[{"available":true,"c_guid":"e782f24d-3356-4cc5-bd5b-c4c51aba856b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ezért kell mindig kinézni, mielőtt ajtót nyitnánk.","shortLead":"Ezért kell mindig kinézni, mielőtt ajtót nyitnánk.","id":"20250420_Bekopogott-egy-aligator-egy-hazba-Ave-Mariaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e782f24d-3356-4cc5-bd5b-c4c51aba856b.jpg","index":0,"item":"71e89b85-fbba-4f8d-861c-d93956efaf51","keywords":null,"link":"/elet/20250420_Bekopogott-egy-aligator-egy-hazba-Ave-Mariaban","timestamp":"2025. április. 20. 10:52","title":"Bekopogott egy aligátor egy házba Ave Mariában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470979b7-d4e1-40a0-9a84-ecd3364243a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A cél kiemelten a ragadós száj- és körömfájás továbbterjedésének megállítása.","shortLead":"A cél kiemelten a ragadós száj- és körömfájás továbbterjedésének megállítása.","id":"20250420_Matol-az-orszag-osszes-allatarto-telepen-listat-kell-vezetni-a-ki--es-belepo-emberekrol-es-autokrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470979b7-d4e1-40a0-9a84-ecd3364243a6.jpg","index":0,"item":"a97204ae-ff95-4381-92d3-38ed9e0d9e01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Matol-az-orszag-osszes-allatarto-telepen-listat-kell-vezetni-a-ki--es-belepo-emberekrol-es-autokrol","timestamp":"2025. április. 20. 15:07","title":"Mától az ország összes állattartó telepén listát kell vezetni a ki- és belépő emberekről és autókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül mutatjuk be, mikor érdemes orvoshoz fordulni vizelési zavarok esetén.","shortLead":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül...","id":"20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364.jpg","index":0,"item":"a3c52c1e-b07b-4d5b-acd2-abd3fadf1125","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 20. 15:30","title":"Rendben van az, hogy ilyen sokszor kell kimenni? Tabuk nélkül a vizeletürítés problémáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7a3f94d5-6d34-415a-b4e6-172a815d2428","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nátrium-ion akkuk ideálisak lehetnek olcsóbb, városi EV-khez, vagy az energiatároló rendszerekhez, ahol a költség és biztonság fontosabb, mint a maximális hatótávolság.","shortLead":"A nátrium-ion akkuk ideálisak lehetnek olcsóbb, városi EV-khez, vagy az energiatároló rendszerekhez, ahol a költség és...","id":"20250422_CATL-5-perc-toltes-520-km-hatotav-jonnek-natrium-ionos-akkumulatorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a3f94d5-6d34-415a-b4e6-172a815d2428.jpg","index":0,"item":"8200b310-4293-4e5d-a771-14d096854965","keywords":null,"link":"/cegauto/20250422_CATL-5-perc-toltes-520-km-hatotav-jonnek-natrium-ionos-akkumulatorok","timestamp":"2025. április. 22. 08:42","title":"Megint nagyot villant a CATL: 5 perc töltés, 520 km hatótáv és jönnek a nátrium-ionos akkumulátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e590a2-24c8-441d-84ec-609fa95ef809","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Összeszedtük a legérdekesebb idézeteket Cseh Lászlótól, aki Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással az önbizalomról (is) beszélgetett a Penge podcast új részében.","shortLead":"Összeszedtük a legérdekesebb idézeteket Cseh Lászlótól, aki Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással az önbizalomról (is...","id":"20250421_Penge-podcast-Cseh-Laszlo-legjobb-idezetek-Szilagyi-Aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2e590a2-24c8-441d-84ec-609fa95ef809.jpg","index":0,"item":"b427be30-21a7-4600-bff5-e8d5d3b9a656","keywords":null,"link":"/elet/20250421_Penge-podcast-Cseh-Laszlo-legjobb-idezetek-Szilagyi-Aron","timestamp":"2025. április. 21. 07:30","title":"„Örültünk, ha az edző nem ordította le a fejünket” – Cseh László legerősebb mondatai a Penge podcastban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budapest XV. kerületébe riasztották a tűzoltókat egy háztűzhöz.","shortLead":"Budapest XV. kerületébe riasztották a tűzoltókat egy háztűzhöz.","id":"20250420_Haz-tuz-Damjanich-utca-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"6733e087-4d3d-4bb7-bd0f-a925100ff760","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Haz-tuz-Damjanich-utca-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. április. 20. 21:20","title":"Teljes terjedelmében ég egy családi ház tetője a Damjanich utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A papírjaik rendben voltak, de nem foglaltak szállást tartózkodásuk teljes idejére, ezért letartóztattak, rabosítottak majd kiutasítottak két német tinédzser lányt Hawaiiról.","shortLead":"A papírjaik rendben voltak, de nem foglaltak szállást tartózkodásuk teljes idejére, ezért letartóztattak, rabosítottak...","id":"20250421_Trump-remalomma-valt-ket-turistalany-Hawaii-i-kalandja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"41603fd6-6a71-4439-b8f1-5bbb27cfebbd","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-remalomma-valt-ket-turistalany-Hawaii-i-kalandja","timestamp":"2025. április. 21. 21:34","title":"Trump-rémálommá vált két tinédzser turistalány hawaii kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756b6c44-0bf0-4c81-a219-b86bf35648df","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor: a katolikus tanítás szerint előbbi Szent Péter utóda, Krisztus földi helytartója, ám utóbbitól sem áll távol politikai hatalma isteni elrendelésének hangsúlyozása. Míg a pápa arra buzdít, hogy a hívők személyes példájukkal tegyék hitelessé a jézusi tanítást, a kormányfő a hagyományokra épülő, kulturális kereszténység „hadállásait” félti. Az alábbi cikk 2021. szeptember 12-én jelent meg a hvg360-on, a most elhunyt Ferenc pápa akkori magyarországi látogatására, pályafutásának magyar szempontból kiemelt eseményére emlékezve közöljük újra. ","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor: a katolikus tanítás szerint előbbi Szent Péter utóda, Krisztus földi helytartója, ám...","id":"20250422_hvg-ferenc-papa-magyarorszagi-latogatas-bastya-helyett-papabbak-a-papanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/756b6c44-0bf0-4c81-a219-b86bf35648df.jpg","index":0,"item":"bc91c095-7e68-4745-bf34-bc5865ca0b1d","keywords":null,"link":"/360/20250422_hvg-ferenc-papa-magyarorszagi-latogatas-bastya-helyett-papabbak-a-papanal","timestamp":"2025. április. 22. 08:59","title":"Irgalmasságot gyakorolt a pápa azzal, hogy hajlandó volt misézni Orbán Viktor országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]