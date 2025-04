Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5cc3c34b-700e-43ec-bc8d-c1c124b29aee","c_author":"Csányi Nikolett - Imre Réka - Tóth Jakab","category":"itthon","description":"Hová futhatnak ki a hídfoglalásos tüntetések? Van-e még bárhová hátrálni? A HVG videóriportja.","shortLead":"Hová futhatnak ki a hídfoglalásos tüntetések? Van-e még bárhová hátrálni? A HVG videóriportja.","id":"20250402_Ujbol-megbenult-a-varos-de-vajon-mit-lehet-elerni-a-hidfoglalasokkal-video-gyulekezesi-jog-pride-betiltas-hadhazy-momentum-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc3c34b-700e-43ec-bc8d-c1c124b29aee.jpg","index":0,"item":"11814ff7-c561-4f92-9ab4-f0103b13f44e","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Ujbol-megbenult-a-varos-de-vajon-mit-lehet-elerni-a-hidfoglalasokkal-video-gyulekezesi-jog-pride-betiltas-hadhazy-momentum-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 08:30","title":"„Persze, hogy ez csapda. De az is csapda, ha nem csinálunk semmit” – videó a zebrás hídfoglalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ef527d-b0f8-4a9d-a796-f5327506a928","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pesti Színház negyven évvel az első magyarországi ősbemutatója után most újra előadja a horrormusicalt, amely ma sem veszített humorából és a benne rejlő lehetőségekből.","shortLead":"A Pesti Színház negyven évvel az első magyarországi ősbemutatója után most újra előadja a horrormusicalt, amely ma sem...","id":"20250331_hvg-Remsegek-kicsiny-boltja-Pesti-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21ef527d-b0f8-4a9d-a796-f5327506a928.jpg","index":0,"item":"9c48b1d5-ae1b-4835-a933-6b18ca502e56","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-Remsegek-kicsiny-boltja-Pesti-Szinhaz","timestamp":"2025. március. 31. 18:30","title":"Lubickolnak szerepeikben a színészek az újra műsorra vett Rémségek kicsiny boltjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7ffc5-df61-4cee-96e9-26f49350ac10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független józsefvárosi képviselő nem a Tisza, hanem a Fidesz jelöltjének legyőzésére készül. ","shortLead":"A független józsefvárosi képviselő nem a Tisza, hanem a Fidesz jelöltjének legyőzésére készül. ","id":"20250402_jambor-andras-kepviselo-valasztas-pride-tisza-part-fidesz-lejaratokampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c7ffc5-df61-4cee-96e9-26f49350ac10.jpg","index":0,"item":"f2065e1f-dc49-4e90-9b0d-3f70c5568179","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_jambor-andras-kepviselo-valasztas-pride-tisza-part-fidesz-lejaratokampany","timestamp":"2025. április. 02. 11:26","title":"Jámbor András: Ha most lennének a választások, megnyerném","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem álltak meg.","shortLead":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem...","id":"20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"8480f1e4-5085-4c3c-a199-db86fef7b8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","timestamp":"2025. április. 02. 11:07","title":"A mianmari junta tüzet nyitott a földrengés áldozataihoz tartó segélyszállítmányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c30da9-4220-447f-a36e-98deeccc6fd5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem a tudatlan ember a legkártékonyabb, hanem az, aki tévedésből hiszi azt magáról, hogy okos. Márpedig az autósok nagy része jobb sofőrnek hiszi magát a többieknél, a cégvezetők pedig sokkal nagyobb eséllyel állítják földbe a vállalatukat, ha úgy érzik, hogy mindenhez értenek. Rémes eredményekhez vezethet, ha az ember rosszul méri fel, mekkora a tudása, de azért tenni is lehet ez ellen.","shortLead":"Nem a tudatlan ember a legkártékonyabb, hanem az, aki tévedésből hiszi azt magáról, hogy okos. Márpedig az autósok nagy...","id":"20250402_Egy-masik-kozgazdasag-onertekeles-tudas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61c30da9-4220-447f-a36e-98deeccc6fd5.jpg","index":0,"item":"855cad02-f697-4e63-a96f-75a38b3d0a6c","keywords":null,"link":"/360/20250402_Egy-masik-kozgazdasag-onertekeles-tudas","timestamp":"2025. április. 02. 09:30","title":"Aki buta, az nem veszi észre, hogy valójában mennyire buta, de a félművelt okozza a legtöbb kárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz való csatlakozást.","shortLead":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz...","id":"20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133.jpg","index":0,"item":"874bfd1b-5eea-469f-9195-2c013950b525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","timestamp":"2025. április. 02. 08:11","title":"Trumpék már azt számolgatják, hogy mennyibe kerülne Grönland kormányzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17101aee-3e94-4d24-8c5c-036f62ff4f7d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A funkció azért még eléggé el van rejtve, elmondjuk, hogyan érheti el mégis, ha kellene.","shortLead":"A funkció azért még eléggé el van rejtve, elmondjuk, hogyan érheti el mégis, ha kellene.","id":"20250331_budapestgo-bkk-rendeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17101aee-3e94-4d24-8c5c-036f62ff4f7d.jpg","index":0,"item":"b6f896ca-1ae4-4763-a55c-f50c7306efa5","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_budapestgo-bkk-rendeszet","timestamp":"2025. március. 31. 13:58","title":"Mostantól a BudapestGO-ból is lehet hívni a BKK-rendészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d134ae21-5a0f-4077-a484-1b65c3bfd540","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vörös riasztás lépett életbe. ","shortLead":"Vörös riasztás lépett életbe. ","id":"20250401_Izland-vulkankitores-magma-turistaknak-el-kellett-hagyniuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d134ae21-5a0f-4077-a484-1b65c3bfd540.jpg","index":0,"item":"32558527-1678-45cf-a903-2d3ed0439d39","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Izland-vulkankitores-magma-turistaknak-el-kellett-hagyniuk","timestamp":"2025. április. 01. 11:01","title":"Vulkánkitörés miatt kellett kimenekíteni turistákat Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]