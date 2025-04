Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc685ffb-d739-4c8d-9986-1f865e0a5c92","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Rogán Antaltól elvett Digitális Ügynökség kapott komoly összeget.","shortLead":"A Rogán Antaltól elvett Digitális Ügynökség kapott komoly összeget.","id":"20250425_digitalis-magyarorszag-ugynokseg-huszmilliard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc685ffb-d739-4c8d-9986-1f865e0a5c92.jpg","index":0,"item":"eb178d41-9a6c-4930-81dc-3019af0cd4b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_digitalis-magyarorszag-ugynokseg-huszmilliard","timestamp":"2025. április. 25. 08:19","title":"Több mint 22 milliárd forintot kap a Digitális Magyarország Ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem foglalkozó underground szcéna, ahol a radikálisok kivárnak. De nem mindenki: sokan otthagyják az egészet.","shortLead":"Európa-szerte egyre népszerűbbek a szélsőjobboldali pártok, ám rajtuk kívül is van egy aktív, politikával nem...","id":"20250424_hvg-radikalisok-underground-szelsojobb-mi-hazank-kalijuga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681ecb71-bfd3-4bae-b3ff-9669d7f4530c.jpg","index":0,"item":"074dbeb1-bb82-4021-95eb-2d88bcfe8fc5","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-radikalisok-underground-szelsojobb-mi-hazank-kalijuga","timestamp":"2025. április. 24. 11:30","title":"Csodálkozik a magyar underground szélsőjobb, hogy milyen közel került a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36beabbe-be65-4e9e-ab0b-f8c38e773e73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament még 2021-ben helyezett tiltólistára kínai személyeket a Hszincsiangban tapasztalt emberi jogi sértések miatt.","shortLead":"Az Európai Parlament még 2021-ben helyezett tiltólistára kínai személyeket a Hszincsiangban tapasztalt emberi jogi...","id":"20250423_europai-parlament-kina-hszincsiang-ujgurok-emberi-jog-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36beabbe-be65-4e9e-ab0b-f8c38e773e73.jpg","index":0,"item":"f8de8ab6-ab67-4caa-b6bd-9b3eb2356401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_europai-parlament-kina-hszincsiang-ujgurok-emberi-jog-szankcio","timestamp":"2025. április. 23. 21:01","title":"Visszavonhatja az EP az ujgurok elnyomása miatt Kínára kivetett szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag lehetetlen lesz továbbítani a beszélgetések tartalmát a WhatsApp által most bevezetett funkciónak köszönhetően.","shortLead":"Gyakorlatilag lehetetlen lesz továbbítani a beszélgetések tartalmát a WhatsApp által most bevezetett funkciónak...","id":"20250424_meta-whatsapp-adatvedelem-uj-biztonsagi-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"27b0a3be-0e78-4a87-b3fd-48f8880135a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_meta-whatsapp-adatvedelem-uj-biztonsagi-funkcio","timestamp":"2025. április. 24. 16:03","title":"Fontos biztonsági funkció jön a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Saját bőrén tapasztalhatja meg az orosz hadsereg, miért nem érdemes lopni a fizetős programokat: most egy térképészeti app feltört változata kezdett terjedni, ami látszólag remekül hozza a prémium változat funkcióit. Csak hát közben egy csomó adatot ellop a mobilról, mivel tartalmaz egy kémprogramot is.","shortLead":"Saját bőrén tapasztalhatja meg az orosz hadsereg, miért nem érdemes lopni a fizetős programokat: most egy térképészeti...","id":"20250424_alpine-quest-fertozott-alkalmazas-orosz-hadsereg-trojai-virus-kemprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"83e27cfe-bcf8-45e0-a9d8-b625e107c234","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_alpine-quest-fertozott-alkalmazas-orosz-hadsereg-trojai-virus-kemprogram","timestamp":"2025. április. 24. 18:03","title":"Az orosz katonákat célozza egy trükkös vírus, ami kiszivárogtathatja a sereg terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0542f3-32ae-4c21-b3c4-fc32891bf117","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Liverpool és a Real Madrid után a Manchester City is beállt Kerkez Milos kérőinek sorába.","shortLead":"A Liverpool és a Real Madrid után a Manchester City is beállt Kerkez Milos kérőinek sorába.","id":"20250423_kerkez-milos-manchester-city-liverpool-real-madrid-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c0542f3-32ae-4c21-b3c4-fc32891bf117.jpg","index":0,"item":"4adf5f12-ed85-4eb3-a9d9-3aa55c2b7ea0","keywords":null,"link":"/sport/20250423_kerkez-milos-manchester-city-liverpool-real-madrid-premier-league-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 15:46","title":"Guardiola is szemet vetett Kerkez Milosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte mindenkit kirúgtak a Budapest Brandtől, amely most formálisan is megszűnik, eddigi közfeladatait szétosztják.","shortLead":"A fővárosi imázscégtől a Közgyűlés Vitézy Dávid kezdeményezésére minden támogatást megvont, így az év elején szinte...","id":"20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e3a4436-5223-4cd2-8135-8f1038ec09fc.jpg","index":0,"item":"88c07d47-0239-4111-b389-8c86d9deed12","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_karacsony-gergely-budapest-brand-zrt-kiss-ambrus-vitezy-david","timestamp":"2025. április. 23. 15:51","title":"Karácsony kezdeményezi a Budapest Brand Zrt. megszüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár L. Gellért elmesélte, miért látta szükségesnek a terápiás segítséget.","shortLead":"Kádár L. Gellért elmesélte, miért látta szükségesnek a terápiás segítséget.","id":"20250423_Hunyadi-alakitoja-terapiaba-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"4414d9a0-b92e-4e77-9b3e-69715a15e295","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Hunyadi-alakitoja-terapiaba-jar","timestamp":"2025. április. 23. 08:56","title":"Hunyadi alakítója terápiára jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]