0f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezető szerint megfigyelték és lehallgatták őket, feljelentést tesznek az ügyben. ","shortLead":"A városvezető szerint megfigyelték és lehallgatták őket, feljelentést tesznek az ügyben. ","id":"20250328_lehallgatas-poloska-rejtett-kamera-almadi-balaton-polgarmesteri-hivatal-jegyzo-kem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea639f5e-20cf-4df1-8419-63ab2a17b0f3.jpg","index":0,"item":"4f7a7d96-2e81-4d3a-ae2a-c3b238c3b240","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_lehallgatas-poloska-rejtett-kamera-almadi-balaton-polgarmesteri-hivatal-jegyzo-kem","timestamp":"2025. március. 28. 19:14","title":"Felújítás közben rejtett kamerára és lehallgatókészülékre bukkantak a balatonalmádi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3057e272-f1ed-4dd7-a3f7-ff99dc7ffa4f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Aktívan telnek Száraz István napjai.","shortLead":"Aktívan telnek Száraz István napjai.","id":"20250329_szaraz-istva-uj-ingatlanos-cege-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3057e272-f1ed-4dd7-a3f7-ff99dc7ffa4f.jpg","index":0,"item":"1fb4cedb-a5a8-4ea1-b1b4-a1369213d564","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_szaraz-istva-uj-ingatlanos-cege-van","timestamp":"2025. március. 29. 20:34","title":"Új ingatlanos cége van a Matolcsy-klán fontos tagjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730c9b75-9287-43df-a0f7-22fb36cd304c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"A nyolcvanas évek tinédzsersztárja a kilencvenes években Tarantino társaságába keveredett, majd elkezdett rendezni. Első komoly szerepét Peter Bogdanovich filmjében, a 40 éve bemutatott Maszkban játszotta Cher oldalán. Az sem szegte kedvét, hogy a Vissza a jövőbe nélküle készült el, pedig ő kapta meg eredetileg Marty McFly szerepét. Magyar káromkodásokról, Cher és Bogdanovich gyűlölködéséről és egy fejre húzott harisnyáról is beszélgettünk. ","shortLead":"A nyolcvanas évek tinédzsersztárja a kilencvenes években Tarantino társaságába keveredett, majd elkezdett rendezni...","id":"20250328_Eric-Stoltz-a-40-eves-Maszkrol-es-a-ponyvaregenyes-idokrol-is-meselt-a-HVG-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/730c9b75-9287-43df-a0f7-22fb36cd304c.jpg","index":0,"item":"aec22bfb-9537-4bb2-b232-49fb984d6516","keywords":null,"link":"/kultura/20250328_Eric-Stoltz-a-40-eves-Maszkrol-es-a-ponyvaregenyes-idokrol-is-meselt-a-HVG-nek","timestamp":"2025. március. 28. 19:30","title":"„Legkedvesebb magyar barátaim!” – Eric Stoltz a Maszkról, a ponyvaregényes időkről, magyar barátairól és Cherről is mesélt a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok visszaállítása fejében. Voltak már kísérletek a megfékezésére, de ezeket túlélte. Most viszont emberére talált: egy indonéz programozó sikeresen feltörte a többplatformos zsarolóprogramot. Eljárását a megzsaroltak is használhatják.","shortLead":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok...","id":"20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f.jpg","index":0,"item":"19cac686-4b29-4ef1-841c-2a88023a66c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","timestamp":"2025. március. 29. 20:03","title":"Most sokan felsóhajthatnak: kifogtak a veszélyes zsarolóvíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","shortLead":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","id":"20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190.jpg","index":0,"item":"88c13c3c-8206-4245-9f84-bf7dd1f132a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","timestamp":"2025. március. 28. 14:39","title":"Izrael a tűzszünet óta először mért csapást Bejrútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]