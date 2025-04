Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégis van olyan politika, ami megjelenhet a Művészetek Házában.","shortLead":"Úgy tűnik, mégis van olyan politika, ami megjelenhet a Művészetek Házában.","id":"20250424_pilisvorosvar-orban-forum-muveszetek-haza-pottyondy-edina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"ff45ba00-c844-40bd-b06a-dd7d7d18dcad","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_pilisvorosvar-orban-forum-muveszetek-haza-pottyondy-edina","timestamp":"2025. április. 24. 09:22","title":"Orbán ott tartott fórumot, ahonnan Pottyondy Edinát kitiltották, mert a polgármester szerint oda nem való a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6e8228-10fb-4e8e-a89e-4480e426d07d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Korábban már üzemeltetett nálunk egy hírportált a magyar származású szakember.","shortLead":"Korábban már üzemeltetett nálunk egy hírportált a magyar származású szakember.","id":"20250424_hvg-az-amerikai-bulvarblogger-budapesten-nick-denton-gawker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d6e8228-10fb-4e8e-a89e-4480e426d07d.jpg","index":0,"item":"b43edb66-a95e-4d30-a3c5-9e06c0ee0337","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-az-amerikai-bulvarblogger-budapesten-nick-denton-gawker","timestamp":"2025. április. 24. 12:15","title":"Botrányosan dőlt be előző médiavállalkozása, most Budapesten alapított céget a bulvárblogger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b4ceac-fe85-496c-8d62-e8c4812e0fba","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Orbán Viktor miniszterelnök korábban sosem vett részt az OTP éves közgyűlésén, most, a bank eddigi legsikeresebb éve után azonban igen. A kormányfő beszédében méltatta a cég vezetését, és Magyar Péteren élcelődött.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök korábban sosem vett részt az OTP éves közgyűlésén, most, a bank eddigi legsikeresebb éve...","id":"20250425_orban-viktor-otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61b4ceac-fe85-496c-8d62-e8c4812e0fba.jpg","index":0,"item":"baa0df59-1dc6-46d1-9087-3417a3cc80cd","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_orban-viktor-otp-bank-kozgyules-csanyi-sandor-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 11:22","title":"Orbán Viktor életében először elment az OTP közgyűlésére, hogy végül Magyar Péteren viccelődjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e20111-99a1-4611-9262-2924f24254a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV válasza szerint csőtörés volt a járművön.","shortLead":"A BKV válasza szerint csőtörés volt a járművön.","id":"20250424_Piros-forro-folyadek-omlott-a-99-es-buszon-tobbeket-megegetett-az-utasok-panikolva-menekultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e20111-99a1-4611-9262-2924f24254a8.jpg","index":0,"item":"076702d5-1d6b-4c44-9bab-2a18e66ebdee","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Piros-forro-folyadek-omlott-a-99-es-buszon-tobbeket-megegetett-az-utasok-panikolva-menekultek","timestamp":"2025. április. 24. 12:36","title":"Forró folyadék ömlött az utasokra a 99-es buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e49a2-5021-42b7-8b6f-6f5be30be9c8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dalszöveg-megosztós funkció jön a YouTube zenei szolgáltatásába. Van, akiknél már meg is jelent.","shortLead":"Dalszöveg-megosztós funkció jön a YouTube zenei szolgáltatásába. Van, akiknél már meg is jelent.","id":"20250423_google-youtube-music-zeneszoveg-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed3e49a2-5021-42b7-8b6f-6f5be30be9c8.jpg","index":0,"item":"9d7747e9-28c6-4911-9559-6f860f50c3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-youtube-music-zeneszoveg-megosztas","timestamp":"2025. április. 23. 16:03","title":"Hasznos új funkciót kap a YouTube Music","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cfb7b8-f2ee-4cf7-8ab5-518041860080","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi a kígyóktól, a többi utas tőle kezdett el félni.","shortLead":"A férfi a kígyóktól, a többi utas tőle kezdett el félni.","id":"20250423_kigyo-hallucinacio-utas-kenyszerleszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1cfb7b8-f2ee-4cf7-8ab5-518041860080.jpg","index":0,"item":"06ed0dbc-62a7-4a1c-88f1-38e04c10f577","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kigyo-hallucinacio-utas-kenyszerleszallas","timestamp":"2025. április. 23. 20:02","title":"Kígyókat hallucinált egy utas, kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciának is fontos szerepe van egy új vérvizsgálatban, mely szükségtelenné teheti az esetenként fájdalmas, invazív rákdiagnosztizáló módszereket – és már jóval azelőtt jelezheti a veszélyt, hogy a tünetek jelentkeznének.","shortLead":"A mesterséges intelligenciának is fontos szerepe van egy új vérvizsgálatban, mely szükségtelenné teheti az esetenként...","id":"20250423_rak-diagnosztizalasa-vervizsgalat-mesterseges-intelligencia-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73.jpg","index":0,"item":"06974ded-6744-4552-914d-9c39e77d1d69","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_rak-diagnosztizalasa-vervizsgalat-mesterseges-intelligencia-pontossag","timestamp":"2025. április. 23. 19:03","title":"99%-os pontossággal azonosítja a 12 leggyakoribb rákos megbetegedést egy új vérvizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem feltétlenül marad azonban ez így.","shortLead":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem...","id":"20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b.jpg","index":0,"item":"c2f97cf4-6803-465f-b44c-bd0c4fca4d93","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","timestamp":"2025. április. 23. 16:36","title":"Tényleg háromszoros árat értek el a kis napelemesek, akik csatlakoztak az első aggregátorcéghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]