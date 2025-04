Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria nem engedélyezte az Erzsébet híd 24 órás elfoglalását, de így is fél éjszaka kitartottak a gyülekezési jog korlátozása és a Pride betiltása ellen tüntetők Budapesten. Bár Hadházy Ákos arra kért mindenkit, maradjanak a helyszínen, a Petőfi hídról és a Szabadság hídról így is rendőröknek kellett leszorítaniuk a demonstrálókat. Dínójelmez, rendőrsorfal, trombita és az éjszaka legjobb képei a HVG fotósainak szemével.","shortLead":"A Kúria nem engedélyezte az Erzsébet híd 24 órás elfoglalását, de így is fél éjszaka kitartottak a gyülekezési jog...","id":"20250409_Hidfoglalas-galeria-20250408","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1f5983c-3fd6-4d66-9986-45962b8f7ef8.jpg","index":0,"item":"5621db89-68bd-4157-965b-946a4c4719a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Hidfoglalas-galeria-20250408","timestamp":"2025. április. 09. 13:51","title":"Szabadságmenet és rendőrsorfal – képeken az éjszakai hídfoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d417f0-b519-47be-871f-056321ef6f42","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen átveheti az irányítást a böngésző felett az Amazon újdonsága, de lehet instruálni, hogy figyeljen oda bizonyos részletekre.","shortLead":"Teljesen átveheti az irányítást a böngésző felett az Amazon újdonsága, de lehet instruálni, hogy figyeljen oda bizonyos...","id":"20250409_amazon-nova-act-mesterseges-intelligencia-bevasarlas-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82d417f0-b519-47be-871f-056321ef6f42.jpg","index":0,"item":"7a404521-a8fd-4d0e-bf0e-80b3605fb174","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_amazon-nova-act-mesterseges-intelligencia-bevasarlas-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. április. 09. 16:03","title":"Magától elintézi a bevásárlást az Amazon MI-je, ami később akár egy egész esküvőt is megszervezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efaccc3-039b-41d3-8bff-dc7d3543de64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó pont akkor indult a feleségével Rómába, amikor Harry landolt Londonban.","shortLead":"A brit uralkodó pont akkor indult a feleségével Rómába, amikor Harry landolt Londonban.","id":"20250408_harry-herceg-rendori-vedelem-karoly-kiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3efaccc3-039b-41d3-8bff-dc7d3543de64.jpg","index":0,"item":"63d9d21c-3b0d-481c-bbf0-4a41a553ad94","keywords":null,"link":"/elet/20250408_harry-herceg-rendori-vedelem-karoly-kiraly","timestamp":"2025. április. 08. 13:27","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy Harry herceg és Károly király pont elkerülte egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alessandro Coatti szombat éjjel tűnt el.","shortLead":"Alessandro Coatti szombat éjjel tűnt el.","id":"20250408_kolumbia-olasz-kutato-borond-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"49ee6916-ddb3-4423-b8a0-64f8d20c25ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_kolumbia-olasz-kutato-borond-holttest","timestamp":"2025. április. 08. 19:03","title":"Bőröndben találták meg egy olasz kutató feldarabolt holttestét Kolumbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f78934-7c0b-4180-b2c3-9dfb3d2ab37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe a jövőben minden termékéhez készítene egy mesterségesintelligencia-ügynököt, és azt is megmutatta, ezeknek milyen szerepet szán.","shortLead":"Az Adobe a jövőben minden termékéhez készítene egy mesterségesintelligencia-ügynököt, és azt is megmutatta, ezeknek...","id":"20250410_adobe-photoshop-mesterseges-intelligencia-ugynok-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4f78934-7c0b-4180-b2c3-9dfb3d2ab37f.jpg","index":0,"item":"bb305d2d-7853-4fb4-b070-7da4b4244e43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_adobe-photoshop-mesterseges-intelligencia-ugynok-uj-funkcio","timestamp":"2025. április. 10. 10:03","title":"Nagy változás jön a Photoshopba és a többi Adobe-termékbe, sok munkát vehet át a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed454b2-9ecb-4dfb-9865-e169d0f2f2a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szinte titokban módosult. ","shortLead":"Szinte titokban módosult. ","id":"20250409_Modositott-emblemajan-a-Mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed454b2-9ecb-4dfb-9865-e169d0f2f2a6.jpg","index":0,"item":"64fc53db-148b-4f40-a2d6-4fb287c486da","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Modositott-emblemajan-a-Mercedes","timestamp":"2025. április. 09. 20:20","title":"Kicsit más lett a Mercedes emblémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal csalódnia kellett. Bohár sértetlenül távozott, a történtekről pedig maga is videót tett közzé – a jelenetek inkább róla, mintsem az őt körülvevő tömegről állítanak ki bizonyítványt.","shortLead":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal...","id":"20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229.jpg","index":0,"item":"626bd1de-38a5-47bf-95dd-5222564141db","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","timestamp":"2025. április. 08. 19:52","title":"Magyarország két valósága: Bohár Dániel elment a Tisza-rendezvényére, szerinte belekötöttek, a felvételek szerint viszont ilyen nem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő is, aki Dunakeszin indult.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő...","id":"20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316.jpg","index":0,"item":"b5d40dfb-8224-4cd1-950b-e34174d5b728","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","timestamp":"2025. április. 09. 11:31","title":"Szentendrén indítja Kálmán Olgát a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]