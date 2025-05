Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"906878cd-577a-4cb3-9dc9-b363e372da11","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem csökkent a kormány a médiapiacra gyakorolt befolyása. ","shortLead":"Nem csökkent a kormány a médiapiacra gyakorolt befolyása. ","id":"20250430_sajtojelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906878cd-577a-4cb3-9dc9-b363e372da11.jpg","index":0,"item":"86148d5e-60f9-4d1f-8820-0440fa98096c","keywords":null,"link":"/360/20250430_sajtojelentes","timestamp":"2025. április. 30. 07:30","title":"Társaság az Európai Szabadságjogokért: Magyarországon továbbra is nagy bajban van a sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Ibériai-félsziget szinte egészét érintő áramkimaradás a GDP 0,1 százalékával csökkentette a gazdasági teljesítményt.","shortLead":"Az Ibériai-félsziget szinte egészét érintő áramkimaradás a GDP 0,1 százalékával csökkentette a gazdasági teljesítményt.","id":"20250430_spanyolorszag-aramszunet-gazdasag-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cbe2dcc-d0a3-4413-863b-e38b1446a4d9.jpg","index":0,"item":"4d52bb47-8ed0-4e88-bbf6-04969dd1ecf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_spanyolorszag-aramszunet-gazdasag-kieses","timestamp":"2025. április. 30. 12:58","title":"Több mint 1,5 milliárd euró kiesést okozott Spanyolországban az áramszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerintük ezzel pénzt spórolnak az önkormányzatok, a javaslat ellenzői szerint azonban rossz fogakkal fizetnek majd ezért az emberek.","shortLead":"Szerintük ezzel pénzt spórolnak az önkormányzatok, a javaslat ellenzői szerint azonban rossz fogakkal fizetnek majd...","id":"20250429_florida-fluorid-ivoviz-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"57241c2d-4752-4cfd-9416-2c81700e07ec","keywords":null,"link":"/elet/20250429_florida-fluorid-ivoviz-betiltas","timestamp":"2025. április. 29. 21:15","title":"Utah után Florida is betiltotta, hogy fluoridot tegyenek az ivóvízbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","shortLead":"Radics Bélán a megemlékezés után számon kérték, hogy ebből a kérdésből is politikai ügyet csinált.","id":"20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e372df4-6337-4d53-8c31-9d7e59805594.jpg","index":0,"item":"01bccacf-cda6-4d35-877e-e0fcc2abebcd","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_Fovarosi-Kozgyules-Ferenc-papa-halala-Radics-Bela-Szaniszlo-Sandor","timestamp":"2025. április. 30. 09:37","title":"Vallásgyalázást emlegetve kért egyperces csendet a közgyűlésben a fideszes képviselő Ferenc pápa emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d382ea42-14b6-4b18-85e9-1f083c97fe0d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kassandra Reinhardt egyike azoknak a jógaoktatóknak, akik a YouTube-on építettek stúdióbirodalmat, és emberek millióihoz hozták közel a jógát. A Yoga with Kassandra YouTube-csatornát ma már 2,8 millióan követik, de a kanadai Reinhardt most könyvben is eligazítja azokat, akiket a jóga mélyebb rétegei is érdekelnek. A filozófiája az, hogy minden jógapóz tanít valamit, és valahányszor a szőnyegre lépünk, bölcsességre tehetünk szert. ","shortLead":"Kassandra Reinhardt egyike azoknak a jógaoktatóknak, akik a YouTube-on építettek stúdióbirodalmat, és emberek...","id":"20250430_kassandra-reinhardt-joga-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d382ea42-14b6-4b18-85e9-1f083c97fe0d.jpg","index":0,"item":"200c0ae3-d263-4acb-90c9-6328d936acba","keywords":null,"link":"/elet/20250430_kassandra-reinhardt-joga-interju","timestamp":"2025. április. 30. 11:59","title":"A jógaszőnyegen nincs ítélkezés vagy elvárás – interjú a YouTube egyik legnépszerűbb jógaoktatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8062ef2a-b7d3-427f-9746-cd525af27e53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes frakcióvezető úgy gondolja, hogy a tiszás politikus nem méltó a képviselői posztra.","shortLead":"A fideszes frakcióvezető úgy gondolja, hogy a tiszás politikus nem méltó a képviselői posztra.","id":"20250430_Kollar-Kinga-fovarosi-kozgyules-Szentkiralyi-Alexandra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8062ef2a-b7d3-427f-9746-cd525af27e53.jpg","index":0,"item":"c6374f84-49e7-44a9-822b-f12b65b2be88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Kollar-Kinga-fovarosi-kozgyules-Szentkiralyi-Alexandra","timestamp":"2025. április. 30. 09:54","title":"Kollár Kinga nem ment el a közgyűlés szerdai ülésére, Szentkirályi Alexandra szerint ezzel beismerte a hazaárulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6078a08d-7b1c-47c1-b695-0366ed529f7f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagy üzemzavar nem valószínű Magyarországon, de a véletlenek szerencsétlen összejátszása nem zárható ki.","shortLead":"Nagy üzemzavar nem valószínű Magyarországon, de a véletlenek szerencsétlen összejátszása nem zárható ki.","id":"20250429_aramszunet-magyarorszag-spanyol-portugal-europai-villamoshalozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6078a08d-7b1c-47c1-b695-0366ed529f7f.jpg","index":0,"item":"113a130a-7769-4e4b-8add-6b48c4d0aa3c","keywords":null,"link":"/360/20250429_aramszunet-magyarorszag-spanyol-portugal-europai-villamoshalozat","timestamp":"2025. április. 29. 17:13","title":"Mi lesz, ha idehaza is áram nélkül maradunk, mint hétfőn a spanyolok és portugálok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 30. 07:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""}]